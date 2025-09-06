Porsche 911: tracción total y 480 CV

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Ampliación… de gama. Porsche amplía su propuesta del nueveonce con versiones de tracción total. Con la llegada del nuevo 911 Carrera 4S (Coupé, Cabriolet y Targa), el mítico deportivo cuanta con seis variantes 4x4. Además, en el sexagésimo aniversario del 911 Targa, se ofrecen dos alternativas mecánicas para esta peculiar carrocería, originariamente lanzada en el mercado estadounidense como «cabriolet seguro».

Al igual que el resto de las versiones 4 del nueveonce, las variantes S también están diseñadas con una dinámica de conducción que prioriza el impulso sobre el eje trasero; aunque, cuando es necesario, el sistema ‘Traction Management’ (PTM) incrementa el par motor en el eje delantero, lo que aumenta la tracción y la estabilidad de marcha. También como en los modelos anteriores, el sistema de embrague delantero que reparte la potencia entre ambos ejes sigue estando refrigerado por agua y controlado electromecánicamente; solamente se ha ajustado ligeramente la relación de transmisión. Estas nuevas variantes 4S del 911 heredan la mecánica del Carrera S: Coupémotor 6 cilindros

DL

‘boxer’ de 3.0 litros y 480 CV, acoplado a una transmisión de doble embrague (PDK) y 8 velocidades: sólo 3,3 segundos necesita el 911 Carrera 4S para ‘sprintar’ de cero a cien, y alcanza una punta de 308 por hora. 60 años… de una histórica idea: barra antivuelco y luneta trasera envolvente. Exclusivamente disponible con tracción total, el 911 Targa ha venido combinando, desde hace seis décadas, el placer de un descapotable con la comodidad de un coupé durante todo el año; la respuesta de Porsche —en su día— a las discusiones y preocupaciones del mercado estadounidense sobre la seguridad de los descapotables tradicionales. El «cabriolet seguro» saltaría a la palestra en septiembre de 1965 (Salón del Automóvil de Fráncfort). Como tantas innovaciones firmadas por Stuttgart-Zuffenhausen, la elegante y ancha barra antivuelco se inspira en la competición: techo desmontable y luneta trasera plegable, ofreciendo a los ocupantes la sensación de rodar «a cielo abierto». Para los amantes de las curiosidades: Porsche se inspiró en la famosa carrera siciliana Targa Florio para ‘bautizar’ el modelo. Hoy, el 911 Targa es un auténtico icono, constantemente evolucionado en ingeniería y diseño: en la generación 993 (1993) ya no se desmontaba manualmente le techo. A partir de 2014 se utilizan mecanismos de techo automáticos: 19 segundos para transformar el 911 Targa de coupé a descapotable; con la posibilidad de elegir el módulo de techo en cuatro colores (negro, azul, rojo y marrón).