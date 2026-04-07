Planta, el juego de cartas de la Universidad de León que cultiva el conocimiento

Publicado por Clara Barrio León Creado: Actualizado:

La Universidad de León desarrolla el primer juego de cartas diseñado como recurso docente orientado a ahondar en la biología de las plantas desde una perspectiva productiva. Planta es un juego que aborda los aspectos básicos del desarrollo de un cultivo y su fisiología, al tiempo que fomenta la concienciación sobre la producción sostenible y eficiente de los cultivos. Su propósito es servir como recurso educativo que combine profundidad conceptual y facilidad de uso, favoreciendo el aprendizaje de conceptos científico-técnicos en un entorno participativo y relajado. El juego busca también transmitir la curiosidad y la pasión por la biología de las plantas.

El proyecto, desarrollado por los docentes de Savia Sabia (SAVIAGID), grupo de innovación docente de la ULE sobre la enseñanza de la biología de las plantas, en colaboración con el grupo de investigación FISIOVEGEN (Fisiología y Biotecnología de las Plantas), surgió como una iniciativa orientada a impulsar la gamificación de contenidos relacionados con la fisiología de las plantas y la producción de los cultivos, mediante un juego de cartas didáctico, adaptable a distintos niveles educativos.

Miembros del grupo Fisiovegen de la Universidad de León.DL

«El origen del juego se remonta al 2021 cuando Carlos Frey y Alba Manga, miembros del grupo de innovación docente Savia Sabia (SAVIAGID) tuvieron la idea original. En ese momento eran estudiantes de doctorado e imaginaron un juego de cartas con la dinámica del popular juego Virus. Bajo esa premisa, nos propusieron al resto de miembros del grupo de investigación desarrollar un juego que combinara lo lúdico con lo formativo. Entre el año 2021 y 2023 estuvimos con el desarrollo del juego, diseño de cartas y ensayando como prueba piloto con jugadores voluntarios», explica Antonio Encina, uno de los autores de Planta.

«Posteriormente, el juego resultó ganador del concurso de Proyectos Prueba de Concepto promovido por la Fundación General de la Universidad de León y Empresa (FGULEM), dentro del plan TCUE 2021-2023 y recibimos una pequeña financiación para continuar con el desarrollo y validación del proyecto. A través de Carlos tuvimos la suerte de contactar con una dibujante y el juego empezó a tomar forma. Para crear la versión final, confeccionamos un libro y una web con información relevante. El paso definitivo fue cuando patentamos el juego junto a la Universidad de León, ya que nos permitió acceder a financiación del Servicio de Publicaciones de la ULE», añade.

Durante la creación de Planta, «el mayor reto era lograr un juego que fuera lo suficientemente atractivo y dinámico sin descuidar el aspecto educativo», según el científico Antonio Encina. «El juego tiene diferentes formatos y se puede usar de forma lúdica o adaptarlo para la docencia», recalca.

Los autores de este juego son Carlos Frey Domínguez, María Luz Centeno Martín, Antonio Encina García, Penélope García Angulo, Irene del Hierro García, Asier Largo Gosens, Alba Manga Robles, Hugo Mélida Martínez, José Luis Acebes Arranz, del Grupo de Innovación Docente Savia Sabia, del Área de Fisiología vegetal, del Departamento de Ingeniería y Ciencias Agrarias de la Universidad de León.

Componentes del juego Planta.ÁNGELOPEZ

Aprender jugando

Planta es un juego que aborda los aspectos básicos del desarrollo de un cultivo y su fisiología, al tiempo que fomenta la concienciación sobre la producción sostenible y eficiente de los cultivos.

El producto se puede adaptar a diferentes niveles educativos. Los destinatarios de Planta abarcan desde el público general, especialmente el alumnado de enseñanza secundaria obligatoria (ESO) en su versión más básica hasta estudiantes del bachillerato científico y universitarios en grados de ciencias en su nivel avanzado.

Planta está preparado para jugar entre dos a seis participantes en partidas de treinta minutos. En el juego, cada participante asume el reto de hacer crecer, mantener y cosechar su propio cultivo, mientras lo defiende de diversos factores de estrés provocados por los jugadores adversarios.

El mazo consta de 102 cartas, distribuidas de la siguiente forma: 38 de órganos –raíz (8), tallo (8), hojas (8), flor (7) y fruto(7)–, 16 de tratamientos inductores de la floración (4 de vernalización–frío– y 12 de fotoperiodo –día corto (4), día neutro (4) y día largo (4)–), 14 de estreses –nematodos (2), sequía (2), hongos (2), falta minerales (2), insectos devoradores (2), áfidos (2), malas hierbas (2)–, 28 de tratamientos o remedios –nematicidas (4), mejora de regadío (2), lluvia (2), antifúngicos (4), fertilizante (4), insecticidas (8) y herbicidas (4)–, 3 cartas especiales (catástrofe, rotación de cultivos, y estación tranquila), y 3 comodines.

En definitiva, el juego constituye una herramienta docente ideal para fomentar el aprendizaje significativo en el aula de contenidos científico-técnicos sobre las plantas y su cultivo, dentro de un ambiente lúdico y colaborativo.

Según los autores, «Planta pone de relieve la importancia de una producción de alimentos de calidad, eficiente y sostenible, respetuosa con el medio ambiente y orientada a mejorar la calidad de vida».

Algunos de los autores del juego Planta.ÁNGELOPEZ

Una gran acogida

Desde su lanzamiento, este juego de innovación educativa desarrollado por los investigadores del centro universitario leonés ha cosechado un importante éxito.

«Empezamos presentado el juego en un formato muy rudimentario en algunas actividades de divulgación de Expociencia y en ese momento vimos que había una buena acogida, incluso los niños pequeños rápidamente pillaban la dinámica del juego. Eso nos animó a ir más allá. Ahora nos consta que está gustando mucho. Se presentó oficialmente en la última edición de Expociencia en su formato definitivo y el público lo recibió muy bien, especialmente profesores y padres. El Servicio de Publicaciones nos ha dicho que está prácticamente agotada la primera edición», explica el científico y docente.

Aunque el proyecto del juego ha concluido, el científico avanza que «como grupo de investigación tienen varios proyectos en marcha».

«Una de nuestras alumnas graduadas quiere implementar su trabajo final de máster sobre la aplicación del juego en un entorno real con alumnos. Ese proyecto probará si el juego es aplicable y no solo se queda en lo lúdico. El juego ha sido un trabajo coral», concluye Antonio Encina.

Planta se puede adquirir por 25 euros en librerías especializadas o en la web de la Universidad de León.