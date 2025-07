Salvar la Peña del Seo y el río Selmo

Publicado por Clara Barrio Creado: Actualizado:

El entorno del Río Selmo y la Peña del Seo es un área de gran valor ecológico, cultural e histórico ubicado en la comarca del Bierzo entre las reservas de la biosfera de los Ancares y Courel y el Parque Natural de la Sierra de la Encina de La Lastra. El territorio, que abarca los municipios bercianos de Barjas, Corullón, Oencia, Sobrado, Trabadelo, Vega de Valcarce y Villafranca del Bierzo, así como otros municipios gallegos colindantes, destaca por su riqueza natural con humedales, bosques y un relieve kárstico. Sin embargo, la falta de una protección oficial lo convierte en un terreno vulnerable ante macroproyectos, en su mayoría energéticos y extractivos, que ponen en riesgo su biodiversidad.

Ante esta amenaza, se ha creado la Plataforma ConCiencia Seo Selmo, una iniciativa de Bodegas Descendientes de J. Palacios en colaboración con investigadores de la Universidad de León y especialistas en conservación de la naturaleza, integrados en la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica. El objetivo es lograr la inclusión de este territorio en la Red Natura 2000 para proteger el ecosistema y el paisaje a través de la participación ciudadana e involucrando a la comunidad científica.

Uno de los principales riesgos de este entorno que denuncia la plataforma es la posible instalación de aerogeneradores, «no solo por los propios elementos sino por la necesidad que tienen de vías de acceso e infraestructuras de evacuación eléctrica». «La alteración del terreno, ruido, luces y trasiego asociados resultan incompatibles con la conservación de la integridad y de los valores naturales y culturales de cualquier territorio. Creemos que la necesaria transición hacia las energías renovables nunca debe comprometer el patrimonio natural y confiamos en que sus instalaciones se puedan localizar en enclaves menos agresivos para este», afirman.

Otro riesgo importante es la apertura de nuevas canteras, especialmente de caliza, porque no es una roca habitual en el territorio y da soporte a una interesante diversidad vegetal, o, incluso, la ampliación de canteras ya existentes. «Hay que tener en cuenta que las rocas son recursos no renovables: una vez que se explotan las rocas que forman una montaña, esta se ha perdido para siempre y en su lugar queda una herida que sin duda disminuye la valoración que las personas hacemos de los paisajes», enfatizan los integrantes de ConCiencia Seo Selmo.

Para lograr la protección del territorio a través de Red Natura 2000 explican que es «importante tener datos científicos que funcionen como avales del valor natural del territorio» y, al mismo tiempo, «se requiere también que la población tome conciencia de las singularidades y riqueza de este patrimonio natural». «Es bien sabido que lo que no se conoce, no se valora y, por tanto, no se protege y resulta sencillo que se pierda», recalcan.

Aunque la riqueza natural de este territorio ha quedado reflejada en diversos informes oficiales, como varias Declaraciones de Impacto Ambiental, la plataforma aspira a «integrar todos sus valores, de cara a su defensa frente a amenazas futuras y con la posibilidad de desarrollar el territorio de una forma acorde a su singularidad y a los elementos que la hacen destacable».

Red Natura 2000

La Red Natura 2000 es el principal instrumento para la conservación de la biodiversidad en la Unión Europea. Su objetivo es garantizar la supervivencia a largo plazo de especies y hábitats amenazados, deteniendo la pérdida de biodiversidad causada por actividades humanas. Se trata de la red de áreas protegidas más extensa del mundo. Está formada por dos tipos de sitios: las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) que protegen hábitats naturales y especies de flora y fauna silvestres de interés comunitario y las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) que protegen hábitats esenciales para la reproducción, alimentación y migración de especies de aves silvestres. Los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) son el paso previo a ser declarados ZEC tras la aprobación de planes de gestión.

Los sitios de la Red Natura 2000 varían en carácter, desde áreas silvestres hasta zonas agrícolas, forestales o incluso urbanas, siempre que alberguen hábitats o especies de interés comunitario. A nivel europeo, esta red abarca más de 27.000 sitios, mientras que en España, que aporta la mayor superficie a la red, ocupa unos 222.000 km² e integra desde lugares terrestres como Picos de Europa hasta marinos como los espacios en el Golfo de Vizcaya.

La provincia de León se trata de un pilar fundamental de la Red Natura 2000 en España, ya que aporta 794.884 hectáreas, que a su vez representa el 16,63% de la Red Natura 2000 de España y el 2,37% de la superficie a nivel europeo. En su contribución incluye ZEC y ZEPA, entre los que destacan Picos de Europa, Alto Sil, Sierra de los Ancares, Valle de San Emiliano, Hoces de Vegacervera, Omaña, Sierra de la Culebra y la Montaña Central de León. Estos territorios incluyen hábitats con especies de interés comunitario como el urogallo, el oso pardo, el lince ibérico, el buitre leonardo, el águila real, así como espacios con brezales, turberas y bosques caducifolios.

El entorno del río Selmo y la Peña del Seo, al presentar unos altos valores de geo-diversidad con especies y hábitats singulares, busca entrar a formar parte de la Red Natura 2000. Como explican desde la plataforma, este espacio, a caballo entre los climas templado y mediterráneo, actúa como «una isla de biodiversidad que integra elementos de ambos mundos que, en ocasiones, encuentran sus límites geográficos en esta área». «Es el caso de Busmayor, considerado un reducto único, por ser uno de los hayedos mejor conservados y más occidentales de Europa y de especies concretas, como Silene acutifolia o Isatis platyloba. Es necesario destacar que, además de su alto valor, esta es un área clave como corredor ecológico que permite garantizar la integridad de la Red Natura y de Espacios Naturales», recalcan los responsables.

La inclusión en la Red Natura implica el acceso a ayudas específicas como las ayudas a inversiones no productivas destinadas a la mejora del paisaje agrario, restauración de caminos y desarrollo de usos recreativos. Asimismo, existen fondos europeos y nacionales orientados a la gestión y conservación de estos espacios, así como a la promoción de actividades sostenibles.

En definitiva, facilita la colaboración de proyectos estatales y europeos de conservación y desarrollo rural, promueve la revitalización de actividades tradicionales y la diferenciación de productos locales, incrementando su valor añadido.

Desafíos

Aunque el objetivo primordial es la inclusión de la región en la Red Natura 2000, desde la plataforma apuntan que «esto no lo es todo», ya que se deben «ajustar las protecciones a las necesidades del territorio» y «fomentar el desarrollo de la zona».

Y es que a pesar de su posible inclusión en la red, muchos espacios integrados en este instrumento de conservación se enfrentan a importantes desafíos como las dificultades en la gestión y aplicación efectiva de planes de conservación, la falta de financiación, los problemas en la compatibilidad con las actividades humanas y la falta de conocimiento y sensibilización sobre la importancia de Red Natura.

«La protección de este espacio (el entorno del río Selmo y la Peña del Seo) se basaría en la creación de un marco legal y la gestión de los espacios para garantizar la conservación del mismo y de su biodiversidad. Esto incluye la prohibición de actividades dañinas, la restauración de ecosistemas degradados y la promoción de prácticas sostenibles», recalca la plataforma.

Labor científica

Como explican desde el proyecto, para lograr sus objetivos, investigadores de la Universidad de León y expertos en conservación de la biodiversidad se han unido en la Plataforma ConCiencia Seo Selmo para realizar la parte científica.

Su labor se centra en la búsqueda y recogida de datos bibliográficos para la creación de bases de datos oficiales y, por otro lado, la coordinación y puesta en marcha de campañas de campo realizadas por el equipo investigador que implican la herborización de especies vegetales o la instalación de grabadoras.

Para complementar las labores del personal científico, la plataforma está impulsando la participación ciudadana, especialmente de los habitantes de la región. Cualquier persona que conozca el territorio puede aportar información sobre espacios que puedan tener interés como por ejemplo ambientes de turbera. Los ciudadanos pueden utilizar la aplicación iNaturalist para subir las observaciones. Los datos recogidos a través de esta plataforma son validados por especialistas de los distintos grupos taxonómicos, por lo que, se pueden incluir las observaciones que han obtenido el ‘Grado de Investigación’ como un anexo a los datos tomados en campo. Estos, además, sirven de pauta para la generación de una cartografía de hábitats, en la que se pueden incluir aquellas especies que son constructoras de ecosistemas y fácilmente reconocibles a través de fotografías, como el roble melojo o Quercus pyrenaica. Aquellas especies raras o de interés, pueden ser visitadas en campo y los investigadores pueden contactar directamente con los observadores para su localización.

Muchas de las observaciones de campo se han realizado a través de visitas programadas, en gran parte promovidas por los habitantes locales que se han registrado en la web seoselmo.com.

Hasta la fecha, las actividades realizadas a nivel de público general han sido una jornada de campo en el entorno de Sobrado con los estudiantes del Instituto Gil y Carrasco; la participación en el Biomaratón de Flora Española en Busmayor; un paseo de observación en Arnado con taller de herborización y una actividad en Villariños. Durante el verano, la plataforma tiene previsto organizar más actividades abiertas al público general que se irán publicando en su web. De esta manera, el proyecto y los datos inventariados van creciendo poco a poco.

Próximos pasos

La presentación de la plataforma tuvo lugar en mayo de 2025. Los organizadores cuentan que la acogida «ha superado con creces nuestras expectativas iniciales». «La presentación, que tuvo lugar en la espectacular bodega de Descendientes de J. Palacios, estuvo muy concurrida y nos permitió contactar con varias personas conocedoras del territorio con las que posteriormente hemos realizado actividades de campo y obtenido diversa información sobre biodiversidad, gea y otros aspectos patrimoniales. En este acto presentamos también la herramienta digital iNaturalist para uso del proyecto, que ya nos ha proporcionado muchísima información por parte de personas interesadas en participar. En nuestra opinión, esta colaboración con diferentes habitantes del territorio es uno de los aspectos más valiosos del proyecto», conluyen los responsables del proyecto.

Para el futuro, la Plataforma ConCiencia SeoSelmo tiene previsto presentar resultados a la población local, ya que «una de las finalidades del proyecto es que los habitantes de estas zonas sean los conocedores y guardianes de su patrimonio natural y que, como tales, tengan argumentos para evitar impactos negativos sobre los mismos».

Además, quieren confeccionar un informe para presentar a las diferentes Administraciones para buscar su implicación en la búsqueda de la protección del territorio y redactar el documento que recoja la información necesaria para lograr el objetivo primordial de ConCiencia Seo Selmo: la integración del paraje natural en la Red Natura 2000.