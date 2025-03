El mapa del espíritu del chopo

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

En el marco de la transformación tecnológica del sector forestal, y en el marco del proyecto europeo DIGIS3, la Universidad de León a través del grupo de investigación DRACONES, y con la colaboración del Centro Tecnológico Forestal y de la Madera (CETEMAS) y la empresa Proceq Screening Eagle, están desarrollando la Prueba de Concepto (PoC) «Mapeo y detección de madera de calidad en choperas», una iniciativa que busca transferir herramientas avanzadas de mapeo y detección de calidad de madera a empresas transformadoras, con el objetivo de optimizar procesos y fomentar la sostenibilidad dentro del ámbito de la «Smart Forestry». El proyecto, solicitado por la empresa Fustek, especializada en productos de madera de chopo, tiene como meta integrar tecnologías punta, como sensores avanzados y gemelos digitales, para detectar en árboles en pie la existencia y profundidad de los nudos, que deprecian el valor de la madera de chopo, lo que afecta a su potencial industrial y al precio que se paga a los propietarios por la madera. La colaboración interinstitucional refuerza la digitalización en el sector, promoviendo el uso de herramientas no destructivas que generan datos precisos, esenciales para una gestión forestal más eficiente y sostenible. El grupo DRACONES de la Universidad de León lidera este proyecto desde el campus de Ponferrada, contribuyendo con la creación de gemelos digitales a través de escáneres láser portátiles, herramientas clave para entender la estructura externa de los árboles. Paralelamente, CETEMAS utiliza resistógrafos para identificar discontinuidades internas en la madera, como nudos y cavidades, mientras que Proceq Screening Eagle aporta tecnología GPR para detectar variaciones internas no visibles. Esta colaboración se enmarca en el ámbito del Programa Europeo Digital Europe, en particular es una colaboración entre DIGIS3, el hub europeo de innovación digital de Castilla y León del que es socio la Universidad de León y AsDIH, el hub de innovación digital de Asturias del que es socio CETEMAS. Esta colaboración entre instituciones y empresas asegura un enfoque multidisciplinar y práctico. «Con este proyecto, estamos acercando tecnologías de vanguardia al sector forestal, lo que permitirá a empresas como Fustek avanzar en innovación», señaló el equipo de DRACONES.

Según explica la investigadora del grupo DRACONES, la catedrática Flor Álvarez Taboada, este proyecto «tiene una gran relevancia para el sector maderero, ya que el chopo es una especie que tiene un gran valor añadido, se paga mucho el metro cúbico, pero su calidad puede verse afectada por la presencia de nudos y otras irregularidades internas. Hasta ahora, el evaluar esta calidad de una madera precisa y antes de la corta resultaba un desafío y unos grandes conocimientos técnicos, con estas herramientas, que incluyen los escáneres láser, los sensores radar y los resistógrafos, podemos conocer la estructura interna y externa de los árboles sin dañarlos», unos datos que permiten a las «empresas tomar mejores decisiones en la compra y en el aprovechamiento de la madera, lo que aporta más claridad y beneficia tanto a los productores como a los transformadores de este recurso y fomenta una gestión más eficiente y sostenible».

El desarrollo de esta PoC se está llevando a cabo en las choperas de Villamor de Órbigo (León). Durante esta semana, se han realizado labores de campo, un hito clave en el avance del proyecto, que culminará en mayo de 2025. El plan de trabajo contempla etapas que abarcan diseño, calibración, análisis de resultados y su presentación final a la empresa. Este enfoque estructurado garantiza una validación técnica rigurosa y la transferencia efectiva del conocimiento generado. El equipo es uno de los más punteros en esta materia con varias investigaciones en marcha y un prestigio acreditado.