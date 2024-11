Proyecto Troposfera: Una mirada científica hacia el cielo leonés

Publicado por Clara Barrio León Verificado por Creado: Actualizado:

Desde hace tres años, Javier Martínez mira cada día al cielo para observar las nubes de León. El estudio de estos elementos es un proceso clave para entender los fenómenos atmosféricos e, incluso, procesos como el cambio climático. Él es el creador del proyecto Troposfera, una iniciativa dedicada a reivindicar la importancia de los cielos, que nació en Asturias para analizar las nubes en el Principado.

Este ovetense decidió crear el proyecto con dos objetivos. En primer lugar, lograr que las personas involucradas reconecten con la naturaleza de nuevo, ya que como explica «estamos muy enganchados a los dispositivos electrónicos y demás». El creador de Troposdera asegura que «observar el cielo tiene una conexión profunda con el entorno natural en términos de concienciación ambiental».

Por otro lado, su iniciativa tiene una vertiente científica. Martínez detalla que «la observación que hacemos de las nubes desde la superficie es muy importante de cara a ayudar a los meteorólogos y a los datos de los satélites para la precisión de las prevenciones meteorológicas: lluvias, temperatura, viento, tiempo estable…».

A través de la colaboración de la asociación ambiental asturiana Biodevas, el proyecto trabaja con varios voluntarios que aprenden sobre estos elementos naturales, mientras investigan los cielos leoneses y asturianos. «Hay un grupo de observación que es gente que simplemente se dedica a hacer fotografías. Para ello, contamos con un grupo de WhatsApp, donde participan usuarios que envían imágenes casi diariamente. En mi caso como coordinador del proyecto, mi función es clasificar y almacenar las fotografías que manda la gente por esta red social en una carpeta de Google Drive. Mi idea es que los voluntarios de ese grupo de observación puedan ir aprendiendo cómo funciona y suban las imágenes a las diferentes carpetas habilitadas. Cuando hayamos alcanzado ese objetivo, haremos otro grupo de personas para realizar la clasificación», aclara Martínez.

Por otro lado, Troposfera busca crear otro grupo dedicado a la divulgación y la creación de contenido como fichas informativas sobre nubes o sobre un fenómeno concreto. De cara al futuro tiene el objetivo de publicar un libro que verse sobre las nubes y fenómenos atmosféricos en la provincia de León y el Principado de Asturias.

Rutas interpretadas y charlas

El proyecto cuenta con un cronograma con varias actividades planificadas, aunque como destaca Martínez lo que «mejor funciona» son las rutas interpretadas. Estas son paseos sin dificultad para los caminantes con poco desnivel en Asturias y León realizados los sábados y domingos por la mañana, donde el creador del proyecto explica diferentes aspectos relacionadas con las nubes que observan durante su ruta.

«Para los próximos meses tenemos programadas cinco rutas en Asturias y a partir de enero de 2025 cinco para la provincia de León. Hay que tener en cuenta que cambian mucho las nubes en cada zona. En Asturias, se observan muchas nubes en determinadas áreas de montaña que no existen en zonas de costa, por lo que he divido las rutas según el territorio. Se realizan rutas por la costa y otras por la montaña. En el caso de León, se pueden observar diferencias significativas entre las zonas limítrofes a la montaña respecto a las que están más pegadas a la meseta. Por ello, en el cronograma ya se han tenido en cuenta estos aspectos», aclara el ovetense.

Por otra parte, una vez al mes se organizan encuentros, conocidos como ‘encuentros nuberos’, donde se reúnen los voluntarios del proyecto para estudiar las fotografías enviadas durante los últimos 30 días. De ese modo, tratan de comprobar si es correcta la clasificación realizada. Además, el propio coordinador hace un seguimiento del trabajo de los voluntarios y se dedica a impartir talleres teórico-prácticos para explicar fenómenos atmosféricos dirigidas a los voluntarios y las personas interesadas en conocer en mayor profundidad este área. Para el próximo año, tienen previsto hacer una visita organizada a la Delegación de la Agencia Estatal de Meteorología en Asturias y otra al grupo de investigación de Física de la Atmósfera de la Universidad de León, un grupo universitario dedicado especialmente a las precipitaciones y las tormentas.

Presentación del proyecto Troposfera en la Universidad de León.Ángelopez

León y Asturias

A pesar de la poca distancia que separan a la provincia de León de Asturias, el ovetense Javier Martínez decidió escoger estas zonas «porque soy ovetense y por mi conexión con León». «Yo estudié el grado de ciencias ambientales en la Universidad de León. Desde el primer momento me enamoré de León, la ciudad y, sobre todo, del entorno. Me llamaron mucho la atención los cielos tan cambiantes de León respecto a la zona de donde vengo», afirma Martínez.

Precisamente, las diferencias de los cielos entre ambas y la influencia que el relieve ejerce en la configuración de los cielos son el corazón de Troposfera. El coordinador avanza que pronto se harán cinco rutas en la provincia leonesa: una ruta por el parque de Babia y de Luna, en la zona del pueblo Riolago; una ruta por Riaño, cerca del embalse; una ruta por Maraña; una ruta por el entorno de la Candamia en León y una ruta por Vegas del Condado para subir a la cruz del pueblo.

Origen del proyecto y acogida

Como cuenta Martínez, el proyecto «llama mucho la atención a los voluntarios» debido a la inexistencia de proyectos similares. «Ellos me cuentan que nunca habían hecho una ruta interpretada sobre las nubes. Sí puede haber actividades ligadas a la astronomía, pero relacionadas a los cielos durante el día nunca he visto. Algunas preguntas que me hacen son: qué es una nube, de qué están formadas o por qué una nube tiene una forma concreta que tiene que ver con el estado en el que se encuentre el agua», concluye Javier Martínez.

Sin embargo, a nivel educativo sí hay algunos proyectos como es el caso del proyecto mundial Globe que desarrolla temas de medio ambiente.

Desde hace años el coordinador y creador de Troposfera se dedica a la divulgación a través de charlas y conferencias, pero hace tres años decidió dar el salto a las rutas. A largo plazo sus objetivos son crear una comunidad de investigación sobre fenómenos atmosféricos entre Leon y Asturias; diseñar y generar material divulgativo para cursos, escuelas, redes sociales y artículos científicos mediante la puesta en marcha de un banco fotográfico; establecer diferencias y similitudes en los fenómenos que se pueden observar entre Asturias y León y contribuir a la proyección del cambio climático.