Cupra: nuevas versiones en Formentor, León y Terramar Cupra

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Atractivas… versiones. Las nuevas versiones Beyond que Cupra introduce ahora en el Formentor, León 5 puertas y León Sportstorurer, y también en el Terramar, se han configurado para ofrecer una experiencia de conducción superior, un amplio abanico motorístico; además de agrupar los paquetes tecnológicos más demandados por los clientes e na configuración de serie que combina carácter, innovación y funcionalidad.

Así, las versiones Beyond -que ya se encuentran disponibles desde 45.862 euros- representan un paso adelante en la estrategia de producto de la marca, simplificando la oferta comercial y maximizando el valor para el usuario. Estas ediciones destacan por la incorporación de mejores acabados y tecnologías que habitualmente forman parte de paquetes opcionales, ahora integrados para potenciar la tecnología de los modelos.

Equipamiento tecnológico. Los elementos distintivos de las versiones Beyond, son la inclusión de serie de los paquetes tecnológicos Edge Pack e Intelligent Pack, además del sistema de iluminación más avanzado de Cupra, como la incorporación de Faros Matrix LED, que permiten conducir permanentemente con las luces largas encendidas sin deslumbrar a los demás usuarios de la vía. Incluso en el caso del Cupra Terramar, la dotación tecnológica se eleva aún merced a los Faros Matrix LED HD de alta definición, capaces de proyectar información de seguridad sobre la calzada.

En el interior, se refuerza el carácter deportivo con la incorporación de asientos Bucket con reglaje electrónico, función memoria y calefactados. Para el León y el Formentor, estos asientos adoptan tapicería Dinámica, mientras que el Terramar incluye la configuración ‘Bucket Moon Light’, también con tejido Dinámica, compuesto por un 75% de poliéster reciclado.

En el caso del Cupra León, además, el diseño exterior se hace más exclusivo con la introducción de serie de las taloneras en acabado ‘Obsidian Black’. Estas nuevas versiones están disponibles en un amplio abanico de propulsión: motores de gasolina (TSI) de 150 y 204 CV, Diésel (TDI) de 150 CV; opciones con hibridación ligera eTSI (48 voltios, etiqueta ECO) de 150 CV, y las variantes híbridas enchufables (e-HYBRID) de 204 CV y etiqueta CERO emisiones, disponibles para los tres modelos.

EDGE PACK

Común a todos los modelos: sistema KESSY Advanced (apertura y arranque sin llave) y alarma.



Cupra León y Formentor: añaden cámara de visión trasera y luz interior envolvente. Portón trasero eléctrico con función manos libres ‘Pedal Virtual’ se incluye exclusivamente en Formentor y León Sportsturer.



Exclusivo Cupra Terramar: Configración superior enfocada al bienestar a bordo, añadiendo Climatronic de 3 zonas y control trasero; volante calefactable y retrovisores eléctricos y calefactables; cristales traseros oscurecidos; iluminación avanzada LED Interior Smartlight y taloneras de entrada iluminadas.