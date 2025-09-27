BMW Serie 3: referente… de la ‘Bayerische’
Pionero de una nueva categoría de vehículos. Encarnación del ‘placer de conducir’ y convertido en el coche premium más vendido del mundo. Lanzado hace 50 años como sustituto del legendario 02, el BMW «3», cumple su séptima generación como todo un referente en los catálogos del fabricante germano.
Agilidad… deportiva. Presentado inicialmente en el Salón Internacional del Automóvil de Francfort 1975, el BMW Serie 3 se ha convertido en el modelo de mayor éxito de la marca, y en un superventas internacional. Una historia cuajada de avances firmados por su fabricante: deportividad, eficacia, seguridad, confort y conectividad, además de desarrollar la firma estilística de la ‘Bayerische’.
De generación en generación, y van siete, el Serie 3 ha venido conservando un marcado carácter de evolucionada continuidad: su llamativo frontal con faros dobles circulares y la conocida parrilla de ‘riñón’; las dinámicas líneas de sus flancos, y la poderosa zaga, nunca han pasado desapercibidas; en el interior, el inconfundible diseño de su puesto de conducción —centrado en el conductor— ya se estableció como un elemento clave en la primera generación. Como su abultada racha de victorias deportivas: desde los primeros éxitos cosechado por el 320 hasta los innumerables triunfos del primer M3; salpimentado, todo ello, con múltiples victorias en el Campeonato Alemán de Turismos. Mientras el concepto de propulsión trasera sería otro factor clave que ha contribuido al ‘placer de conducir’. En 1977, solamente dos años después de su lanzamiento, el Serie 3 ya podía presumir de ser pionero en su clase en la oferta motorística de 6 cilindros en línea y, a renglón seguido, la adopción de innovaciones como los entonces revolucionarios sistemas de inyección y gestión del motor, las mecánicas diésel ultradeportivas y la minimización de la ‘romana’ del coche merced a la utilización del uso de aluminio y magnesio. Los continuos avances en la entrega de potencia y prestaciones de los motores, junto con la reducción en el consumo de combustible y emisiones, han sido otros factores decisivos para asegurar el estatus pionero del Serie 3 que, en los últimos años, se han amplificado con la llegada de cadenas cinemáticas electrificadas: desde la tecnología ‘mild-hybrid’ (híbrido suave, 48 voltios) hasta las actuales versiones híbridas enchufables, que también incorporan una nueva batería de alto voltaje —mayor autonomía—. Desde el primer momento, los motores potentes y la propulsión trasera, una equilibrada distribución de pesos y una avanzada construcción del chasis, ya marcaría impronta en la trayectoria comercial del Serie 3. En 1975, nuestro protagonista garantizaba una conducción más deportiva que la de sus rivales: suspensión sofisticada, una dirección singularmente precisa que no se veía ‘intervenida’ por el par motor y unos frenos potentes. Incluso hoy, con el chasis más avanzado de su segmento, el Serie 3 continúa siendo referente en cuanto a prestaciones deportivas y agilidad dinámica. Otra innovación: en 1985, un modelo de la Serie 3 se convertiría en el primer automóvil de serie, firmado por BMW, en canalizar su potencia a la carretera mediante la tracción a las cuatro ruedas. Actualmente, sólo el Serie 3 Berlina ofrece sistema inteligente de tracción total xDrive, combinado con —nada menos— siete distintas variantes de motor, de serie u opcionales. Variedad… la clave del éxito. Desde su presentación, la gama de más éxito en los catálogos de BMW, ha venido experimentando un ininterrumpido programa de expansión: una variante de 4 puertas se unía al tradicional 2 puertas en la segunda generación, y tampoco pasaría mucho tiempo hasta que se lanzase el deportivo M3, la primera variante Touring y el primer Cabrio basado en la Serie 3. La tercera generación vería cómo, el distintivo estilo del Serie 3 Coupé, aportaba un atractivo adicional a la gama; mientras que el Serie 3 Compact se abría paso en un nuevo segmento de militancia. La sexta entrega amplió aún más la atractiva selección de variantes carrocerías dividiéndolas, por primera vez, entre las gamas de modelos Serie 3 y Serie 4. La actual séptima generación ofrece el Sedán y el Touring; a la vez que el catálogo también incluye el Serie 4 Coupé, Serie 4 Cabrio y Serie 4 Gran Coupé. Y desde 2022, el primer M3 Touring combina el puro encanto del deporte del motor con una mayor utilidad diaria. En los últimos 50 años, BMW ha vendido más de 20 millones de unidades de la Serie 3.
Marcó el inicio de un nuevo capítulo en la historia del automóvil: motores potentes y conducción impecable, salpimentado el concepto con un habitáculo centrado en el conductor y unas dinámicas proporciones de la carrocería dibujada por Paul Braq, caracterizada por una llamativa parrilla frontal y los faros circulares (‘doble faro’ en las versiones altas de gama 2.0 litros); 4,35 metros de largo y 1,61 de ancho; inyección de combustible en el tetracilíndrfico de 125 CV (320i), también se incluían variantes 316, 318 y 320, mientras los 1.010 kilos de ‘romana’ permitía alcanzar una punta de 160 por hora. En 1977 aparecerían los motores de 6 cilindros en línea, la versión 323i (gestión electrónica y encendido por transistores), el dos puertas rendía 143 CV y aceleraba de cero a cien en 9,0. El 315 de 1.6 litros 75 CV, se incorporaba a la gama en 1981 como nuevo modelo básico. Hasta 1983, se vendieron 1.364.039 unidades; 4.595 del acabado «Topcabriolet», firmada por carrocerías Baur (Stuttgart).
SEGUNDA GENERACIÓN (1982)
Más variedad, nuevo diseño, aerodinámica optimizada, más espacio y comodidad, mayor potencia y también nuevas variantes de motor y carrocería. El 316 de 90 CV (175 por hora de punta), adoptaba un carburador controlado electrónicamente; el 318i, con inyección mecánica, alcanzaba una punta de 202 por hora. La inyección electrónica del 323i (139 CV) propiciaba 202 por hora, y su cambio de 5 velocidades con sobremarcha se traducía en sólo 8,9 litros de consumo medio. En 1984 el motor de 6 cilindros del 325e (2.7 litros,122 CV) consumía de media 8,4 litros, fue pionero en la adopción de catalizador. Arrancaba la producción en serie del 325e y del 325i (6 cilindros, 126 CV); incluso llegaba el motor diésel, los frenos ABS y la tracción total (325ix, 6 cilindros, 171 CV). En 1985, M3 causaba sensación (4 cilindros, 16 válvulas y 200 CV. Esta segunda generación contabilizó 2.339.251 unidades, un millón más que su antecesor.
TERCERA GENERACIÓN (1990)
Además de una esbelta silueta, el ‘tercero’ lucía un frontal con cada juego de faros circulares gemelos situados detrás de una única cubierta acristalada. Sus motores alcanzaban los tres dígitos de potencia, además de unas innovadoras variantes de 6 cilindros en línea. El 316i (1.6 litros, 100 CV), el 318i (113 CV). Las variantes de 6 cilindros montaban doble árbol de levas y 4 válvulas por cilindro (320i de 150 CV y 325i de 192 CV), el M3 rendía 286 CV. El auge turbodiésel se traduciría en el 325td (2.5 litros y 115 CV), mientras el gasóleo 6 cilindros, además de un nuevo turbodiésel 6 cilindros de 143 CV, capaz de ‘sprintar’ de cero a cien en 10,4 segundos, con un consumo medio de sólo 6,7 litros. El diésel básico se presentaba en clave de tetracilíndrico 318tds (90 CV y 5,9 litros de consumo medio). La versión insignia de los 4 cilindros aumentaba su cilindrada de 2,5 a 2.8 litros (el 328i alcanzaba 193 CV). El Serie 3 Cabrio debutó en 1993, ofreciendo cuatro plazas y capota blanda, con un singular aislamiento. En 1994 aparecía el Compact (4,21 metros de largo) y al año siguiente el Touring, con 5 puertas y un equipamiento equivalente al del Sedán y unos exclusivos interiores herencia Coupé. Se vendieron 2.745.780 unidades, con lo que esta tercera entrega superaba con creces al antecesor.
CUARTA GENERACIÓN (1998)
Elegante rendimiento deportivo y progreso técnico. Lanzado en arquitectura Sedán 4 puertas, crecía cuatro centímetros tanto en longitud como en anchura; la parrilla integrada en el capó se combinaba con dos faros circulares detrás de cubiertas transparentes. Sus adopciones de seguridad se inspiraban en la Serie 7, mientras el panel de instrumentos lucía un diseño mucho más moderno (volante multifunción, airbags laterales traseros, limpiaparabrisas con sensor de lluvia y sistema de navegación). También se ampliaban las opciones de carrocería (Coupé, Touring y otra variante descapotable de 4 plazas con cinturones de seguridad integrados en los asientos y barra antivuelco en el marco del parabrisas y otras dos barras automáticas en los reposacabezas traseros, que se lanzaba en la primavera del 2000).
QUINTA GENERACIÓN (2005)
El llamativo aspecto de la arquitectura cuatro puertas, la sustanciaba la quinta entrega en voladizos cortos, líneas dinámicas y un avanzado lenguaje de diseño; independientemente de su tipo de carrocería, todas las variantes de la gama combinaban espacio, seguridad, dinamismo y eficacia. Incluso el Coupé (02006) se mostraba más distintivo que nunca, por sus líneas alargadas y deportivas de una carrocería que la ‘Bayerische’ había rediseñado hasta en el mínimo detalle. El Cabrio (marzo de 2007) se convertiría en el primer BMW descapotable en incorporar un techo rígido retráctil, que permitía una alta insonorización del habitáculo incluso a altas velocidades. Por su parte, el M3 (2007), no sólo lucía un diseño altamente distinto, también adoptaba un nuevo V8 de 420 CV. Asi, tres distintivos modelos estaban listos para la acción: M3 Coupé, M3 Cabrio y M3 Sedán.
SEXTA GENERACIÓN (2012)
Seis variantes, dos grandes gamas y motores TwinPower de 4 y 6 cilindros. El carácter innovador de la sexta generación viene marcado por una atractiva oferta de carrocerías que, por primera vez, se ha dividido en dos series de modelos; a la Serie 3 Sedán y la Serie 4 Touring se ha unido la Serie 3 Gran Turismo, mientras el catálogo de modelos de tamaño medio pasó a incluir la Serie 4 Coupé, Serie 4 Cabrio y Serie 4 Gran Coupé.
SÉPTIMA GENERACIÓN (2018)
Avanzada digitalización. La actual entrega de la Serie 3, presentada en el Salón del Automóvil de París en octubre de 2018 y, justo un año después, nacía el nuevo Sedán, con atrevidas líneas y superficies esculpidas y tensas, reforzadas por un largo capó, una generosa batalla, voladizos cortos y una elegante y fluida línea de techo. Eso, sin olvidar su optimizada aerodinámica (de 0,26 a 0,23 coeficiente Cx). En comparación con su antecesor, el nuevo Serie 3 Sedán ha ganado en longitud (76 milímetros suplementarios), anchura (16 milímetros más) y distancia entre ejes (41 milímetros ‘a mayores’). En conectividad, el novedoso ‘Live Cockpit’ cuenta con pantallas notablemente mayores, y la opcional versión ‘Profesional’ combi a un cuadro de instrumentos digital de alta resolución (12,3 pulgadas) y una pantalla de control (10,25 pulgadas), además de intuitivos controles táctiles junto con el controlador iDrive y los botones del volante, así como control por gestos y voz.