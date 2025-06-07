DS Jules Verne: Un viaje… extraordinario

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Fascinante… 120 años después. Con la Colección 2025, ‘DS Automobiles’ rinde homenaje a uno de los escritores más famosos de todos los tiempos; una oda al genio creativo, la aventura y la poesía; cada modelo, directamente inspirado en la obra del autor francés, se presenta en múltiples tonos azules, una suerte de invitación a descubrir el mundo con audacia y curiosidad.

Comparable a un moderno explorador, cada conductor de uno de estos modelos se embarca en una singular aventura, donde cada viaje se convierte en una experiencia inolvidable… en el corazón del mundo de la fantasía. Valores… comunes. Visionario y apasionado de la exploración, Jules Verne sitúo los viajes, la aventura y la innovación tecnológica en el centro de su trabajo novelístico; combinándolo con un marcado gusto por el estilo y una refinada elegancia, testigos de la Francia del siglo XIX. Nacido en Nantes (8 de febrero de 1828) en el seno de una familia acomodada, Jules Verne comenzó a desarrollar, a edad muy temprana, una irrefrenable pasión por los viajes y los más diversos inventos, alimentada por su cercanía portuaria, aunque también por infinidad de prodigiosas lecturas. Tras estudiar derecho en París, se alejaría rápidamente de la carrera legal —incluso con la oposición paterna— para dedicarse por entero a la escritura. Debutando como dramaturgo, frecuentó círculos literarios, interesándose también por la ciencia y los inventos de su tiempo. En 1862, el crucial encuentro con el editor Pierre-Jules Hetzel, lanzaría su carrera. Juntos, crearon la serie

‘Viajes extraordinarios», que acabaría convirtiendo a Verne en un autor mundialmente famoso: a ‘Cinco semanas en globo’ (1863), su primer gran éxito, le seguirían otras obras maestras: «Viaje al centro de la Tierra» (1864), «Veinte mil leguas en viaje submarino» (1870) y su celebérrima «La vuelta al mundo en ochenta días» (1872), tantas veces cinematográficamente versionada. Visionario incombustible, previó submarinos, helicópteros y hasta cohetes, esbozando tecnologías adelantadas a su tiempo; combinando aventura, ciencia y educación. Hoy, Jules Verne es considerado como uno de los pioneros de la ciencia-ficción; su desbordante imaginación sigue inspirando la literatura, el cine y la ciencia contemporánea… también marcos vanguardistas como ‘DS Automobiles’. Ahora, el fabricante galo, ha elegido una de sus cuatro célebres novelas para relacionarla con cada uno de sus modelos: DS3, DS Nº4, DS7 y DS Nº8: un auténtico —y sentido— homenaje al autor francés en el 120 aniversario de su muerte. Cada modelo incorpora sutiles y evocadoras referencias exteriores e interiores: una marca distintiva, un acabado especial y una cuidada selección de equipos diseñados para transmitir el mundo del visionario autor: «Cuando pensamos en Julio Verne, y en su obra, dos palabras resuenan inmediatamente en nuestro ideario: viajes extraordinarios. Su trabajo ha inspirado a generaciones de lectores, alimentando nuestra visión del arte de viajar», sostiene Thierry Metroz, director de Diseño en ‘DS Automobiles’.

DS3 Colección Jules Verne.DL

DS3 … «Veinte mil leguas de viaje submarino" Diseñado para los viajes modernos, el SUV urbanita DS3 Jules Verne luce en su exterior elementos distintivos: exclusivas insignias en ‘guilloché’ cromo satinado, representando a una misteriosa criatura marina; también muestra la firma del escritor en su carrocería ‘Lazurite Blue’, que redondea la paleta de colores actualmente disponible. Un refinado aspecto que también expresan las llantas (18 pulgadas) en color ‘Gloss Black’, con corte de diamante y tapa central dorada. Los también firmados embellecedores de los umbrales de las puertas en cromo satinado, tienen la forma de la criatura marina… toda una invitación a adentrarse en un mundo de fantasía. En el interior, se continúa homenajeando a las profundidades marinas: exclusiva tapicería ‘Eternal Blue’ y ‘Pearl Alcantara’, que refleja el mundo de los exploradores. También el salpicadero perlado se adorna con un motivo de criatura marina, grabado con láser, y relacionada con el misterioso mundo del escritor. Los asientos delanteros en Alcantara y calefactados y el aire acondicionado automático, que se ofrece de serie, ofrecen un confort suave y un alto nivel de bienestar. Un detalle sutil: los reposacabezas de los asientos delanteros muestran la firma de Verne ribeteada en ‘Terre de Cassel Beige’. Entre las innovadoras tecnologías que adopta el modelo, se cuentan elementos como el sistema de proximidad, que se desbloque automáticamente al acercarse a menos de 2 metros del coche. Las enrasadas manillas de las puertas, se despliegan por sí solas. También se cuenta con asistencia al estacionamiento, aviso de cambio de carril, control de crucero / limitador de velocidad, control de ángulo muerto y cámara de 360 ‘Vision’ para una mejor reproducción de imagen en la pantalla táctil central de 10,3 pulgadas. En su versión totalmente eléctrica, el DS3 E-Tense Jules Verne ofrece hasta 404 kilómetros de autonomía (575 en ciclo urbano). El modelo híbrido autorrecargable, reduce un 20% su consumo medio de combustible, y un 50% en utilización urbana y modo eléctrico. DS Nº4… «La vuelta al mundo en 80 días». Esta versión de la gama Jules Verne evoca el espíritu aventurero y descubridor para un viaje único; convirtiendo cada recorrido en un momento transmisor de la épica búsqueda del explorador Phileas Fogg, a la conquista de nuevos territorios: diseño escultórico y tecnología de vanguardia, que recuerdan los avances técnicos y mecánicos que se desgranan en el relato de Verne. Para rematar la magia, el modelo viene adornado con una exclusiva insignia situada en el capó, que representa una esfera de brújula rematada con la firma del novelista; un diseño gráfico realzado por las llantas de aleación ‘Lima’ (19 pulgadas), con tapas centrales doradas. Las placas de aluminio, visibles cuando de abren las puertas, representan la firma del escritor y un dial de orientación, además del logotipo DS, un símbolo de exploración y aventura… ¡Un cautivador incentivo para unirse a la expedición de los grandes viajeros! En «La vuelta al mundo en 80 días», Jules Verne resuena con la determinación de los exploradores en busca de nuevas civilizaciones y paisajes. El interior, que promete una experiencia única, viene adornado con ‘Eternal Blue’ y ‘Pearl Alcantara’; mientras el salpicadero, grabado con láser, revela un boceto de la rosa de los vientos en referencia a la ingeniería de los aventureros de la época. También puede verse cómo un patrón de brújula recuerda a los instrumentos de navegación utilizados por los exploradores, invitando a navegar con precisión. La referencia al fantástico autor, puede encontrarse en los letreros de Julio Verne en el corazón del borde Beige en ‘Terre de Cassel’. En su amplio equipamiento de serie pueden encontrarse elementos como el acceso y arranque sin llave, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, reconocimiento de señales de límite de velocidad, aviso activo de cambio de carril, control de crucero adaptativo con función ‘Stop&Go’ y un exclusivo color ‘Vol de Nuit’. Además de la versión eléctrica (213 CV, 450 kilómetros de autonomía), se cuenta con un tren híbrido enchufable, que combina un tetracilíndrico turboalimentado de gasolina de 180 CV con un motor eléctrico (125 CV) integrado en una nueva caja de cambios automática de doble embrague eDCT7 (7 velocidades) diseñada para optimizar el consumo de combustible. La potencia total combinada de 225 CV, permite ‘sprintar’ de cero a cien en 7,4 segundos. La versión híbrida autorrecargable de 145 CV, combina un tricilíndrico turboalimentado de gasolina con un motor eléctrico (28 CV) integrado en la transmisión automática de doble embrague y 6 velocidades.

DS7 Colección Jules Verne.DL

DS7 … «Cinco semanas en globo»

Diseño elegante realzado por la carrocería ‘Sapphire Blue’, el DS7 Jules Verne no deja indiferente: combinación con los símbolos de la novela de Jules en su estética exterior e interior, una exclusiva carrocería convertida en toda una invitación al viaje. La parte delantera viene adornada con la firma del novelista en el corazón de un diseño de brújula. Las exclusivas insignias de guilloché, en cromo satinado, representan constelaciones; a la vez que las llantas (19 pulgadas), con tapas centrales doradas, resultan ser otra invitación a sobrevolar zonas inexploradas.

En el interior, un tapizado Alcantara, inspirado en «Viajes extraordinarios» atrae por la profundidad de sus tonalidades ‘Azul Eterno’ y ‘Perla’.

El embellecedor de los umbrales de las puertas, en aluminio satinado, presenta el diseño de una cesta hinchable, la firma de Verne y el logotipo DS. El salpicadero perlado luce el grabado de una aeronave bordeada por múltiples constelaciones, recordando a la descrita en la novela. Al igual que en los demás modelos de la colección, los reposacabezas de los calefactados asientos delanteros llevan la firma del autor, bordeada en beige ‘Terre de Cassel’.

El DS Jules Verne está disponible con dos sistemas de propulsión híbrida enchufable: Plug-In-Hybrid AWD 300 (300 CV, tracción a las cuatro ruedas) capaz de acelerar de cero a cien en 5,9 segundos, merced a la combinación de un motor de gasolina 1.6 litros y 200 CV, y dos motores eléctricos (uno de ellos en el eje trasero). El Plug-In-Hybrid 225 Automatic (225 CV, tracción delantera) alcanza los cien por hora, desde parado, en 8,9 segundos y homologa un consumo combinado de 1,5 litros por cada centenar de kilómetros. También existe la posibilidad de elegir una versión automática turbodiésel BlueHDI de 130 CV.

DS Nº8… «De la tierra a la luna». Con una silueta pulcra y cónica, el techo de gama de la colección combina fluidez y elegancia: como un avión, este SUV Coupé eléctrico, ha sido especialmente diseñado para optimizar su aerodinámica; la parrilla fontal ‘Luminascreen’ cobra vida con destellos luminosos, de forma que el DS Nº8 Jules Verne ofrece una extraordinaria experiencia viajera… digna de la obra de Verne.

Para completar esta colección, una exclusiva insignia con la firma del novelista, rodeada por un diseño de brújula, adorna la parte delantera de este sugestivo Nº8 Jules Verne.

El nuevo buque insignia de ‘DS Automobiles’ también monta de serie llantas de aleación forjadas ‘Casiopeia’ (21 pulgadas), con un carenado aerodinámico negro de inserciones de aluminio, y un guiño al mundo celestial: la insignia zaguera presenta una forma de diamante.

Esta disponible en dos versiones eléctricas: FWD Long Range 245 CV, de tracción delantera y AWD Long Range 350 CV, con tracción total. Amabas versiones montan preacondicionamiento de la batería: durante un viaje largo, y antes de llegar al punto de recarga, este dispositivo permite que la batería alcance la temperatura ideal para maximizar la velocidad de carga.