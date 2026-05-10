Mario Antolín: 'Idear los insólito'

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Idear los insólito es la obra ganadora del I Premio de Escritura Aforística y del Yo, convocado por el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert. El libro, que llega a librerías este mes de mayo, está escrita por el pensador y escritor abulense con raíces vallisoletanas Mario Pérez Antolín. Poder, Sexo, Muerte, ética, estética, creación literaria, ontología, sociología... Idear los insólito es un cuaderno de pensamiento habitado por textos de diferente factura que con mucha transversalidad convergen en la brevedad del aforismo. Una obra de escritura fragmentaria y fronteriza.

¿Qué se encontrará el lector en este libro? Aforismos filosóficos escritos con un lenguaje poético; un diario de ideas y ficciones; textos breves narrativos, líricos y reflexivos; un cuaderno de escritura fragmentaria, múltiple, concisa y transversal; pensamientos, poemas en prosa, apuntes y microrrelatos. Todo esto y solo esto: la mínima esencia y la máxima clarividencia.

En esta nueva entrega de aforismos, la más profunda y estilizada, Mario Pérez Antolín continúa su indagación sobre los aspectos más secretos y clandestinos del ser humano; y lo hace, llevando al límite el género, pues muchas veces los pensamientos, los relatos o las prosas poéticas forman universos abiertos que contienen tal cantidad de emociones y saberes que desbordan ampliamente los márgenes del simple fogonazo del ingenio.

El que se decida a leer este auténtico compendio de afectos primordiales y de conocimientos transgresores se adentrará en un territorio insólito, donde nada es lo que parece y donde el pensamiento se lleva al límite. A través de sus reflexiones, el autor consigue el cuestionamiento de todas esas cosas que nos parecían inmutables.

Pocos rincones de la naturaleza física y espiritual escapan a la capacidad analítica e introspectiva de Mario Pérez Antolín, da igual que se trate de meros detalles del acontecer más inmediato o de los más intrincados conceptos que vertebran la existencia. Eso sí, siempre parte, siguiendo la estela del humanismo renacentista, de su propia experiencia para desentrañar, después, las claves de una sociedad conflictiva y en permanente transformación.

Destaca, por último, en la escritura de Mario Pérez Antolín la belleza estilística y la ironía acerada. Dos rasgos que, junto a la enorme imaginación creativa, conforman una voz inimitable en el panorama actual de la literatura y la filosofía española.

Mario Pérez Antolín (Stuttgart, 1964) es uno de los aforistas más importantes de nuestro país. Destaca su escritura fragmentaria y transversal. Sus libros en este género (Profanación del poder, La más cruel de las certezas, Oscura lucidez, Crudeza, Contrariedades, La serenidad por fin y Mínima esencia) han recibido elogios de escritores tan eminentes como Eugenio Trías, Victoria Camps, Joan Subirats, Vicente Verdú, Jaime Siles o Ignacio Gómez de Liaño y se han convertido, por méritos propios, en lectura obligatoria para aquellos que prefieran la fusión de la buena literatura con una filosofía insumisa. Antólogo de Concisos, libro que reúne a algunos de los mejores aforistas españoles contemporáneos. Mención Especial en la 6ª edición del premio «Torino in Sintesi» de La Associazione Italiana per L' Aforisma. Ganador, en su primera edición, del Premio Internacional Juan Gil-Albert de Escritura Aforística y del Yo 2024.