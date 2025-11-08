Opel: una historia… en 25 etapas

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Pasado… y presente. Procedentes del Museo Opel de Rüsselsheim, la muestra ‘Opel Love’ (hasta el 28 de febrero en Zaragoza, Puente Zaha Hadid) presenta vehículos únicos que supusieron —y suponen— auténtico hitos en la historia del fabricante germano.

La propuesta no puede ser más sugestiva: motocicletas y bicicletas, como la sorprendente Quintuplet de 5 plazas de 1895 o la ZR II de competición de 1928, todo un sentido homenaje a u a actividad en la que Opel se convertiría en líder mundial hace un siglo. El ‘venerable’ pionero Opel Patent Motorwagen Lutzmann resulta ser el plato fuerte de la muestra; lanzado en 1899, marcaría el arranque de la saga automovilística de la marca. Su motor monocilíndrico trasero, y la caja de cambios de 2 velocidades, permitía al Lutzmann alcanzar 20 por hora de velocidad máxima; la unidad expuesta es un descapotable 2+2 de 1901, precisamente la última que se produjo del modelo. «Tecnología alemana a su alcance» rezaba un antiguo anuncio publicitario de la marca; dos automóviles encarnan el el afán de Opel por acercar el automóvil, y los avances técnicos, al gran público: el 4/8 CV «Doctorwagen» de 1909, un elegante biplaza descapotable que revolucionó el mercado por su precio asequible, su bajo mantenimiento y su manejo sencillo, que llevarían el automóvil a la clase media y a profesionales como los médicos, de ahí su apodo. El otro gran protagonista es el 4/12 «Laubfrosch» de 1924, primer automóvil producido en serie en Alemania, que también convertiría a la casa madre de Rüsselsheim en la fábrica de vehículos más grande en su época; de este biplaza abierto color verde (de ahí el sobrenombre de «rana de árbol»), se produjeron nada menos que 120.000 unidades hasta 1931, consolidando así el liderazgo comercial de Opel en el país germano. Actualmente, se conserva un centenar de unidades del «Laubfrosch», convirtiéndose en piezas muy codiciadas entre los coleccionistas de vehículos clásicos. Opel mantiene fielmente la innovadora filosofía que marcó sus inicios. Fruto del espíritu emprendedor y visionario de Adam Opel, la marca del rayo es hija de la Revolución Industrial, una época cuajada de innovaciones y confianza en el progreso que produjo grandes impactos diarios que llegan hasta hoy. Precisamente por ello, el punto de partida cronológico de la muestra no es un automóvil, sino una máquina de coser Type Nº2 de 1870; todo un homenaje a la primera actividad industrial de la firma alemana, que llegaría a producir 18.000 unidades anuales en 1863. También como inequívoco reflejo de la vocación innovadora de la marca, se exhibe una máquina de coser «Vibrating Shuttle» de 1909. El futuro es el territorio de los sueños, ya expresión de la confianza en los progresos técnicos de una época y una sociedad. En la exposición pueden contemplarse prototipos y concept-car con los que «Blitz» abrió ventanas para asomarse al desarrollo del automóvil con años o décadas de anticipación: el CD Concept Wireframe de 1969 se presentaba en sociedad como el «automóvil de la generación especial», con su visión futurista de un lujoso coupé biplaza con carrocería de una sola pieza realizada en fibra de vidrio. Dos años después, el Elektro GT demostraba, medio siglo antes de la transición energética, que un motor eléctrico —casi— podía tutear, en prestaciones y velocidad, a una mecánica de combustión batiendo varios récords. Incluso prototipos como el OSV de 1974 abrieron nuevas vías en materia de seguridad, mientras que el Scamp 2 de 1994 anticipaba la fiebre de los SUV compactos o el RAKe, que utilizaba la electrificación para difuminar los límites entre automóvil y motocicleta. Sin olvidar los más recientes ‘concept-car’, como el GT X Experimental de 2018, un SUV compacto eléctrico que adelantaba la nueva identidad de la marca: frontal Opel Vizor, integrando faros, luces diurnas, cámaras y sensores de asistencia en un marco de plexiglás oscuro junto al rayo moderno de Opel o el Manta GSe ElektroMOD, una futurista reinterpretación del mítico deportivo de los años 70, con potente par en el eje trasero, cero emisiones y un moderno estilismo interior y exterior, además del emblemático Opel Vizor. Y el ‘imprescindible’ Corsa A, pionero en la producción de Figueruelas (1982), que revolucionó la movilidad urbana marcando estilo por sus líneas rectas, su dinámica estampa y su coeficiente aerodinámico de 0,36; amén del ‘extravagante’ Corsa Spider, un bipleza descapotable capaz de anticipar los rasgos generales de diseño de un automóvil que ha superado los 14 millones de unidades en sus más de cuatro décadas en catálogo; por no hablar de diversos ‘concept-car’ basados en la silueta y la plataforma de este modelo, como el Corsa B «Moon» de 1997.

Opel Corsa GSe.DL