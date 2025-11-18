Exempraes, ciencia para un mundo global

Publicado por Clara Barrio Creado: Actualizado:

En un mundo globalizado aprender inglés ya no es suficiente. Los obstáculos comunicativos más importantes a la hora de publicar un artículo científico no suelen estar en la gramática o el vocabulario, sino en las diferencias culturales. Para superar estos obstáculos desde un enfoque intercultural y empírico, la catedrática Ana I. Moreno puso en marcha Eneida, un ambicioso programa que a través de su herramienta Exempraes ha cambiado la escritura académica.

Su autora, quien ha sido premiada con el premio TIC 2025, reconoce que siente «muy orgullosa» de la aplicación web que han creado y es «muy satisfactorio ver cómo el trabajo de tantos años se ha materializado en una herramienta útil para profesorado, estudiantes e investigadores».

«Me emociona compartirlo con Laurence Anthony, un lingüista computacional de prestigio internacional y con el equipo multidisciplinar ENEIDA. También me emociona haberla desarrollado en León, que la propia ciudad reconozca su valor y poder llevar con orgullo su nombre, y el de su universidad, allá donde la presente. El premio valida una convicción de décadas: que los resultados de la lingüística aplicada pueden traducirse en tecnología útil para la sociedad. Reconoce años de investigación rigurosa y de trabajo colaborativo con y para la sociedad. Por ahora, los beneficiarios son quienes escriben y leen artículos científicos, pero el enfoque es trasladable a muchos otros tipos de texto. Este galardón me anima a seguir mejorando la herramienta para ayudar a más personas. Solo hacen falta tiempo y recursos», detalla Moreno.

La catedrática concluye que este reconocimiento es importante porque «pone en valor la innovación y la colaboración universidad–empresa para afrontar desafíos sociales y da visibilidad a los resultados».

