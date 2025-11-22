Lexus y ATP: renovación tenística

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Veinte… torneos. Lexus se asocia con una veintena de torneos ATP y WTA en Europa, consolidando así una relación que arrancó en 2023.

Impulsado por un innovador espíritu y una pasión por crear experiencias memorables, Lexus aporte su visión al mundo del tenis, donde la emoción, la elegancia y el rendimiento se unen en perfecta armonía; asociación que refleja los valores más importantes para los clientes de la marca automovilística: optimizado rendimiento, elección personal y compromiso por la excelencia, tanto en carretera como en la pista. «La asociación de Lexus con el ATP Tour refleja nuestro compromiso compartido con la excelencia, la precisión y la pasión, valores que resuenan profundamente con nuestra marca», apunta Andre Schmidt, ‘Head of Lexu Europe’. Lexus disfruta de sinergias con el mundo del tenis de primer nivel, compartiendo una dedicación a la excelencia y los logros basados en la atención al detalle y la continua mejora. También confirma Lexus que será el Socio Oficial de Automoción y Socio Platino de las ‘Nitto ATP Finals’, torneo que culmina la temporada y que disputan los ocho jugadores individuales y dobles masculinos mejor clasificados del mundo. Precisamente, la marca juega un papel clave en el ‘Rolex Paris Masters’ como el vehículo Oficial del Torneo, reforzando su presencia en el ATP Tour y por su compromiso con el apoyo a eventos mundiales de tenis. Así, Lexus continuará ayudando a fomentar la participación de los aficionados al tenis y su marca, en su condición de socio principal de ATP Head2Head, la serie online en la que se enfrentan entre sí las principales estrellas, en una variedad de divertidos concursos deportivos fuera de la cancha de tenis. Igualmente, Lexus seguirá proporcionando una flota de vehículos electrificados en eventos patrocinados para el transporte de jugadores, oficiales de pista e invitados. Con un amplio abanico de modelos híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, el liderazgo de la marca en electrificación se alinea estrechamente con las ambiciones de sostenibilidad del ATP Tour bajo TAP Server y un Sports Climate Action, que tiene como objetivo alcanzar emisiones cero para 20240. La asociación también proporcionará un patrocinio local de Lexus en los torneos ATP Tour en ubicaciones clave a lo largo de este próximo 2026; de hecho, Lexus continuará apoyando diversos eventos de la WTA y del ATP Challenger Tour, a través de su asociación con la LTA.

