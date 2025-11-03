Premio Acción Social: la ciencia detrás de la tradición leonesa

Publicado por Clara Barrio Creado: Actualizado:

En muchas fiestas, ritos o tradiciones subyacen principios científicos que han influido en la configuración de estas costumbres y en su pervivencia a lo largo de la historia. Entender no solo el porqué, sino también el cómo es el objetivo que la ciencia siempre ha buscado para dar sentido al mundo. En la Antiguedad, era muy común acudir a mitos y leyendas para dar explicación a numerosos fenómenos naturales. En este sentido a través de la observación, la experimentación y el análisis la ciencia busca comprender el mundo natural para explicar fenómenos, predecir resultados y, en última instancia, mejorar la calidad de vida de la humanidad.

Estos son los objetivos de «Ciencia con tradición», un proyecto de divulgación científica impulsado por investigadores de la Universidad de León, que busca obtener información sobre tradiciones de los pueblos de León. En palabras de sus creadores, la meta es «explorar y difundir cómo los principios científicos subyacen en nuestras tradiciones más arraigadas, el patrimonio cultural y la sabiduría ancestral». Los científicos de esta iniciativa quieren indagar en la ciencia inherente en lo cotidiano y lo tradicional a través de un amplio espectro de disciplinas científicas, desde la física o la química hasta la biología o la tecnología.

Para ello, los investigadores han recorrido los pueblos de la provincia para recopilar los testimonios de las generaciones más longevas que han servido como fuente de las tradiciones y el saber cotidiano. Posteriormente, el grupo, integrado por Raúl Marcos Alonso, África Sanchiz, María Isabel San Martín, Covadonga Palencia, Rebeca Martínez y Alejandro Chamizo, han confeccionado talleres dirigidos a los más pequeños y, en la siguiente fase, pondrán en marcha las actividades en diferentes colegios. La meta de esta iniciativa es que las tradiciones y la historia viva de los pueblos de León «puedan transmitirse a las generaciones jóvenes, concretamente a los niños, con la intención que había en ellas».

Esta propuesta, elaborada por seis investigadores de la institución leonesa, ha sido financiada por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología perteneciente al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, donde se distingue su innovador enfoque en la conexión entre el conocimiento científico y el patrimonio cultural. Este organismo le ha dado un notable reconocimiento a nivel nacional a la iniciativa, ya que ha logrado la octava posición en la fase de evaluación entre 300 proyectos de toda España dentro de la categoría de Nuevos Proyectos.