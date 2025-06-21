Honda Civic Type R: Fin de una era

HANNAH SWIFT, DIRECTORA DE ESTRATEGIA EUROPEA Y PRODUCTO EN HONDA MOTOR EUROPA «Decimos adiós a un auténtico icono europeo de Honda. El Type R ha sido la máxima expresión de la pasión que sentimos en Honda por la experiencia de conducción».HDC

Emblemático… legado. En España, el fabricante nipón comercializará la versión estándar del Civic Type R hasta diciembre de este año 2025, y Honda España se suma a la conmemoración del final del Type R con un específico plan de financiación (475 euros al mes) ‘Honda Options’.

Cinco colores de carrocería conforman la oferta del Type R: Gris Sonic Perlado, Negro Cristal Perlado, Rojo Rally, Blanco Championship y Azul Racing Perlado. En el interior se adoptan asientos forrados con tapicería de ante rojo; la palanca de cambios y los pedales deportivos vienen en acero inoxidable. El mítico Civic Type R, uno de los más icónicos deportivos compactos y también uno de los más aclamados por los aficionados al mundillo del motor en el mundo, incorpora un motor tetracilíndrico VTEC Turbo de 2.0 litros y 242 CV (420 Nm de par). El Type R adquirió gran protagonismo con la llegada a Japón de la sexta generación del Civic en 1978. Desde entonces, se lanzado cinco generaciones más, aderezadas con numerosas ediciones especiales que han conseguido atraer a buen número de admiradores en todo el mundo, merced a su larga tradición de alto rendimiento inspirado en la competición. A lo largo de prácticamente tres décadas, el modelo ha esgrimido unas contrastadas credenciales dinámicas, posicionándose como todo un referente entre los automóviles compactos de tracción delantera, especialmente en el

‘Infierno Verde’ del circuito alemán de Nürburgring Nordschleife, firmando varios récords de vuelta. Logrando, también, similares proezas en otros famosos trazados: Magny Cours (Francia), Spa-Francorchamps (Bélgica), Hungaroring (Hungría), Estoril (Portugal), Suzuka (Japón), Silverstone (Reino Unido) y Mount Panorama Bathurst (Australia). Unos éxitos en pista que el Civic Type R ha trasladado al Mundial de Turismos (WTCC) y a la Copa del Mundo de Turismos (WTCR), así como a otras series regionales donde el coche ha sido una elección muy popular, alzándose con títulos tanto de Pilotos como de Equipos.

