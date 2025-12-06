Volskwagen T-Roc: más espacio y etiqueta ECO

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Segunda… entrega. Con un desarrollo totalmente renovado, el nuevo VW T-Roc desembarca en los concesionarios luciendo un expresivo diseño, innovadores sistemas de propulsión y un amplio interior de alta calidad, reforzando su protagonismo en el segmento AO SUV, el segundo más importante en volumen del mercado español, que ya representa el 26% de las ventas totales.

El actualizado T-Roc crece 122 milímetros respecto a su antecesor, lo que se traduce en un habitáculo más amplio y con materiales de mayor calidad; su malero alcanza los 475 litros de capacidad (30 más que predecesor), ampliables hasta 1.350 si se abaten los asientos. Su renovado lenguaje estético combina una ‘musculosa’ carrocería con líneas limpias y modernas, que mejoran en u 10% su coeficiente aerodinámico (0,29 Cx), que redunda en beneficio de una reducción de consumo y rumorosidad interior. Adopta faros IQ. Light Matrix LED (de serie en el R-Line), mientras los también nuevos grupos ópticos zagueros (3D, con barra transversal iluminada) y los retroiluminados logotipos de Volkswagen, acaban por conferir al T-ROC una inconfundible firma lumínica. La paleta de colores está disponible en seis acabados de pintura; en liso, blanco y punto y amarillo, y en metalizado se proponen: gris, azul, negro noche y rojo. Todos los colores pueden personalizarse con el techo negro. El nuevo T-Roc incorpora avances hasta ahora sólo disponibles en las gamas superiores de VW:

‘Infotain 4.0’, con pantallas táctiles de hasta 12,9 pulgadas y control por voz natural «IDA»; ‘Head-up display’ proyectado en el parabrisas, pionero en el segmento de militancia; área ‘View 360º’, con cuatro cámaras de alta definición para una completa visión periférica y ‘Driving Experience Control’, con mando giratorio OLED para elegir los modos de conducción o controlar el ambiente interior. Además, se monta de serie el ‘Digital Cockpit’ (10,25 pulgadas), junto con App-Connect inalámbrico y carga inductiva para el smartphone. El abanico motorístico arranca con tetracilíndricos con inyección directa de gasolina eTSI ‘mild hybrid’ (48 voltios, etiqueta ECO), disponibles en potencias de 116 y 150 CV, ambos unidos al cambio automático secuencial DSG de 7 marchas. En los próximos meses se incorporará a la gama una versión HEV (full hybrid). Acabados T-Roc, Más y R-Line. El catálogo del T-Roc se articula en torno a tres acabados: el escalón de acceso propone u equilibrado diseño, confort y seguridad; el acabado Más añade la exclusividad de las llantas «Lima» de aleación (17 pulgadas), barras de techo plateadas, lunas traseras oscurecidas, climatizador de tres zonas, iluminación ambiental en treinta colores, cámara de visión trasera, control de crucero adaptativo (ACC) y sistema semiautomático de ayuda al estacionamiento. El techo de gama R-Line enfatiza el carácter deportivo: llantas «York Aero» (19 pulgadas), faros IQLight HD Martrix LED D Martrix LED y logotipos iluminados, apertura eléctrica del maletero y asientos deportivos delanteros calefactables; además, incorpora Digital Cockpit Pro, iluminación ambiental con una treintena de tonalidades e iluminación a través del tapizado de las puertas delanteras, volante deportivo multifunción calefactable y funciones de estacionamiento totalmente automáticas. Toda la gama T-Roc incorpora de serie cambio automático secuencial DSG de 7 velocidades, tracción delantera y motores eTSI ‘mild hybrid’ (hibridación suave, 48 voltios).