Desnudos por las redes

Con motivo del Día Internacional de la Protección de Datos que se celebra a finales de enero Acens Part of Telefónica Tech (www.acens.com), ha querido compartir los resultados de un sondeo realizado a pie de calle sobre las medidas de protección de datos que toman los usuarios. Los resultados revelan una escasa preocupación por la seguridad y la privacidad de su información.

El 63% de los encuestados afirma no disponer de doble factor de autenticación en sus redes sociales, si bien el 100% de los sondeados afirma saber en qué consiste esta medida de seguridad: “Además de poner clave, para iniciar sesión te llega un código de verificación por SMS u otra app”, explica una usuaria.

El 50% desconoce si una tienda online cifra sus datos cuando realiza una compra. Esto demuestra que los usuarios aún no son conscientes de la necesidad de comprobar si aparece https y un candado en la URL, como medida de cifrado de la información al realizar compras online.

Es algo que sorprende si tenemos en cuenta que el 37% afirma haber sufrido robo de datos: “En una página de transferencia de bitcoins, intentaron meterse desde Senegal si mal no recuerdo, aunque no había dinero. Y en Twitter han intentado meterse unas 15 veces, pero no lo han logrado”, indica un usuario. El 84% de los participantes en el sondeo afirma no saber cómo eliminar sus datos de una web. Sin embargo, esto parece no preocuparles ya que ninguno de los encuestados ha buscado por ejemplo su DNI en Google, para comprobar si su información aparece en internet.

Por último, el 50% de los usuarios no sabría cómo presentar una denuncia si cree que sus derechos de privacidad han sido violados. “¡Ah sí! Vas a la policía y ellos te ayudan. Porque salió en Informe Semanal que había ya una sección que se dedicaba a eso”, señala una usuaria.

Desde acens recuerdan que las tiendas online deberían contar con el certificado SSL, lo que implica que en los navegadores (Google Chrome, Explorer, Safari, Firefox, etc.) aparecerá el símbolo de un candado. De esta manera, tanto los datos de la empresa como de los clientes estarán seguros y protegidos de ataques

