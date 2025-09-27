BMW Serie 3: referente… de la ‘Bayerische’

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Agilidad… deportiva. Presentado inicialmente en el Salón Internacional del Automóvil de Francfort 1975, el BMW Serie 3 se ha convertido en el modelo de mayor éxito de la marca, y en un superventas internacional. Una historia cuajada de avances firmados por su fabricante: deportividad, eficacia, seguridad, confort y conectividad, además de desarrollar la firma estilística de la ‘Bayerische’.

De generación en generación, y van siete, el Serie 3 ha venido conservando un marcado carácter de evolucionada continuidad: su llamativo frontal con faros dobles circulares y la conocida parrilla de ‘riñón’; las dinámicas líneas de sus flancos, y la poderosa zaga, nunca han pasado desapercibidas; en el interior, el inconfundible diseño de su puesto de conducción —centrado en el conductor— ya se estableció como un elemento clave en la primera generación. Como su abultada racha de victorias deportivas: desde los primeros éxitos cosechado por el 320 hasta los innumerables triunfos del primer M3; salpimentado, todo ello, con múltiples victorias en el Campeonato Alemán de Turismos. Mientras el concepto de propulsión trasera sería otro factor clave que ha contribuido al ‘placer de conducir’. En 1977, solamente dos años después de su lanzamiento, el Serie 3 ya podía presumir de ser pionero en su clase en la oferta motorística de 6 cilindros en línea y, a renglón seguido, la adopción de innovaciones como los entonces revolucionarios sistemas de inyección y gestión del motor, las mecánicas diésel ultradeportivas y la minimización de la ‘romana’ del coche merced a la utilización del uso de aluminio y magnesio. Los continuos avances en la entrega de potencia y prestaciones de los motores, junto con la reducción en el consumo de combustible y emisiones, han sido otros factores decisivos para asegurar el estatus pionero del Serie 3 que, en los últimos años, se han amplificado con la llegada de cadenas cinemáticas electrificadas: desde la tecnología ‘mild-hybrid’ (híbrido suave, 48 voltios) hasta las actuales versiones híbridas enchufables, que también incorporan una nueva batería de alto voltaje —mayor autonomía—. Desde el primer momento, los motores potentes y la propulsión trasera, una equilibrada distribución de pesos y una avanzada construcción del chasis, ya marcaría impronta en la trayectoria comercial del Serie 3. En 1975, nuestro protagonista garantizaba una conducción más deportiva que la de sus rivales: suspensión sofisticada, una dirección singularmente precisa que no se veía ‘intervenida’ por el par motor y unos frenos potentes. Incluso hoy, con el chasis más avanzado de su segmento, el Serie 3 continúa siendo referente en cuanto a prestaciones deportivas y agilidad dinámica. Otra innovación: en 1985, un modelo de la Serie 3 se convertiría en el primer automóvil de serie, firmado por BMW, en canalizar su potencia a la carretera mediante la tracción a las cuatro ruedas. Actualmente, sólo el Serie 3 Berlina ofrece sistema inteligente de tracción total xDrive, combinado con —nada menos— siete distintas variantes de motor, de serie u opcionales. Variedad… la clave del éxito. Desde su presentación, la gama de más éxito en los catálogos de BMW, ha venido experimentando un ininterrumpido programa de expansión: una variante de 4 puertas se unía al tradicional 2 puertas en la segunda generación, y tampoco pasaría mucho tiempo hasta que se lanzase el deportivo M3, la primera variante Touring y el primer Cabrio basado en la Serie 3. La tercera generación vería cómo, el distintivo estilo del Serie 3 Coupé, aportaba un atractivo adicional a la gama; mientras que el Serie 3 Compact se abría paso en un nuevo segmento de militancia. La sexta entrega amplió aún más la atractiva selección de variantes carrocerías dividiéndolas, por primera vez, entre las gamas de modelos Serie 3 y Serie 4. La actual séptima generación ofrece el Sedán y el Touring; a la vez que el catálogo también incluye el Serie 4 Coupé, Serie 4 Cabrio y Serie 4 Gran Coupé. Y desde 2022, el primer M3 Touring combina el puro encanto del deporte del motor con una mayor utilidad diaria. En los últimos 50 años, BMW ha vendido más de 20 millones de unidades de la Serie 3.