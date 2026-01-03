Kia Stonic: atrévete… con su diseño

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Atrevimiento… estético. Desafiando convecciones y redefiniendo las expectativas, la segunda gran renovación del Stonic luce un atrevido diseño, avanzada tecnología y mejoras en la conectividad, además de una actualizada estrategia en el sistema de propulsión; así que, no sólo renovado… el nuevo Stonic ha renacido: «El nuevo Stonic es el ejemplo perfecto de cómo Kia lleva el sofisticado diseño y la tecnología de alta gama al mercado general —apunta Sjoerd Knipping, Director de Operaciones de Kia Europa—, esta completa remodelación es una solución elegante e inteligente para los conductores de toda Europa».

La filosofía estética «Opposites United» de Kia transforma el nuevo Stonic en un crossover infinitamente más atrevido y expresivo: un lenguaje visual que combina una actitud segura con un carácter divertido. En su mayor parte, comparándolo con la última generación, el coche mantiene sus dimensiones compactas; salvo por la longitud, que ha aumentado en 25 milímetros, debido al rediseño de ambos paragolpes. La parte delantera presenta varios cambios: firma luminosa ‘Star Map’, rejillas frontales e inferiores más prominentes y estructuradas, así como una actualizada aleta delantera. Un rediseño que continúa en la zaga: nuevo portón trasero, luces traseras distintivas, una placa protectora actualizada y un paragolpes de formas más limpias a la vista. Cambios estéticos que se complementan con nuevas posibilidades de llantas: de aleación de 16 y 17 pulgadas, unas exclusivas de 17 pulgadas específicas para la versión GT-Line, la más deportiva. También se ha actualizado la paleta de colores exteriores con dos expresivas tonalidades:

Adventurous Green y Yacht Blue. En el capítulo motorístico, el Stonic adopta un motor de gasolina 1.0 T-GDI con 100 CV, una sólida solución para los amantes de la combustión interna; como alternativa, también puede optarse por una versión híbrida suave (48 voltios, MHEV) de 115 CV. Ambas versiones se unen a un cambio manual de 6 velocidades y sólo automático de doble embrague 7 velocidades para la variante MHEV. Interior totalmente renovado: dos pantallas de alta resolución (12,3 pulgadas); la pantalla táctil multimodo sustituye los tradicionales controles de la climatización por una elegante interfaz, que permite al conductor alternar entre los ajustes y los menús de infoentretenimiento. El nuevo diseño del habitáculo presenta nuevos diseños de volante de dos o tres radios, un pomo de cambio y una renovada consola central, a la vez que se actualiza el diseño del salpicadero.