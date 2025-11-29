Lexus LBX 2026: Enfoque sencillo y elegante

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Sencillez… manejable. La innovadora gama LBX 2026 llega ‘rompiendo moldes’, y superando lo que se espera de un lujoso crossover compacto en el segmento de militancia. Tras el éxito, y excelente acogida, del modelo desde su lanzamiento en 2023, Lexus sigue conquistando a cada vez más clientes con su LBX, que ahora se renueva —una vez más— con significativas actualizaciones en el capítulo estilístico y diversas mejoras pensadas para elevar las sensaciones y la experiencia de usuario.

Equipamientos específicos. Hasta siete diferentes estilos que ordenan, de forma natural, los distintos escalones de la renovada gama, con propuestas que van desde el estilo Omotenashi, pensado para los más sibaritas, hasta un sencillo estilo Urban, especialmente concebido para quienes se mueven en la ciudad buscando la funcionalidad. Estilo LBX Elegant (38.600 euros). El protagonista de la nueva propuesta es un renovado estilo Elegant: optimización del equipamiento y un renovado estilismo de referencia dentro de la gama LBX.

Esta nueva propuesta de equipamiento apuesta por elementos esenciales bajo un refinado estilo: llantas diseño ‘High Gloss’ (18 pulgadas), sensores de estacionamiento, tapicería de cuero sintético Tahara, cuadro de instrumentos Digital Cockpit (12,3 pulgadas), carrocería monotono Smart Entry, sistema de reconocimiento facial Driver Monitor, cargador inductivo para smartphones y el sistema multimedia System Connect (9,8 pulgadas) con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos. Tres colores conforman la paleta de tapicería del LBX Elegant: Black, Coffee y Light Beige, y hasta nueve posibilidades de color exterior en acabado monotono. Vibrant Edition (43.200 euros). Esta edición especial del LBX aporta una imagen moderna y urbanita, añadiendo un enfoque más deportivo: llantas Black Matte (18 pulgadas), elementos decorativos en color negro mate en ambos paragolpes, perfiles de ventanillas en tono Dark Chrome y decoración específica Vibrant Edition en la moldura del pilar central; el conjunto se remata con la distintiva moldura que une los faros delanteros en negro mate.

Pueden elegirse tres colores exteriores en acabado bitono, con el techo rematado en negro brillante combinado con Rojo Hollywood, Blanco Santorini o Negro Detroit, bajo la denominación LBX Vibrant Edition Black. En el interior del habitáculo, el carácter «vibrante» se hace patente en la tapicería de cuero semianilina en tono Black, en contraste con los refuerzos laterales, las secciones de los hombros, la consola central y los paneles de las puertas tapizados en Rojo Garnet. Esta edición equipa un motor híbrido 1.5 litros de 136 CV.