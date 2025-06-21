Diario de León

Honda Civic Type R: Fin de una era

El icónico Civic Type R abrocha su comercialización con 40 unidades «Ultimate Edition». Honda las propone en el emblemático color ‘Champion White’, con decoración roja, detalles en fibra de carbono, iluminación adicional y una caja de regalo conmemorativa. Su tarifa se cifra en 58.850 euros, sin incluir la pintura metalizada

HANNAH SWIFT, DIRECTORA DE ESTRATEGIA EUROPEA Y PRODUCTO EN HONDA MOTOR EUROPA «Decimos adiós a un auténtico icono europeo de Honda. El Type R ha sido la máxima expresión de la pasión que sentimos en Honda por la experiencia de conducción».

Javier F. Zardón

Emblemático… legado. En España, el fabricante nipón comercializará la versión estándar del Civic Type R hasta diciembre de este año 2025, y Honda España se suma a la conmemoración del final del Type R con un específico plan de financiación (475 euros al mes) ‘Honda Options’.

Cinco colores de carrocería conforman la oferta del Type R: Gris Sonic Perlado, Negro Cristal Perlado, Rojo Rally, Blanco Championship y Azul Racing Perlado. En el interior se adoptan asientos forrados con tapicería de ante rojo; la palanca de cambios y los pedales deportivos vienen en acero inoxidable. El mítico Civic Type R, uno de los más icónicos deportivos compactos y también uno de los más aclamados por los aficionados al mundillo del motor en el mundo, incorpora un motor tetracilíndrico VTEC Turbo de 2.0 litros y 242 CV (420 Nm de par). El Type R adquirió gran protagonismo con la llegada a Japón de la sexta generación del Civic en 1978. Desde entonces, se lanzado cinco generaciones más, aderezadas con numerosas ediciones especiales que han conseguido atraer a buen número de admiradores en todo el mundo, merced a su larga tradición de alto rendimiento inspirado en la competición. A lo largo de prácticamente tres décadas, el modelo ha esgrimido unas contrastadas credenciales dinámicas, posicionándose como todo un referente entre los automóviles compactos de tracción delantera, especialmente en el

‘Infierno Verde’ del circuito alemán de Nürburgring Nordschleife, firmando varios récords de vuelta. Logrando, también, similares proezas en otros famosos trazados: Magny Cours (Francia), Spa-Francorchamps (Bélgica), Hungaroring (Hungría), Estoril (Portugal), Suzuka (Japón), Silverstone (Reino Unido) y Mount Panorama Bathurst (Australia). Unos éxitos en pista que el Civic Type R ha trasladado al Mundial de Turismos (WTCC) y a la Copa del Mundo de Turismos (WTCR), así como a otras series regionales donde el coche ha sido una elección muy popular, alzándose con títulos tanto de Pilotos como de Equipos.

Lexus Takumi Academy.

Lexus Takumi Academy.DL

Takumi Academy. Ilustración Lexus LBX

Un homenaje a los maestros Takumi con los que Lexus cimenta todo el proceso productivo. Estudio Santa Rita ha realizado una vibrante ilustración, llena de color, inspirada en el LBX. Afincados en Málaga, Palo Graglia y Noel Salinas (Estudio Salinas), muestran su proceso de trabajo para la realización de una original ilustración —‘Naturaleza en Movimiento’— del modelo de Lexus, desde la conceptualización hasta su digitalización: esencia de la creatividad. Nacido en el corazón de la soleada Málaga, Estudio Santa Rita hace gala de una ilimitada imaginación, trabajando para clientes de todo el mundo. Influenciados por el arte pop, el surrealismo y la vida cotidiana, Palo y Noel inspiran su trabajo en una auténtica explosión de vibrantes colores, contundentes figuras, elegantes letras y divertidas texturas: «Nuestra misión constante —apuntan los artistas— es crear lo inesperado, pintando un mundo lleno de optimismo y energía». La Takumi Academy nació por el empeño de Lexus de homenajear a maestros y artesanos locales en diversas especialidades, que van desde la cerámica y la escultura a la tapicería creativa, la restauración de piezas históricas e incluso la repostería.
