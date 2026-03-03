Pilotar desde León al mundo

Publicado por Abigail Calvo Creado: Actualizado:

Invicsa Airtech es la única empresa leonesa que participa estos días en Barcelona en el MWC, el Mobile World Congress, la feria de la conectividad y la tecnología móvil más internacional. Formada por un grupo de ingenieros titulados por la Universidad de León, el año pasado acudieron a este encuentro como startup y este año ya lo hacen como empresa consolidada. «Hemos dado un salto importante», explica Carlos Almansa, uno de los fundadores de Invicsa, que fue seleccionada por el Icex para participar en la cita barcelonesa junto a otro medio centenar de empresas de toda España.

En su expositor en la feria, el piloto deslocalizado: «El dron vive en un hangar nido, que forma parte de la instalación del cliente, pero se pilota directamente desde León por nosotros», explica gráficamente Almansa desde Barcelona, donde acudió junto a Carlos García, y Carlos Rodríguez (fundadores de la empresa junto a Víctor Martínez), quien además hoy mismo participará en una de las mesas redondas que se organizan en el MWC bajo el título ¿Con qué sueñan los androides del presente? Robots de alta tecnología para entornos cotidianos.

Lo que comenzó como una startup con cuatro personas en 2021 ha ido creciendo en cinco años hasta contar con una plantilla de una docena. La historia del piloto deslocalizado surgió de la aplicación de la conexión del 5G y la posibilidad que ofrece «para controlar drones de forma remota», como explica Almansa.

Invicsa Airtech ya cuenta con dos clientes que operan con el piloto deslocalizado en Ávila y en Zamora. En breve, se sumará otro en Huelva. El abulense es para la Junta y los de Zamora y el nuevo onubense son clientes vinculados al sector de la energía. Las posibilidades que ofrece la empresa sorprendieron ayer en Barcelona, incluso al ministro de Industria Jordi Hereu, quien visitó su expositor y pudo ver la imagen nítida que captaba el dron volando en Ávila y que estaba siendo operado por los ingenieros leoneses desde la misma feria del MWC.

León es el epicentro de esta empresa y es desde donde se operan los pilotos deslocalizados, concretamente desde el Parque Tecnológico, donde tiene su sede Invicsa Airtech, que ha colaborado ya con la Agencia Espacial Europea o con Aena, entre otras grandes entidades. Esta capacidad permite a sus clientes «analizar y vigilar de forma automatizada un espacio sin que las personas se tengan que desplazar al campo», señala Almansa. Es decir, el dron puede estar volando a miles de kilómetros desde donde es pilotado con total fiabilidad y precisión.

La opción que plantea la empresa leonesa tiene como destino sectores como la industria, la energía o la agricultura, y como ellos explican en su presentación «depender de un piloto en campo limita la eficiencia, aumenta los costes y reduce la seguridad en operaciones críticas». Así, Invicsa Airtech ofrece con su piloto deslocalizado las inspecciones tradicionales sin presencia física, desplazamientos y planificación compleja, con lo que su propuesta reduce la velocidad de respuesta y reduce los riesgos operativos. «En Invicsa Airtech hemos desarrollado una solución: las operaciones aéreas deslocalizadas. Operamos drones sin necesidad de presencia física, cumpliendo la normativa y con todas las garantías de seguridad», señalan.

Los ingenieros leoneses muestran estos días en Barcelona todas sus posibilidades y además, como el resto de los asistentes, buscan tejer lazos comerciales «para colaborar con otras empresas y que otras vean que son susceptibles de adaptar nuestros sistemas», concreta Almansa, quien destaca que sus propuestas son «innovadoras» y que sus productos se adaptan a cada cliente. Invicsa Airtech cuenta en la actualidad con cerca de 60 drones y entre su oferta, el sector audiovisual y experiencias inmersivas, la industria e infraestructuras, el espacio y la defensa, la agricultura de precisión y la topografía.