Comiciencia, la ciencia a través del cómic

Una ciencia más accesible y divertida a través de cómics sencillos. Esta es la premisa del proyecto Comiciencia, el proyecto de divulgación de Indira Álvarez. Ella es una científica que a través de un hobby ha querido dar a conocer las curiosidades y conceptos más relevantes del mundo de la ciencia. En sus dibujos, se pueden ver a personajes pintorescos que representan a linfocitos, conos, bastones y otros elementos que conforman el ser humano. Su cuenta de Instagram @comiciencia es su medio de difusión, donde se pueden ver estas representaciones educativas porque como ella misma dice «una imagen vale más que mil palabras y, por eso, aprovecho el poder de los cómics para divulgar y acercar la ciencia a todos los públicos».

Trayectoria

Indira Álvarez estudió Biología en la Universidad de León y se especializó en el trabajo en laboratorio. «Siempre me gustó mucho la parte de biomedicina e intenté enfocarme en esa rama. Por ello, cursé un máster también en la Universidad de León sobre eso», expone la científica e ilustradora.

A continuación, en Asturias, concretamente en el Hospital de Oviedo, hizo la residencia (el VIR que es como el MIR de los médicos), donde pudo especializarse en bioquímica química durante cuatro años y seguir la trayectoria de la biomedicina. Además, realizó su doctorado también en el mismo Hospital. Al terminar su estadía en Asturias, volvió a la Universidad de León a través de un contrato como técnico e hizo una estancia postdoctoral durante dos años. Precisamente fue en ese momento, donde dio sus primeros pasos en la divulgación de la ciencia.

«Mis inicios en la comunicación científica vinieron en esos años, ya que tras terminar la investigación postdoctoral quise quedarme en León y me vino una oportunidad donde pude dedicarme a la redacción médica para una empresa de Barcelona. No obstante, este año he podido volver a incorporarme a la ULE con una plaza indefinida como técnico de laboratorio. Mi trabajo consiste en dar soporte a diversos grupos de investigación del Instituto de Desarrollo Ganadero», detalla Álvarez.

Pasión por comunicar

Aunque dibujar es una de sus grandes aficiones actuales, esto no siempre fue así, ya que profesionalmente nunca ha tenido formación en esta rama. No obstante, la divulgación siempre ha estado muy presente en su vida, ya que como cuenta la científica siempre le encantaba contar a sus allegados todo lo que descubría sobre ciencia. «Si miro hacia atrás, ahora me doy cuenta que casi sin saberlo siempre me gustó la comunicación científica. Recuerdo llegar a casa y contarles a mis padres y amigos todo lo que aprendía. Todas las cosas que me parecían curiosas me gustaba transmitirlas. Al final, era trasladar a gente que no sabía todos estos conocimientos que tienen un lenguaje tan extraño y lejano y despertar ese interés por todo lo científico», recalca la ilustradora.

«En relación a las ilustraciones que hago ahora, mis inicios fueron en la Universidad de León mucho antes de dedicarme profesionalmente a ello. Tenía una amiga que había lanzado un blog de divulgación y fue la que me estuvo animando a colaborar con ella. Ahí empecé a redactar para un proyecto «amateur», aunque no de forma profesional, pero sí me lo tomaba más en serio. Primero, fue la parte de redacción y, más tarde, descubrí la parte de la ilustración», añade.

Anteriores proyectos

El blog de divulgación fue el proyecto que marcó un antes y un después, puesto que «me hizo dar el salto para tomármelo un poco más en serio y aprender a hacerlo un poco mejor», detalla Álvarez. «A través del blog conseguimos llegar a mucha gente porque estaban interesados en nuestro trabajo, a pesar de no ser muy grande. Esto nos llevó a intentar profesionalizarlo con cursos y formación y me ayudó a mejorar mis habilidades. Mi compañera se dedicaba solo a la redacción. Al principio, nos dedicábamos las dos a hacer redacción y yo lo compaginaba con las ilustraciones. No obstante, llegó un momento que dejé de redactar y me enfoqué por completo en crear las ilustraciones. Como me dedicaba profesionalmente a la redacción médica, lo abandoné y en mi tiempo libre solo hacía las ilustraciones», cuenta la científica.

Un hobby inesperado

Indira Álvarez comenzó con las ilustraciones a través de un reto en redes sociales, un desafío anual que se celebra todos los años en octubre y que le dio el pistoletazo de salida al mundo del cómic.

«Hubo un año que estando en el blog decidimos participar en un reto de Instagram, llamado ‘inktober’, que es muy famoso para los ilustradores. Hay un listado de palabras y el reto consiste en que cada día de ese mes hay que hacer un dibujo relacionado con la palabra. Hubo un grupo de divulgadores, que se dedicaban a ello profesionalmente, que crearon el «intokber científico». Entonces había que buscar no solo una palabra y un dibujo, sino también explicar un concepto científico. A mí que me gustaba la divulgación me pareció muy buena idea y me animé a hacerlo, pero como entretenimiento para mí, ya que tampoco era para el blog. En aquel momento utilizaba mi cuenta personal y estuve experimentando. Tras probarlo me gustó mucho la experiencia y quise tomármelo un poco más en serio», relata.

Álvarez recuerda que le gustaba mucho «el hecho de poder trasladar a través de una viñeta, algo muy visual, un concepto de ciencia» y también pudo ver la gran aceptación que tenían sus viñetas.

«Parecía que no se me daba tan mal como yo pensaba y a raíz de eso comencé a hacer viñetas más elaboradas. Al final, el ‘inktober’ es algo rápido y diario, por lo que no te da tampoco para hacer algo muy detallado. Fui probando para ver si podía ir haciendo historias más largas y le fui cogiendo cada vez más el gusto», expone.

Como ha contado la investigadora nunca había mostrado especial interés por dibujar, a pesar de que se acuerda de dibujar «alguna cosa de pequeña», pero estuvo mucho tiempo sin hacerlo. Sin embargo, sí le gustaba mucho consumirlo. «En el área de la divulgación científica, tenía la tendencia de seguir a gente que se dedicaba a ello. Nunca hubiera pensado en hacerlo porque no tenía formación en ello ni creía que fuera capaz», agrega.

Comiciencia

El lanzamiento de Comiciencia fue progresivo. El proyecto comenzó el pasado año, aunque llevaba tiendo ‘cociéndose’. Su llegada vino motivada por el abandono del blog de divulgación. La pandemia y las diferentes trayectorias profesionales que tomaron cada una de las integrantes del blog fueron los detonantes de su caída. «Nunca lo cerramos como tal, pero cada vez publicábamos con menos frecuencia. A mí me quedó la ‘espinita’ porque disfrutaba mucho las ilustraciones, pero tampoco encontraba el tiempo. Cuando cambié de trabajo y pude tener más tiempo libre fue cuando pude montar algo nuevo y diferente a ese proyecto. Tenía una idea muy clara: no quería hacer redacción y mi intención era hacer única y exclusivamente cómics de ciencia. Este proyecto comenzó en abril, aunque llevaba tiempo maquinándolo: cómo lo quiero llamar, qué logo quiero poner… Cuando tuve la oportunidad decidí lanzarlo», explica la investigadora.

Un proyecto personal

Pese a que Comiciencia no llega al año de vida, el proyecto no para de crecer. En su cuenta en redes sociales, se pueden ver más de cuarenta ilustraciones que explican de forma cercana conceptos científicos. Su fundadora relata que «a día de hoy es un proyecto personal», por lo que no tiene intención de profesionalizarlo o dedicarse a ello profesionalmente porque «quiere que sea algo para mí».

Según cuenta, las ilustraciones son «una vía de escape». «Hacer las ilustraciones es algo que me libera, me entretiene mucho y me gusta. Quiero mantener esa idea de que sea un hobby y no llevarlo a la parte de obligación. También esto me da mucha libertad creativa para hacer lo que quiera y no lo que me pidan o lo que esté de moda. Y también poder hacerlo cuand yo lo decida. Hay momentos en los que me apetece dedicarle un poco más de tiempo y otros menos. Cuando lo profesionalizas no funciona así», afirma.

Por otro lado, el crecimiento de la cuenta sí es una meta para ella, ya que quiere llegar a cuanta más gente le sea posible como «disfrute personal». «Tengo unos conocimientos por mi trayectoria profesional y creo que tengo muchas cosas interesantes para contar, por lo que me apetece que esto pueda llegar a más gente. Si esto consigue despertar interés por la ciencia, sería un logro con el que estaría muy contenta», recalca.

Retos para el futuro

El poco tiempo de vida que tiene Comiciencia no le impide tener ya pequeños objetivos para los próximos meses. La ilustradora destaca que está aprovechando el material que tenía en el pasado para la cuenta, aunque todavía está intentando «conseguir que esto avance, por lo que tiene todavía muchos retos por delante».

Sin embargo, se encuentra «abierta» a colaborar con nuevos proyectos que surjan porque le gusta mucho divulgar. «No tengo nada concreto encima de la mesa. Aunque sí que he tenido la idea de llegar a compilar todas las ilustraciones que he ido creando, me falta mucho material, pero sí he fantaseado con ello. Quiero buscar algo que tenga sentido. Si al final es algo que a la gente le gusta y se puede llegar un poco más allá, no lo descarto», concluye la científica Indira Álvarez.