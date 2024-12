Tendencias para el año 2025 en la ciencia

Publicado por Clara Barrio León Verificado por Creado: Actualizado:

¿Cómo se encuentran los proyectos galardonados en los Premios Innova 2024 del Diario de León? ¿Cuáles serán los hitos para el próximo año en la ciencia? ¿Por qué la Inteligencia Artificial ya es la gran revolución y qué traerá en 2025? Estas y otras cuestiones serán resueltas por los premiados de la duodécima edición.

Consulta cada artículo del especial de fin de año en el siguiente índice:

La científica Mariví López, coordinadora de la red Cayle, posa junto a Caléndula.MARIA FUENTES

SCAYLE, LÍDER EN TECNOLOGÍA - PREMIO INNOVA 2024



La renovación de Caléndula, la obtención de la certificación en el Esquema Nacional de Seguridad y los nuevos proyectos dominan el 2024 de Scayle

El Centro de Supercomputación de Castilla y León (Scayle), conocido por su superordenador Caléndula, se alzó este año con el premio Innova 2024. Una de las novedades más importantes este año fue la integración de los científicos al nuevo sistema de Caléndula, un proceso «desafiante y exhaustivo», como detallaron desde el propio centro. Según cuentan «fue necesario reinstalar una vasta cantidad de software científico utilizado por los investigadores», aunque su puesta en marcha ha sido «positiva» para científicos y empresas. «Han destacado el impacto tangible en la reducción de los tiempos de cálculo de proyectos complejos. Por ejemplo, una empresa comentó que, gracias a la nueva infraestructura, logró realizar en apenas cuatro días un trabajo que originalmente estimaban que tomaría mes y medio», detalló personal de Scayle.

En cuanto a los objetivos logrados este año, la Fundación Centro de Supercomputación de Castilla y León «consolidó su papel como un referente en tecnología y supercomputación». A lo largo del año, se llevaron a cabo numerosas iniciativas tanto en el ámbito técnico como en el científico-académico, con el objetivo de cumplir con los fines de la institución y responder a las crecientes demandas en investigación y tecnología. Por su parte, OpenCAYLE atrajo a nuevas entidades usuarias y demostró su versatilidad al ser utilizado como sistema de respaldo para información digital diversa. Otros objetivos destacables incluyeron «la obtención de la certificación en el Esquema Nacional de Seguridad en nivel medio, siendo el primer centro en alcanzar dicha certificación en la Red Española de Supercomputación, hecho que ratificó la solidez de sus protocolos tecnológicos».

En el ámbito científico y académico, Scayle amplió su participación en proyectos internacionales y nacionales, promoviendo la innovación en áreas clave como la ciberseguridad, la computación cuántica y la digitalización. Entre las iniciativas más destacadas figuran EuroCC2, Quantum Spain y DIGIS3, así como proyectos pioneros en criptografía y tecnologías robóticas. El cumplimiento normativo fue otro eje relevante en 2024, con auditorías externas que certificaron su adhesión a estándares internacionales como ISO 37301 e ISO 27000. Scayle también implementó mejoras continuas en seguridad y protección de datos, subrayando su compromiso con la transparencia y la eficiencia operativa. Además, la proyección de Scayle se reflejó en la atención mediática que generaron sus logros. Scayle «avanza hacia un futuro prometedor, con la visión de seguir liderando en tecnología y ciencia, y fortaleciendo su impacto en la sociedad y la economía de la región».

Retos para el 2025

El próximo año traerá importantes retos, el centro destaca que el «principal» será la culminación del traslado a su nueva sede, cuya construcción se espera finalizar a finales de ese año. Este edificio no solo marcará un hito en la historia de la institución, sino que será clave para consolidar su posición como referente nacional en supercomputación. En este sentido, Scayle colaborará con el Centro Integrado de Formación Profesional de León para desarrollar proyectos conjuntos de generación de energía renovable que optimicen el consumo y refuercen la sostenibilidad de sus sistemas. Asimismo, el desarrollo de proyectos estratégicos en computación cuántica, ciberseguridad e inteligencia artificial seguirá siendo prioritario. Para ello, se fomentará la colaboración con universidades, empresas e instituciones científicas, así como la formación de talento especializado.

En el ámbito general, se esperan avances significativos en el sector de la computación, especialmente relacionado con la inteligencia artificial (IA) y computación cuántica. En el ámbito de la IA, los nuevos procesadores especializados que llegarán al mercado prometen una capacidad de cálculo mucho mayor, permitiendo desarrollar servicios más avanzados y precisos en áreas donde ya se aplican. Con esta mayor potencia, los sistemas podrán entrenarse con volúmenes de datos significativamente más grandes, lo que redundará en mejoras sustanciales en su rendimiento y precisión. Sin embargo, este progreso viene acompañado de desafíos, como el elevado consumo energético de estos procesadores, que implica un considerable impacto ambiental y altos costos eléctricos.

«Scayle avanza hacia un futuro prometedor, con la visión de seguir liderando en tecnología y ciencia, y fortaleciendo su impacto en la sociedad» Scayle

Por otro lado, la computación cuántica continuará siendo un área de intenso interés científico y estratégico. Tanto gobiernos como empresas privadas están realizando inversiones sustanciales para acelerar la investigación en esta tecnología disruptiva.

La IA ha sido clave en proyectos como CLARIAH-ES, una infraestructura distribuida que conecta diversas instituciones para avanzar en ciencias sociales, artes y humanidades. Además, los investigadores de universidades de Castilla y León, que han colaborado con Scayle están incorporando cada vez más la IA en sus trabajos.

El equipo de la startup leonesa Modular DS.MODULAR DS

EN BUSCA DE NUEVOS MERCADOS - PREMIO TIC

Modular DS buscará expandirse en otros países, especialmente en el mercado angloparlante, en un sector en pleno crecimiento

Un software adaptado a las necesidades reales de los profesionales del sector y que puede ser usado por usuarios de todo el mundo. Este es el producto estrella de la startup leonesa Modular DS. Héctor de Prada, su fundador, ha contado que tras la ronda de financiación se han podido «dedicar al completo al desarrollo del software para crear una de las mejores aplicaciones para gestionar múltiples webs y aplicaciones para profesionales». Este ha sido uno de sus principales logros que han conseguido este año. Su equipo ganó el galardón TIC en los Premios Innova que otorga cada año El Diario de León.

Respecto al 2024, el emprendedor «se siente muy contento porque hemos cumplido y hemos multiplicado la facturación casi un 3,5 %». «Estamos satisfechos con lo que nos propusimos porque hemos llegado a esos objetivos. Ha ido bien el año», destaca Prada. Para el 2025, su objetivo es expandirse en nuevos países para conseguir nuevos clientes. «Hasta este momento nuestro software está bastante asentado en España, donde somos bastantes conocidos y tenemos la mayor parte de clientes. No obstante, nuestro mayor reto de cara a 2025 es expandirnos en otros países, especialmente en el mercado angloparlante, tanto Estados Unidos como Europa. Ese es nuestro principal objetivo para 2025», avanza.

En cuanto a las previsiones para su sector, asegura que «está en pleno crecimiento». «Nosotros estamos viendo que en los últimos meses muchas empresas del mundo del desarrollo web se están dando cuenta de la importancia del mantenimiento web como servicio y de su importancia en el futuro. Están apareciendo nuevos competidores y algunas empresas están comenzando a hacer cosas similares a Modular en otros países. Estamos contentos de haber llegado antes, pero también con muchos retos de seguir creciendo y hacerlo a buen ritmo para estar a la cabeza en innovación, nuevos desarrollos, nuevas funcionalidades, etc.», recalca el fundador.

Si ha habido algo que este año ha impactado de lleno a la sociedad, esto ha sido la Inteligencia Artificial. Aunque su desarrollo lleva años en curso, el 2024 ha sido su año y en Modular DS lo saben, por lo que este año ya han lanzado alguna novedad al respecto. «Nosotros usamos la Inteligencia Artificial mucho en nuestro día a día para ser más eficaces, optimizar los tiempos y para generar contenido. Nos hace la vida más fácil. En nuestro caso, la usan tanto nuestro equipo de desarrollo como el equipo de marketing y comunicaciones», aclara. «Por otra parte, estamos buscando cómo integrar la IA en nuestro software para ayudar a los profesionales. Este año hemos incorporado alguna funcionalidad relacionada con la IA como una ayuda para encontrar las mejores soluciones para sus webs», añade.

«Nosotros usamos la IA mucho en nuestro día a día para ser más eficaces. Nos hace la vida más fácil» Héctor de Prada, fundador de Modular DS

El empresario asegura que «estamos dando muchas vueltas» para ver cómo pueden aumentar las funcionalidades del software con esta herramienta. No obstante, lo ven algo a largo plazo. «Queremos que la IA aporte valor de verdad a nuestros usuarios», concluye Héctor de Prada.

Foto de familia de la empresa leonesa Vexiza.VEXIZA

APUESTA POR LA INNOVACIÓN - PREMIO ENERGÍA

Vexiza continuará con la creación de herramientas inteligentes que ayuden a «conocer el impacto ambiental de todo lo que sucede a nuestro alrededor»

«Ha sido un año muy positivo, tanto nuestras soluciones de gestión de incendios como de información meteorológica se han implementado en nuevas comunidades autónomas y cada vez llegamos a más operativos de extinción», así define Alberto Cerrillo, ceo de Vexiza, este 2024. Esta empresa leonesa recogió su premio Innova de Energía por su pionera solución contra los incendios forestales en el mismo día en el que cumplía nueve años.

Vexiza se dedica a ofrecer soluciones inteligentes para el abordaje integral de los incendios desde la prevención, la gestión del desastre natural, a la recuperación. A través de herramientas de inteligencia artificial en tiempo real, aportan toda la información para dar una respuesta efectiva y rápida ante una emergencia. Sus soluciones ya se encuentran implementadas en la gestión de incendios forestales de organismos como la Unidad Militar de Emergencia (UME), en Navarra e, incluso, Castilla y León.

El ceo sostiene que esta campaña ha sido «mucho más tranquila que en años anteriores». «Ha habido un menor número de incendios y en su mayoría de poca extensión. Esto se ha debido a una combinación de factores: condiciones meteorológicas más favorables respecto a años pasados, y, por supuesto, gracias al personal de prevención y extinción durante los meses de más riesgo. Nosotros hemos aportado nuestro granito de arena trabajando con nuestros clientes en la mejora de los recursos tecnológicos de gestión de la emergencia. Esto ha permitido optimizar tanto las tareas de vigilancia como la capacidad de respuesta ante posibles incidentes, logrando un mejor control en tiempo real de los recursos y de la planificación de operaciones», destaca el experto.

«Nosotros hemos aportado nuestro granito de arena trabajando con nuestros clientes en la mejora de los recursos de gestión de la emergencia» Alberto Cerrillo, ceo de Vexiza

En cuanto al balance de este año, destaca que «al tener que adaptarnos a las diferentes normativas y procedimientos», han podido mejorar y personalizar las soluciones a través del desarrollo de nuevas funcionalidades, «de las que a su vez se benefician otros clientes». «En definitiva, un círculo de innovación y mejora continua que nos ha permitido responder a las demandas y tendencias tecnológicas», recalca.

Objetivos

Para el próximo año, su objetivo «sigue siendo crear herramientas que ayuden a conocer el impacto ambiental de todo lo que sucede a nuestro alrededor». «Ya no solo en el ámbito gubernamental o empresarial, sino para que la gente de a pie pueda comprender mejor su entorno. Un buen ejemplo que nos gustaría replicar es nuestro trabajo con la plataforma pública INFORCYL este año, que ha dado a los ciudadanos de Castilla y León la posibilidad de conocer en tiempo real el estado de los incendios en la región y los medios implicados en su extinción. Y, por supuesto, seguir apostando por la innovación para continuar creciendo y poder llegar a nuevos mercados, incluso fuera de España», avanza Cerrillo.

Tendencias para 2025

Como en otros sectores, la Inteligencia Artificial ha llegado para quedarse. En su sector, ya se emplea para acelerar y automatizar procesos en la gestión del medio ambiente. En los últimos años, se han venido utilizando modelos capaces de detectar objetos en imágenes en tiempo real, especialmente para el tráfico y seguridad ciudadana.

«Partiendo de un concepto similar, por ejemplo en Vexiza estamos entrenando estos modelos con imágenes de incendios reales, para que una vez implementados puedan identificar automáticamente el humo de un incendio forestal a partir de la señal de videocámaras. Todo esto va a permitir alertar al personal de extinción de situaciones de riesgo, y, por tanto, obtener una confirmación visual mucho más rápida, con todo lo que eso supone para llegar antes al incendio: alertar a la población, que la situación no pase de un conato, etc.», detalla el ceo.

«Es una tecnología que no solo tiene muchísimo potencial, sino que además no va a haber que esperar mucho tiempo para tenerla operativa, es uno de los avances más esperables en el corto plazo», añade.

Otros aplicaciones

Por otra parte, el experto afirma que la IA también la emplean en otros proyectos. «Por ejemplo, gracias a la capacidad que nos da la IA para el análisis masivo de datos, y en colaboración con el Centro de Supercomputación de Castilla y Léon, hemos desarrollado un modelo predictivo que permite estimar la generación de energía a partir del reanálisis de datos meteorológicos y de la producción histórica de los parques eólicos. Para las empresas energéticas, conocer con antelación la cantidad de energía que van a generar es muy importante desde el punto de vista operativo. Este conocimiento les permite programar tareas de mantenimiento en momentos de baja producción, afectando lo menos posible el suministro a la red eléctrica», concluye el ceo Alberto Cerrillo.

El investigador Saúl Ares en el laboratoria del Centrol Nacional de Biotecnología.Juan Lázaro

ESTUDIO DE LA CÉLULA MÍNIMA - PREMIO INNOVADOR

La microscopia electrónica y la microscopía de fuerzas atómicas, próximos proyectos para el grupo de investigación de Saúl Ares

La célula mínima representa el sistema vivo más simple que conocemos, capaz de mantenerse por sí mismo con el menor número de genes posible. Saúl Ares es el investigador, que codirige junto a Germán Rivas, James F. Pelletier, y John Glass en el CSIC en colaboración con el Instituto Craig Venter de Estados Unidos, el estudio de la célula mínimo y fue el ganador del premio Innovador en la gala de 2024.

El científico avanza que su proyecto «va viento en popa» porque han usado el dinero de la Fundación BBVA para contratar a Alejandro, un estudiante de doctorado con «mucho talento». «Trabajando con él ya hemos empezado a ser capaces de mirar a las microscopías de las células que no es algo trivial porque no se las puede poner bajo el microscopio. Es una forma de fijarlas sobre un sustrato y que sigan vivas. Hemos obtenido estas primeras imágenes y esto nos permite empezar a hacer cosas. Es un paso muy prometedor», recalca Ares.

Hitos de 2024

El investigador detalla que «este año también hemos comprado equipamientos nuevos para hacer experimentos, que también es una cosa que lleva tiempo y lo hemos conseguido». Además, tienen previsto comenzar a adquirir nuevas herramientas para seguir avanzando. Para el próximo año, les gustaría «no no solo ser capaces de hacer microscopía óptica como hasta ahora, sino también microscopia electrónica que es una en la que en lugar de utilizar luz se utilizan haces de electrones y permite ver detalles mucho más pequeños», afirma el científico.

«Por otro lado, nos gustaría colaborar con un grupo de la Universidad Autónoma para hacer microscopía de fuerzas atómicas, un tipo de microscopía en el que se usa una punta muy fina, pero de forma atómica para andar pinchando todo por encima y así eres capaz de ver el relieve de una cosa. Ese tipo de microscopía tiene la ventaja de que como podemos usar la punta para pinchar. Al pinchar nuestras células podemos ser capaces de determinar las propiedades de su membrana: cómo es de rígida, cómo es de elástica… Esta es una de la cosas que más necesitamos para entender cómo crece y cómo se divide. Para ello, necesitamos conocer las propiedades de su membrana. Este tipo de experimentos nos van a permitir caracterizar las propiedades físicas de la membrana de esta célula», añade.

«Este año el premio Nobel de Química se lo han dado a los creadores de AlphaFold, una herramienta de IA» Saúl Ares, investigador del CSIC

Según detalla Ares, uno de los cambios que se está viendo es la generalización de las herramientas de Inteligencia Artificial. «Yo creo que es algo que compartimos en muchísimos campos y no solo en investigación. Este año el premio Nobel de Química se lo han dado a los creadores de AlphaFold, que son un grupo de Google, que es una herramienta de IA que es capaz de predecir la forma de las proteínas. Hasta ahora para hacer esa tarea se dedicaban años. Es un gran paso. Yo espero que con esto las personas podamos volver a centrarnos en intentar integrar estos datos en teorías y modelos y comprender lo que está sucediendo», concluye Saúl Ares.

Grupo de investigación de Raquel Fidalgo en la facultad de educación de la Universidad de León.FERNANDO OTERO

ESTIMULAR LA ESCRITURA - PREMIO ACCIÓN SOCIAL

El grupo continúa con la mejora de su software a través del cambio de diseño y la aplicación empírica en una muestra de alumnado de primer curso de Primaria

El Grupo de Investigación Cognición y Aprendizaje de la Escritura y la Lectura, dirigido por la catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación, Raquel Fidalgo, se llevó el premio Innova de Acción Social. Su equipo desarrolló dos software de educación y recibió financiación de la convocatoria de Proyectos de Transición Ecológica y Transición Digital del Ministerio de Ciencia e Innovación. Además, la línea de investigación sobre prevención de las dificultades de aprendizaje de la escritura, que recibió una Beca Leonardo de la Fundación BBVA, continúa. Según cuenta Raquel Fidalgo, «los próximos pasos a dar dentro de dicha línea de investigación se vertebran en torno a la difusión de los resultados y avances derivados del proyecto, tanto a nivel científico, como a nivel social, principalmente ligado al ámbito educativo».

«Una vez desarrollados los softwares educativos y culminados los estudios de campo que se realizaron el curso pasado para comprobar su efectividad, toca afrontar los análisis estadísticos de los datos y su difusión en diferentes eventos científicos internacionales. En este sentido, análisis preliminares han avanzado unos primeros resultados positivos, que se presentarán en diferentes conferencias internacionales en el año 2025 como la European Literacy Network en Colonia (Alemania) y la European Association of Research on Learning and Instruction en Graz (Austria)», añade.

En cuanto al año 2024, la experta detalla que ha sido un año de «intensísimo y arduo trabajo para el grupo de investigación CAEL, que valoramos muy positivamente». «Fue posible alcanzar el logro de los cuatro objetivos generales, muy ambiciosos, que se marcaron en este proyecto. Dos de ellos se centraban en el diseño y desarrollo de los dos softwares educativos de intervención y monitorización del aprendizaje de la escritura al inicio de la Educación Primaria; los otros dos, en su aplicación empírica en una amplia y representativa muestra de alumnado del primer curso de Educación Primaria».

El próximo año se presenta «cargado de nuevos objetivos y proyectos en torno a la línea de investigación centrada en el estudio científico de la escritura, aunando dos perspectivas complementarias». «Por un lado, una perspectiva cognitiva, focalizada en el análisis de los procesos y variables cognitivas implicadas en la escritura. Por otro, una perspectiva educativa, dirigida a la mejora de la competencia escrita del alumnado de diferentes niveles educativos y la prevención de sus dificultades en el aprendizaje», avanza.

«En el ámbito de prevención de las dificultades de aprendizaje en la escritura, gracias al desarrollo de los dos softwares educativos logrados el pasado curso, en el 2025 vamos a continuar avanzando en esta línea de investigación. Así, nos planteamos la aplicación del modelo de respuesta a la intervención a partir del segundo curso de Educación Primaria, dirigido al alumnado en riesgo de presentar dificultades. Esto nos permitirá confrontar cuál es el momento más idóneo para intervenir en este sentido, si al inicio de la escolarización obligatoria y con ello de la enseñanza de la escritura, o una vez iniciada esta, en el segundo curso, momento en el que quizá muchas de las dificultades ligadas a cuestiones madurativas del alumnado disminuirán significativamente», agrega.

Otro de los retos que tiene el grupo está centrado en las familias y su papel en el aprendizaje escritor del alumnado y su motivación académica a lo largo de toda la Educación Primaria. «Este proyecto permitirá, por primera vez, conocer y contrastar las dinámicas familiares de estimulación de la escritura de manera comprehensiva utilizadas tanto con el alumnado en general como con el alumnado que presente bajo rendimiento y dificultades de aprendizaje. Los resultados de este proyecto permitirán impulsar planes de alfabetización que incluyan la colaboración escuela-familia, de acuerdo con las directrices establecidas por la actual LOMLOE (2020). Considerando los múltiples factores que intervienen en el pronóstico de dificultades, entre ellos la implicación educativa familiar, este proyecto podría derivar en la apertura de una nueva posible vía de intervención y prevención, que conjugue la acción integrada escuela-familia», afirma Fidalgo.

«Una vez desarrollados los softwares educativos y culminados los estudios de campo, toca afrontar los análisis estadísticos de los datos y su difusión» Raquel Fidalgo, catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación

En cuanto a la Inteligencia Artificial, como recalca «va a suponer sin duda un hito clave a nivel tecnológico, una revolución aún mayor de lo que supuso en su día el inicio de internet». En su caso específico, creen que «la IA puede ser una herramienta clave en la monitorización del aprendizaje de la escritura del alumnado, al hacer posible el obtener de modo válido y fiable, a partir de los textos o las producciones escritas del alumnado, indicadores objetivos sobre su aprendizaje a nivel de caligrafía, ortografía y calidad textual. «Podría ser un complemento clave a los softwares educativos que hemos desarrollado en nuestro proyecto previo porque eximiría de la tarea de corrección», concluye Raquel Fidalgo.

Lanzamiento del cohete León I por el grupo de Cohetería de la Universidad de León.DL

UN COHETE A LAS ESTRELLAS - PREMIO JÓVENES TALENTOS

El grupo de Cohetería de la Universidad de León persigue el sueño de crear el León II, un nuevo cohete para romper récords y competir con Europa

Ellos son un grupo de jóvenes, con diferentes formaciones, pero con una meta, llegar hasta lo más alto. Su lema es ‘per aspera, ad astra’ (a través del esfuerzo, el triunfo, traducido desde el latín). Son el Grupo de Cohetería de la Universidad de León, con Pedro de Dueñas como presidente, quien este 2024 recibió el galardón Jóvenes Talentos de los premios Innova de Diario de León.

«El 13 de diciembre hemos hecho el lanzamiento del cohete y tenemos previsto hacer otro lanzamiento en febrero, aunque todavía no está definido porque estamos muy centrados en este. Estos dos cohetes nos han servido como prueba para ver qué podemos hacer y volcar ese conocimiento en el desarrollo del siguiente proyecto, el León II», cuenta Dueñas.

«Hasta este momento hemos lanzado el León 0.1 que es una versión muy simple. A continuación, lanzaremos el León I, que consiste en dos cohetes, uno que lanzamos este año y el otro en 2025 previsiblemente. En ese mes, nos gustaría empezar ya con la fabricación del León II que tiene el desarrollo bastante avanzado, ya que está prácticamente diseñado», añade.

Objetivos y próximos retos

El presidente cuenta que «su mayor complicación este año ha sido establecer la asociación, tanto conseguir los recursos necesarios para futuros lanzamientos y pruebas que hagamos como la faceta más universitaria». «Queremos que en la Universidad sepan que somos un grupo de estudiantes con proyectos que valen la pena y nos puedan echar una mano. También ha sido un reto darnos a conocer a empresas. En paralelo, hemos ido haciendo varios proyectos», recalca Dueñas. Después de exámenes tienen previsto comenzar a empezar a fabricar el cohete que «bata récords»: «La idea es ir con el mismo a una competición europea y este contaría ya con un motor más grande que podría batir el récord actual en España».

En cuanto a los hitos logrados este año, el leonés cuenta que «estamos bastantes satisfechos porque realmente este año ha sido un todo o nada». Para el próximo año, ya tienen dos retos marcados. En primer lugar, la creación del León II que es el que puede llegar a competir con Europa y conseguir récord. Por otro lado, la creación de un motor de combustible sólido que ya han comenzado a desarrollar este año. «Ahora mismo estamos con las pruebas de concepto, aprendiendo sobre la materia. En el 2025 nos gustaría ser capaces de crear uno lo suficientemente potente como para poder montarlo. Esos son los objetivos que tenemos», avanza.

«Queremos que en la Universidad sepan que somos un grupo con proyectos que valen la pena» Pedro de Dueñas, presidente del Grupo de Cohetería de la ULE

En el sector aeroespacial, se esperan varios hitos, como cuenta el propio Dueñas. Uno de ellos será el lanzamiento de SpaceX con Starship y el de la empresa española PLD Space con Miura 5. En cuanto a la Inteligencia Artificial, tan presente en nuestra sociedad, ellos ya «aplican la IA en su día a día en la parte de programación para facilitar el trabajo y también en el diseño de piezas como objetos concretas e, incluso, solucionar problemas que nos encontramos».

El grupo de investigación Fisiología y Biotecnología de las Plantas de la ULE.RAMIRO

UNA LUCHA 'BIO' CONTRA LAS PLAGAS - PREMIO AGROALIMENTACIÓN

Fisiovegen con Hugo Mélida a la cabeza buscará demostrar que su tecnología funciona para dar el siguiente paso que será colaborar con empresas

El objetivo del proyecto Fisiovegen del Grupo de Investigación de la Universidad de León Fisiología y Biotecnología de las Plantas con Hugo Mélida al frente, que este año se ha alzado con el Premio Innova de Agroalimentación, consiste en tecnologías para la protección de los cultivos a través de biosoluciones.

Este proyecto ha concluido este año, aunque será ampliado gracias a la financiación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que en un plazo de tres años permitirán continuar con la investigación de forma más profunda. «Actualmente, intentamos entender cómo funciona lo que estamos haciendo. Tratamos de proteger a las plantas de enfermedades en el campo desarrollando productos que se derivan de la interacción entre las plantas y sus enfermedades. Por ello, queremos conocer cuál es el funcionamiento de esa defensa a nivel molecular para aplicarlo a un sistema real. Los sistemas reales con los que nos movemos ahora son plantaciones de maíz porque es un modelo de interés y en la provincia de León es una de las especias más cultivadas. Nuestro objetivo para los próximos tres años es aplicar parte de los conocimientos que hemos adquirido en el laboratorio al maíz para protegerlos de enfermedades producidas por hongos», destaca Hugo Mélida.

Para el grupo, el 2024 ha sido «un año de explosión del grupo». «Llevo cuatro años en la Universidad de León: el primer año fue conseguir dinero, segundo conseguir gente y formarlos, tercer año empezamos a tener resultados y este cuarto año el grupo ha podido mostrar músculo porque hemos publicados entre 8 y 10 artículos, hemos participado en congresos y hemos logrado importantes resultados para nuestras investigaciones, así como colaboraciones con otros equipos de investigación», detalla.

El próximo año les gustaría «seguir por el mismo camino y continuar como en el 2024». «No nos proponemos crecer más, sino continuar en la misma senda. El año que viene tendremos a cuatro personas haciendo la tesis doctoral y estos contratos no suelen dar mucha estabilidad. Entonces yo como responsable del grupo quiero conseguir una estructura estable para varios años porque es un objetivo importante, aunque estoy muy satisfecho con el grupo que tengo», relata el científico.

«A nivel de proyectos, aspiramos a poder lograr financiación de parte de la Junta de Castilla y León y a nivel europeo» Hugo Mélida, profesor del Departamento de Ingeniería y Ciencias Agrarias

Por otro lado, buscarán demostrar que la tecnología que están desarrollando funciona y el siguiente paso sería buscar empresas interesadas en crear proyectos de colaboración para llevarlo a una mayor escala. «A nivel científico, se trata de hacer una prueba de concepto del trabajo desarrollado en laboratorio para escalarlo a mercado», expone.

«A nivel de proyectos, estamos cubiertos, pero siempre es necesario conseguir mayor financiación. En este sentido, aspiramos a poder lograr financiación de parte de la Junta de Castilla y León y a nivel europeo. Si bien es complicado lograr dinero a nivel autonómico, nuestros objetivos se centran más en Europa», agrega.

Previsiones para el sector e IA

En el sector de la explotación de cultivos, los últimos años está habiendo regulaciones cada vez más estrictas en la Unión Europea en relación al uso de determinados productos para el control de las plagas. Por ello, el sector está evolucionando hacia la búsqueda de alternativas.

«Nuestra opción precisamente se basa en el desarrollo de productos más naturales que ‘reproduzcan’ el mecanismo de defensa de la planta. Un concepto importante es la revalorización de residuos. La tendencia es a la economía circular. Los productos que pretendemos desarrollar vienen de biomasa residuales. En la provincia de León, mucha biomasa residual se produce durante la cosecha del lúpulo y genera muchos residuos. Nosotros trabajamos con una empresa de Asturias que utilizan algas para extraer componentes que les interesen. También hemos contactado con una biotecnológica de León para intentar obtener los residuos que ellos generan para sacar compuestos. No pretendemos sustituir a los productos fitosanitarios químicos porque funcionan bien. No obstante, el lograr reducir su uso ya sería un éxito, aunque la protección que podamos lograr puede no ser tan buena como la de un producto que lleva muchos años en el campo», sostiene el investigador.

Asimismo, cuenta que hay otras estrategias que van encaminadas al control biológico con otros organismos. En definitiva, el sector evoluciona hacia la producción de alternativas de control de plagas menos contaminantes para las plantas y el consumo.

Por otro lado, la Inteligencia Artificial ha impactado de lleno en la investigación. En su caso, han dedicado el año a formarse con cursos de la Universidad y la Junta y el investigador también la aplica en la docencia. «Doy pinceladas a los alumnos para que sepan cómo utilizar la herramienta con un criterio humano para validar y cribar la información. De esa manera, pueden comprobar qué es correcto», concluye Hugo Mélida. También la utilizan en investigación para realizar búsqueda de bibliografía, aunque a un nivel muy básico.

