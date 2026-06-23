Microsoft premia el talento berciano en la IA

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David Martínez, impulsor de iniciativas tecnológicas como PonfesT y organizador de la comunidad Global AI Ponferrada, ha sido reconocido por Microsoft con la distinción Most Valuable Professional (MVP) en la categoría Microsoft Foundry, uno de los programas de reconocimiento más prestigiosos del ecosistema tecnológico internacional.

El programa reconoce a líderes excepcionales de la comunidad por su experiencia técnica, liderazgo, dotes de comunicación, influencia en línea y compromiso para resolver problemas reales. En el caso de Microsoft Foundry, el galardón adquiere una relevancia especial debido a su estrecha vinculación con el desarrollo de soluciones avanzadas de Inteligencia Artificial (IA) y tecnologías emergentes.

Este reconocimiento supone un hito importante, ya que actualmente solo veintisiete profesionales en toda España cuentan con esta distinción en dicha categoría. El propio experto tecnológico berciano explica este reconocimiento de forma gráfica: «Es como si un jugador de la Ponferradina fuera convocado al Mundial con la Selección Española». «Formar parte de este reducidísimo grupo en España equivale a estar en la máxima categoría de la innovación, compitiendo de tú a tú con los grandes referentes del ecosistema de Microsoft», recalca el emprendedor.

Este logro no es fruto de una especialización reciente, sino el resultado de sus más de 25 años de trayectoria en el sector de las Tecnologías de la Información y cerca de 15 años diseñando sistemas expertos avanzados. En su faceta corporativa, Martínez destaca por su experiencia en el desarrollo de APIs avanzadas e integración de datos en la nube. Esta sólida base técnica le permite compaginar su labor profesional con un rol activo como mentor en la Red de Madrid Emprende.

El galardón supone además un importante respaldo al trabajo que se viene desarrollando desde Ponferrada para posicionar la zona como un referente tecnológico. Durante los últimos años, Martínez ha liderado iniciativas que han logrado atraer a expertos de compañías como Microsoft, Google o WordPress a la capital berciana, además de impulsar eventos pioneros como PonfesT, AgentCon o el Global AI Bootcamp Ponferrada.

Precisamente, una de sus frases más conocidas se ha convertido en una declaración de intenciones para toda una generación de profesionales del Bierzo: «Se pueden hacer grandes cosas a nivel tecnológico desde lugares pequeños, sin necesidad de marcharse a las grandes ciudades». La concesión de este reconocimiento internacional refuerza ese mensaje y demuestra que es posible alcanzar la excelencia desde territorios alejados de los grandes polos tradicionales de innovación.

Como organizador de Global AI Ponferrada —el primer capítulo oficial en España de la comunidad internacional de IA promovida por Microsoft—, ha contribuido a crear un ecosistema que conecta a estudiantes, empresas, administraciones públicas y expertos de primer nivel. Parte de este éxito radica en PonfesT, un encuentro tecnológico multidisciplinar celebrado en el Campus de Ponferrada de la Universidad de León que actúa como puente de formación de alto nivel entre el entorno académico y las demandas reales del mercado laboral a través de seminarios y talleres prácticos.

La obtención del título MVP no es solo un logro personal, sino también un triunfo para Ponferrada y para toda la comarca de El Bierzo, que continúa consolidando su presencia en el mapa tecnológico nacional gracias al trabajo de profesionales, instituciones y comunidades que apuestan por la innovación como motor de desarrollo. Una vez más, se demuestra que el talento no entiende de códigos postales.