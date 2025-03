Phantom: cien años… en el corazón de Rolls-Royce

Publicado por Javier F. Zardón León Creado: Actualizado:

Identificación… histórica. «Hace cien años, Rolls-Royce lanzó el primer automóvil para acabar convirtiéndose en uno de los más evocadores modelos de su dilatada historia: Phantom». Chris Brownridge, director ejecutivo de Rolls-Royce.

A lo largo de su centenaria trayectoria, la ’etiqueta’ Phantom la ha venido reservando el fabricante para identificar al modelo cumbre de gama que, hasta su actual octava entrega, se fabrica a mano en la ‘factoría madre’ de Goodwood… un coche a la carta. La legendaria fama de RR comenzó a sustentarse sobre el Silver Ghost 40/50 HP de 1906, realizado a mano —prácticamente— chasis a chasis. Nuevo comienzo. En 1921, los responsables de la marca comenzarían a constatar que la vida estética del Silver Ghost tocaba a su fin; así que, el reemplazo estaba servido. Aunque no existen evidencia documentales, todo apunta a que el padrinazgo de la denominación Phantom se debe a Claude Johson, integrante del departamento comercial de la marca; así que, ese mismo años 1921 se bautizaría inicialmente una nueva versión 40/50 HP como ‘Green Phantom’, antes de otorgarle el más evocador apelativo ‘Silver Phantom’, dos ejemplares realizados en 1907. Johson comprendería rápidamente el poder de nombres como Phantom, Wraith y Gohst; ‘apellidos’, todos ellos, que han hecho historia en los catálogos d RR frente, eso también, a denominaciones bastantes más ‘fantasmagóricas’: Dreadnought, The Cookie, Yellow Pájaro y hasta el escurridizo… Pimpinela. En aquella época, RR sólo suministraba chasis, ‘vestidos’ con la forma, el estilo y el diseño en manos de carroceros independientes, que creaban las carrocerías según los gustos del cliente. Por su parte, Rolls-Royce ofrecería el nuevo Pahntom en versión de batalla larga —distancia entre ejes—, especialmente adecuado a la arquitectura sedán o limusina; incluso alguna versión de batalla corta, ideal para el propietario-conductor (carrocerías cerradas, abiertas, deportivas…). Entonces como ahora, las generosas proporciones del Phantom permitían especificar casi cualquier detalle: escritorios ocultos, asientos ocasionalmente giratorios, espacios para alojar palos de golf y hasta el famoso caso de un compartimento secreto… para transportar diamantes. Así las cosas, a principios de mayo de 1925, Rolls-Royce había logrado no sólo mantener, sino promover las cualidades que ya habían hecho famoso al

Rolls Royce Phantom 1966.DL

‘Fantasma de Plata’. Aunque indudablemente gratificantes, tampoco los elogios le ‘nublarían el juicio’ a Royce, quien insistía que incluso el Phantom, II de batalla corta era irritantemente sobredimensionado para el uso diario; así que, instaría a su equipo para que desarrollasen una variante compacta y deportiva del Phantom II, con la que disfrutar conduciendo a través de Francia hasta su casa de invierno en Le Candet, en la Costa Azul. Los diseñadores ‘dibujaron’ —diligentemente— un automóvil cerrado: 26EX (‘EX’ por Experimental) adaptando un chasis corto del Phantom II que, dicho sea de paso, no gusto especialmente ni al departamento de ventas ni a la propia fábrica; de hecho, si no hubiera sido destinado al uso personal de Royce, es posible que ni siquiera se hubiese construido. Afortunadamente, una exitosa gira comercial demostraría que, de hecho, había una gran demanda de un automóvil capaz para viajar a alta velocidad en grandes distancias, por las rectas y lisas carreteras europeas: el Phantom II Continental… había triunfado. Un nuevo poder… en ascenso. En el momento de la muerte de Henry Royce en 193, la compañía se afianzaba como prioritaria para quienes buscaban modelos potentes que tampoco sacrificaban la comodidad, frente a sus ‘enemigos naturales’ estadounidenses Cadillac, Lincoln y Packard, quienes respondían al reto con motores de 8 cilindros en línea, V12 e incluso V16, que eclipsaban al 6 cilindros en línea que había servido tan bien a Rolls-Royce durante tanto tiempo. Dada la presión comercial, y la probada experiencia de RR en la construcción de motores aeronáuticos, era inevitable que el siguiente Phantom equipase un V12 en la generación III de 1936; incluso el nuevo V12 era más compacto que el precedente 6 cilindros en línea, lo que se traducía en un capó más corto y un habitáculo más grande, y los más importante: 165 HP frente a los 120 HP del Phantom II, alcanzando incluso 180 HP en posteriores versiones. El Phantom III se adaptaba a todo tipo de arquitecturas de carrocería, tanto para conductor-propietario como para chófer, y aunque nunca llegaría a competir en precio frente a sus rivales

‘yankees’, la reputación de RR salvaba los escollos crematísticos. Durante 14 años, hasta el estallido de la II Guerra Mundial en 1939, cuando cesó la producción del fabricante hasta que llegó la paz, Rolls-Royce había mantenido su marchamo internacional. Es verdad que en 1945, tras la confrontación bélica, el mundo había cambiado; no obstante, las previsiones atesoradas permitieron a RR afrontar con éxito la austera posguerra: automóviles menos complejos, más fáciles de mantener y menos costosos de adquirir, sin reducir un ápice la calidad, lo que se tradujo en una gama más racionalizada que debutaría en 1946 con el Espectro de Plata: nuevo motor de 6 cilindros en línea, aunque bien relevante en prestaciones… parecía que ya no había sitio para el Phantom en el mundo moderno; nada más lejos de la realidad, la historia del

Rolls Royce Phantom 1926.DL

‘Fantasma’ continuaba. En 1959, el lanzamiento del Phantom V, una espléndida limousina firmada por el carrocero de cabecera ‘Park Ward & Co.’. Tras una docena de años y 832 ejemplares el ‘V’ había recibido tantas actualizaciones como para convertirse en Phantom VI, un lujoso Landaulette entragado al Sultán de Brunei en 1993. El ’VI’ sería el último Phantom en ‘asentarse’ sobre un chasis Rolls-Royce, una interrupción que abrocharía una encendrada tradición en RR, revivida en Goodwood (2017) con el ‘Sweptail’. Cuando se relanzó la marca en Goodwood, de la mano del legendario diseñador ‘de la casa’ John Blatchley, se incluyeron elementos ‘de siempre’ en RR: batalla larga con las ruedas delanteras muy adelantadas y un mínimo voladizo frontal de la carrocería, además de un largo capó con una enorme extensión metálica lateral, y un ‘barrido’ ascendente del borde de la puerta hacia el parabrisas; a la vez que el célebre diseñador de interiores Ian Cameron se encargaría de realizar un habitáculo de lo más sugestivo: un minuto después de la medianoche del primero de enero de 2003… el primer Phantom VII se entregaba a su propietario. En 2017, el Phantom VIII sería el primer RR construido sobre ‘arquitectura de lujo’, una reinvención del armazón de aluminio utilizado en ‘VII’, y que sería la base de todos los futuros modelos producidos en Goodwood. Durante un siglo, el Phantom ha venido ocupando un privilegiado lugar en el corazón de Rolls-Royce: calidad, ingeniería, diseño ya facilidad de producción en serie. A lo largo de sus ocho generaciones, el Phantom nunca se ‘plegó’ a la ortodoxia de la ingeniería existente, tendencias efímeras o costos de desarrollo. Desde el original ‘New Phantom’ de Henry Royce hasta el actual Phantom VIII, el inicial propósito se ha mantenido incólume: construir el automóvil ideal para el usuario más exigente… inexpugnable pináculo del lujo y la excelencia automovilística.

Rolls Royce Phantom.DL

Indisoluble… trayectoria En muchos aspectos, la historia de Phantom es la historia de Rolls-Royce: moviéndose siempre con los tiempos y los requerimientos de los clientes, trascendiendo tendencias pasajeras, con el arte artesano como bandera. Estamos orgullosos de continuar con esta tradición de excelencia, elegancia y serenidad en los próximos 100 años». (CHRIS BROWNRIDGE, director de Rolls-Royce Motor Cars)

Rolls Royce Scintilla.Tom Bunning