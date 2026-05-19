Telefónica refuerza sus redes en Castilla y León

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Telefónica se ha convertido en un agente clave en el desarrollo económico y social de Castilla y León, con el compromiso por ser la mejor vía de acceso de los castellanos y leoneses a las tecnologías digitales. Su inversión en el último quinquenio supera los 500 millones, lo que le ha convertido el líder indiscutible en fibra y 5G. Ante los retos e incertidumbres de un futuro complejo, la compañía apuesta en 2026 por reforzar sus redes y las de sus clientes para hacerlas más seguras y resilientes y por desarrollar y desplegar plataformas y tecnologías digitales para ofrecer las mejores soluciones y productos. Telefónica es hoy el principal socio tecnológicos de Castilla y León y está desarrollando junto a sus administraciones regionales y locales proyectos estratégicos en áreas clave como la Agricultura, el turismo, la conservación del patrimonio o los servicios sociales, además de sustentar servicios esenciales como el 112 o territorio Rural Inteligente.

Castilla y León se sitúa entre las cuatro Comunidades Autónomas donde la compañía ha destinado mayor inversión en los últimos cinco años, lo que, según la directora de Telefónica en el Territorio Centro, Beatriz Herranz, significa que es una Comunidad «estratégica» para la compañía, no sólo en lo que se refiere a infraestructura y redes de ultra banda ancha, «sino al uso de tecnologías como BigData, IoT o IA en la prestación de servicios públicos por parte de la Administración, en soluciones para mejorar la competitividad de las empresas y en servicios para mejorar la calidad de vida de las personas». Para Herranz el objetivo a medio plazo es claro: «tener la mejor red para acceder a la tecnología más innovadora», sin olvidarse de su compromiso social y cultural con la Comunidad.

Telefónica ya era socio principal del Gobierno regional en un proyecto de referencia en Europa como es «Castilla y León Territorio Rural Inteligente», aportando su plataforma de software inteligente Smart Thinking para gestionar de manera inteligente servicios públicos en los pueblos como el alumbrado, la recogida de residuos, la gestión del agua o la seguridad de las carreteras. En el último año, además, la compañía ha comenzado a trabajar en proyectos estratégicos para la Comunidad como la sensorización y conservación preventiva del más de cien bienes de interés cultural de Castilla y León, la creación de una plataforma digital Agroalimentaria, DATAGIA; la creación de una plataforma inteligente para la gestión del turismo urbano, la digitalización de residencias públicas de ancianos o la utilización de IA para el análisis de radiografías de tórax clave para agilizar diagnósticos, entre otros proyectos. La directora de Telefónica en Castilla y León, Beatriz Herranz, destaca también el proyecto Pérgola, desarrollado por Telefónica a través de Telefónica Tech con el Ayuntamiento de Valladolid, «Un proyecto de referencia en la lucha contra la soledad no deseada que ha utilizado biomarcadores de voz basados en IA para medir con criterios científicos el grado de bienestar emocional de un grupo de personas mayores de 70 años y que ha permitido detectar y paliar casos». Según diversas mediciones, «gracias de Pérgola se ha registrado una reducción global de la puntuación media de soledad no deseada y un aumento del bienestar general del 28%».

Inteligencia Artificial para Sanidad y Turismo

También Telefónica ha trabajado con la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León para implantar en hospitales públicos una Plataforma IA para el análisis de imágenes de tórax mediante la instalación de un software de ayuda al diagnóstico clínico basado en el análisis de radiografías de tórax utilizando algoritmos. Con ello, se podrá facilitar la ordenación y priorización de los casos, dar soporte a la decisión diagnóstica y disminuir el tiempo de trabajo dedicado a la lectura de imágenes y elaboración de informes.

En el sector sociosanitario, Telefónica y la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades han trabajado en la digitalización de residencias y servicios de mayores de la Comunidad implantando soluciones digitales como control de errantes, lavandería inteligente o puesto avanzado enfermera-paciente. Telefónica ofrece también soluciones de sensorización para, por ejemplo, la detección de caídas o asistentes virtuales que permiten alargar la estancia de las personas mayores en su hogar.

Telefónica también monitorizará 101 Bienes de Interés Cultural (BIC) instalando y gestionando la información de sensores que captan información sobre temperatura, humedad, luz o movimiento, información que pasa por la plataforma inteligente de Telefónica que envía órdenes para regular la luz, apagar la calefacción o abrir una persiana. La obtención de datos en tiempo real es clave para su conservación, además de para su seguridad, eficiencia energética y uso turístico.

También Telefónica será encargada de la plataforma de Turismo Urbano Inteligente de Castilla y León y de Valladolid, destinadas, ambas, a integrarse en la red nacional de destinos turísticos inteligentes Segittur potenciando una gestión más eficiente, sostenible y basada en datos siendo referente en innovación turístico.