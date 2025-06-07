DS Jules Verne: Un viaje… extraordinario
120 años después de su muerte, Julio Verne sigue fascinando. Por tierra, aire o bajo el mar, el visionario escritor concibió, en su extensa obra, todo tipo de viajes. Ahora, Jules Verne da nombre a la Colección 2025 de ‘Automobiles DS’: DS3, DS Nº4, DS7 y DS Nº8.
Fascinante… 120 años después. Con la Colección 2025, ‘DS Automobiles’ rinde homenaje a uno de los escritores más famosos de todos los tiempos; una oda al genio creativo, la aventura y la poesía; cada modelo, directamente inspirado en la obra del autor francés, se presenta en múltiples tonos azules, una suerte de invitación a descubrir el mundo con audacia y curiosidad.
Comparable a un moderno explorador, cada conductor de uno de estos modelos se embarca en una singular aventura, donde cada viaje se convierte en una experiencia inolvidable… en el corazón del mundo de la fantasía. Valores… comunes. Visionario y apasionado de la exploración, Jules Verne sitúo los viajes, la aventura y la innovación tecnológica en el centro de su trabajo novelístico; combinándolo con un marcado gusto por el estilo y una refinada elegancia, testigos de la Francia del siglo XIX. Nacido en Nantes (8 de febrero de 1828) en el seno de una familia acomodada, Jules Verne comenzó a desarrollar, a edad muy temprana, una irrefrenable pasión por los viajes y los más diversos inventos, alimentada por su cercanía portuaria, aunque también por infinidad de prodigiosas lecturas. Tras estudiar derecho en París, se alejaría rápidamente de la carrera legal —incluso con la oposición paterna— para dedicarse por entero a la escritura. Debutando como dramaturgo, frecuentó círculos literarios, interesándose también por la ciencia y los inventos de su tiempo. En 1862, el crucial encuentro con el editor Pierre-Jules Hetzel, lanzaría su carrera. Juntos, crearon la serie
‘Viajes extraordinarios», que acabaría convirtiendo a Verne en un autor mundialmente famoso: a ‘Cinco semanas en globo’ (1863), su primer gran éxito, le seguirían otras obras maestras: «Viaje al centro de la Tierra» (1864), «Veinte mil leguas en viaje submarino» (1870) y su celebérrima «La vuelta al mundo en ochenta días» (1872), tantas veces cinematográficamente versionada. Visionario incombustible, previó submarinos, helicópteros y hasta cohetes, esbozando tecnologías adelantadas a su tiempo; combinando aventura, ciencia y educación. Hoy, Jules Verne es considerado como uno de los pioneros de la ciencia-ficción; su desbordante imaginación sigue inspirando la literatura, el cine y la ciencia contemporánea… también marcos vanguardistas como ‘DS Automobiles’. Ahora, el fabricante galo, ha elegido una de sus cuatro célebres novelas para relacionarla con cada uno de sus modelos: DS3, DS Nº4, DS7 y DS Nº8: un auténtico —y sentido— homenaje al autor francés en el 120 aniversario de su muerte. Cada modelo incorpora sutiles y evocadoras referencias exteriores e interiores: una marca distintiva, un acabado especial y una cuidada selección de equipos diseñados para transmitir el mundo del visionario autor: «Cuando pensamos en Julio Verne, y en su obra, dos palabras resuenan inmediatamente en nuestro ideario: viajes extraordinarios. Su trabajo ha inspirado a generaciones de lectores, alimentando nuestra visión del arte de viajar», sostiene Thierry Metroz, director de Diseño en ‘DS Automobiles’.
DS3 … «Veinte mil leguas de viaje submarino"
DS7 … «Cinco semanas en globo»
En el interior, un tapizado Alcantara, inspirado en «Viajes extraordinarios» atrae por la profundidad de sus tonalidades ‘Azul Eterno’ y ‘Perla’.
El embellecedor de los umbrales de las puertas, en aluminio satinado, presenta el diseño de una cesta hinchable, la firma de Verne y el logotipo DS. El salpicadero perlado luce el grabado de una aeronave bordeada por múltiples constelaciones, recordando a la descrita en la novela. Al igual que en los demás modelos de la colección, los reposacabezas de los calefactados asientos delanteros llevan la firma del autor, bordeada en beige ‘Terre de Cassel’.
El DS Jules Verne está disponible con dos sistemas de propulsión híbrida enchufable: Plug-In-Hybrid AWD 300 (300 CV, tracción a las cuatro ruedas) capaz de acelerar de cero a cien en 5,9 segundos, merced a la combinación de un motor de gasolina 1.6 litros y 200 CV, y dos motores eléctricos (uno de ellos en el eje trasero). El Plug-In-Hybrid 225 Automatic (225 CV, tracción delantera) alcanza los cien por hora, desde parado, en 8,9 segundos y homologa un consumo combinado de 1,5 litros por cada centenar de kilómetros. También existe la posibilidad de elegir una versión automática turbodiésel BlueHDI de 130 CV.
DS Nº8… «De la tierra a la luna». Con una silueta pulcra y cónica, el techo de gama de la colección combina fluidez y elegancia: como un avión, este SUV Coupé eléctrico, ha sido especialmente diseñado para optimizar su aerodinámica; la parrilla fontal ‘Luminascreen’ cobra vida con destellos luminosos, de forma que el DS Nº8 Jules Verne ofrece una extraordinaria experiencia viajera… digna de la obra de Verne.
Para completar esta colección, una exclusiva insignia con la firma del novelista, rodeada por un diseño de brújula, adorna la parte delantera de este sugestivo Nº8 Jules Verne.
El nuevo buque insignia de ‘DS Automobiles’ también monta de serie llantas de aleación forjadas ‘Casiopeia’ (21 pulgadas), con un carenado aerodinámico negro de inserciones de aluminio, y un guiño al mundo celestial: la insignia zaguera presenta una forma de diamante.
Esta disponible en dos versiones eléctricas: FWD Long Range 245 CV, de tracción delantera y AWD Long Range 350 CV, con tracción total. Amabas versiones montan preacondicionamiento de la batería: durante un viaje largo, y antes de llegar al punto de recarga, este dispositivo permite que la batería alcance la temperatura ideal para maximizar la velocidad de carga.
Precios
DS3 Híbrido Jules Verne: 37.750 €
DS7 Plug-In-Hybrid Jules Verne: 67.610 €
DS7 Plug-In-Hybrid 225 Automático Jules Verne: 61.410 €
DS7 BlueHDI 130 Automático Jules Verne: 53.850 €
DS Nº8 FWD Long Range 245 CV Jules Verne: 76.700 €
DS Nº8 AWD Long Range 350 CV Jules Verne: 80.300 €