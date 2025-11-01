Alfa Romeo Tonale: Emocionante…

Publicado por Javier F. Zardón León Creado: Actualizado:

Diseño… inspirador. Con el actualizado Tonale, Alfa potencia el diseño exterior, haciéndolo aún más icónico: proporciones esculpidas, vías más anchas, un nuevo emblema cóncavo, un renovado ‘Trilobe’ y nuevas llantas de 19/20 pulgadas. A la vez que se ha renovado el habitáculo: nuevos acabados en cuero rojo y Alcantara bicolor en blanco y negro, un túnel central con un selector de marchas más funcional y una también nueva iluminación ambiental con efectos visuales degradados; además de contar con una interfaz digital y dos pantallas de 12,3 y 10,25 pulgadas, conectividad inalámbrica, cámara de 360º y estacionamiento semiautomático.

Ocho colores conforman la paleta del nuevo Tonale, a los que se unen los innovadores Rosso Brera, Verde Monza y Giallo Ocra metalizados, además de contar con un techo negro opcional.

Como fácilmente cabe suponer, también se ha optimizado la dinámica de conducción, que se traduce en una perfecta distribución del peso, una dirección más directa, frenos Brembo específicos, el último sistema de frenado por cable y avanzadas tecnologías como la suspensión electrónica y la tracción total Q4.

«Belleza necesaria». Para nadie es un secreto que, en Alfa Romeo, la belleza nunca es un concepto abstracto, sino que surge del encuentro entra proporciones armoniosas, elegancia de las superficies, ‘musculatura’ de las líneas y funcionalidad técnica; es lo que ‘Il Biscione’ viene denominando «belleza necesaria», donde cada detalle tiene una razón específica, que acaba por contribuir el carácter general del coche; así que… el nuevo Tonale encarna plenamente esta filosofía perfectamente reconocible en los productos de Alfa.

La evolución del habitáculo se traduce en materiales de mayor calidad, nuevas combinaciones de colores y acabados, y también nuevos asientos «canelloni» (tejido acanalado)

Ahora, la «belleza necesaria» va un paso más allá: el frontal luce el nuevo emblema cóncavo tridimensional, inspirado en los históricos 33 Stradale y GT 2000; también se ha reinterpretado el legendario «Tribolo», maximizando la sensación de horizontalidad —un coche ‘pegado al suelo’—; las tomas de refrigeración inferiores refuerzan el aire familiar con el Alfa Romeo Junior, mientras que las adicionales aberturas laterales se han rediseñado con el lenguaje deportivo de los icónicos Giulia GTA y GTAm.

Merced a un reducido voladizo delantero, y a unas ensanchadas vías delantera y trasera, se ha mejorado el equilibrio de las proporciones. Con un diseño arraigado en la tradición, las nuevas llantas Stile (19 pulgadas) y las Fori (20 pulgadas), más ligeras que las anteriores y con un diseño técnico y moderno; para redondear, los emblemas Alfa Romeo delanteros y traseros en blanco y negro, están en consonancia con la estrategia lanzada por el Junior, mientras las letras traseras Tonale, en negro para los acabados Veloce y Sport Speciale, completan la actualización estética.

Emociones… al volante, En el corazón de cada Alfa Romeo ‘vive’ la capacidad de transformar la tecnología en emociones al volante, con la mecánica y la electrónica siempre al servicio del placer de conducir: un inconfundible manejo que se traduce en un equilibrado chasis —óptima distribución del peso—; suspensión independiente McPherson y con calibración deportiva en ambos trenes; frenos Brembo de 4 pistones y la dirección más directa del segmento de militancia (relación de 13,6:1). Soluciones que se complementan con avanzadas tecnologías: suspensión electrónica ‘Dual Stage Valve’ (DSV) o los amortiguadores alternativos ‘Frequency Selective Damping’ (FSD), para un óptimo equilibrio entre confort y deportividad; el sistema de frenos por cable, ya visto en el Giulia y el Stelvio, y la tracción total Q4 AWD en el Ibrida Plug-In, acaban por ofrecer el mejor compromiso entre estabilidad, seguridad y dinamismo. Incluso las levas de aluminio fijadas a la columna de dirección, garantizan el máximo placer —y efectividad— en el manejo del cambio de marchas, mientras que el selector Alfa DNA permite adaptar el carácter del coche a las preferencias y estilo de conducción de los usuarios.

El actualizado Tonale propone sugestivos cambios estéticos en un frontal ‘Trilobe’ singularmente horizontal, dando la sensación de coche «pegado a la carretera»AFR

La consecuencia es una combinación que resume la esencia de la marca: agilidad, precisión, fiabilidad y la capacidad de emocionar a cualquiera que se ponga al volante.

En el capítulo motorístico, las actualizadas mecánicas oscilan entre los 175 CV del Ibrida y 270 CV para el Ibrida Plug-in, con un perfeccionado procesador de control híbrido, que propicia una entrega más rápida, lineal y continua; así, las transiciones entre el motor de combustión y el eléctrico son ahora imperceptibles.

El nuevo Tonale se ofrece con un abanico de motores diseñado para cumplir un amplio espectro de demandas: Ibrida gasolina tetracilíndrico 1.5 Turbo (175 CV), dotado con un turbocompresor de geometría variable (VGT) —exclusivo para el Tonale—, combinado con una caja de cambios de 7 velocidades y doble embrague y tracción delantera, lo que supone la más reciente evolución de la tecnología híbrida de 48 voltios. El 1.6 Diesel (130 CV) está disponible con cambio automático de doble embrague y 6 velocidades y tracción delantera. El tope de gama viene de la mano de las variantes Q4 Ibrida Plug-in, con tracción total electrificada y cambio automático de 6 velocidades; la oferta incluye dos potencias, una versión de 190 CV y la más potente de 270 CV, que vienen a representar el máximo rendimiento y eficacia tecnológica del nuevo Tonale.

Entre los más significativos sistemas de ayuda a la conducción se cuentan dos novedades: la cámara de alta resolución 360º «vista de dron» y el estacionamiento semiautomático, que facilita las maniobras en cualesquiera condiciones. Lógicamente, también se adoptan el control de crucero adaptativo inteligente con centrado de carril,, asistencia en atascos, detección de ángulo muerto, de tráfico trasero y de atención del conductor; también el reconocimiento de señales de tráfico con asistencia de velocidad inteligente y frenado automático de emergencia con detección de peatones y ciclistas.

Una oferta que Alfa Romeo completa con la serie de lanzamiento Sport Speciale, en homenaje a la deportividad contemporánea interpretada por el Tonale: una propuesta exclusiva que expresa el máximo nivel en cuanto al aspecto exterior e interior.