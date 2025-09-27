Opel Mokka GSE: sensación… de rallye

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Deportividad… emocional. Basado en la reciente versión GSE Rally, los 281 CV de potencia máxima (345 Nm de par) permiten a nuestro protagonista ‘sprintar’ de cero a cien en 5,9 segundos, y alcanzar una punta de 200 por hora.

Su sofisticada tecnología, también inspirada en el homólogo de rallyes, adopta un diferencial de deslizamiento limitado multidisco Torsen, además de un chasis con ejes especialmente diseñados y nuevos amortiguadores hidráulicos dobles. Todos los componentes de alto voltaje del Mokka GSE estándar (el motor, el inversor, la batería y el mazo de cables) provienen del GSE Rally; a la vez que la dirección y los frenos se han diseñado con parámetros especialmente deportivos y optimizados gracias a la experiencia de la marca en este sector. No sólo serlo… también parecerlo. En el aspecto estético, el nuevo Mokka GSE trasmite sus «valores internos»: inserciones específicas GSE inspiradas en el prototipo de rally adornan el faldón delantero y la zaga del coche. El contacto seguro con la carretera viene garantizado por la combinación ruedas/neumático, especialmente desarrollada por los técnicos de Opel. Las nuevas llantas de aleación (20 pulgadas), optimizadas aerodinámicamente, calzan neumáticos Michelín Pilot Sport EV 225/40 R20 solamente están disponibles en los concesionarios de la marca, al igual que las pinzas de freno amarillas de 4 pistones, firmadas GSE y claramente visibles en las ruedas delanteras. En el interior, conductor y acompañante disponen de asientos especiales Alcantara GSE Performance marcadamente ergonómicos y con reposacabezas específicos. Incluso el sistema de dirección, recientemente desarrollado para el Mokka GSE, y el aplanado volante en la parte superior e inferior del aro, promete «sensaciones directas», como los pedales (acelerador y freno) deportivos de aluminio. La pantalla digital (10 pulgadas) altamente personalizable y la pantalla táctil central, más el sistema de navegación, proporcionan una completa información al conductor: datos de rendimiento GSE, visualización de las fuerzas «G», valores de aceleración y datos de gestión de la batería entre otras aplicaciones. Diseñadas al más puro estilo GSE, las pantallas comparten protagonismo tecnológico con avanzados sistema de seguridad, desde la luz ‘Intelli-Lux Matrix’, exenta de deslumbramiento, hasta el asistente automático de velocidad y el asistente activo de mantenimiento de carril, sin olvidar la cámara de visión trasera (180 grados). Los asientos calefactables en varias etapas —conductor y acompañante—, además del volante calefactado, contribuyen a la confortabilidad a bordo. Los ‘smartphones’ pueden recargarse mediante un sistema inalámbrico. Deportividad, confort y un sugestivo diseño —muy dinámico—, convierten al nuevo Mokka GSE en toda una ‘perla’ en los catálogos de Opel. Las primeras unidades se entregarán a los clientes a finales del presente año.