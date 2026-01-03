BMW Serie 3: referente… de la Bayerische

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

En cuatro… continentes. Desde hace medio siglo, el Serie 3 se ha convertido en uno de los puntales de la red productiva internacional de BMW Group distribuida en cuatro continentes. Desde que en 1975 arrancase su producción, el Serie 3 ha salido de la cadena de montaje más de 18 millones de veces en 18 plantas de más de una docena de países.

Los asuntos centrales de la BMW iFactory: eficiencia, flexibilidad, digitalización y producción eficaz en la utilización de recursos, están constantemente presentes a lo largo de la trayectoria productiva del Serie 3. Múnich… los orígenes. La planta principal de Múnich ha sido ‘la casa’ de producción del Serie 3 desde su ‘más tierna infancia’. Desde el principio, el Grupo BMW se comprometió con la fabricación flexible en la planta bávara, gracias a innovadoras tecnologías: sistemas de transporte aéreo y las máquinas de soldadura libremente programables; en 1982 se introdujo en Múnich un taller de carrocería totalmente automatizado para la segunda generación de la Serie 3. También merced a la utilización de robots industriales, se lograría una tasa de automatización superior al 90% para esta tecnología; complementando con sistemas de turnos flexibles y modelos de jornada laboral modificados, la capacidad aumentó significativamente. La continua modernización, desde las tecnologías de pintura en polvo hasta la producción de motores controlada por ordenador, garantizaría que las instalaciones se mantuviesen siempre a la vanguardia de la tecnología. En la actualidad, la planta utiliza numerosas aplicaciones de digitalización y sistemas de calidad asistidos por inteligencia artificial; de esta forma, el BMW Serie 3 ha sido siempre la fuerza motriz para el desarrollo tecnológico de la producción del Grupo BMW. ‘Motor’ de crecimiento internacional. El crecimiento del volumen en las plantas productivas, también se vio poderosamente influido por el Serie 3: en 1980, la producción se ampliaría desde la planta principal de Múnich a la planta de Dingolfing y, más tarde, a la factoría de Ratisbona en 1986. El Serie 3 también impulsaría la internalización de la trayectoria productiva de ‘La Bayerische’. En la década de 1980, se establecieron líneas de producción adicionales en otras plantas como Rosslyn, Sudáfrica (desde 1984) y Spartanburg, Estados Unidos (desde 1994); ubicaciones que permitirían el suministro local a sus respectivos mercados, sentando las bases para la distribución global de la creación de valor de la empresa lo que hoy en día es una característica clave de la red de producción del Grupo BMW. Facilitador de nuevas plantas. Desde el arranque de la producción en Ratisbona, el Serie 3 ha servido como facilitador de todas las nuevas plantas de BMW, con excepción de la de Debrecen; las plantas de Spartanburg, Leipzig y San Luis Potosí, además de la empresa conjunta BBA en China, comenzaron su andadura precisamente con la Serie 3. A lo largo de las décadas, se han fabricado en casi todas las plantas del Grupo automovilístico germano, con la máxima flexibilidad, diferentes derivados de la Serie 3: desde berlinas y descapotables hasta como el próximo Touring y M. Múltiples derivados y diferentes tecnologías de propulsión (vehículos con motores de combustión interna, híbridos enchufables y trenes de potencia eléctricos) comparten línea de montaje. En la actualidad, la séptima generación del Serie 3 se produce en Múnich, Sheyang (China), San Luis de Potosí (México) y en las plantas regionales propias de BMW en Chennai (India), Rayong (Tailandia) y Araquari (Brasil), así como en plantas asociadas de otros países. Octava generación… a la vista. Los preparativos para la octava generación de la exitosa serie avanzan en paralelo: una versión eléctrica del Serie 3 se fabricará en la factoría de Múnich a partir de la segunda mitad del recién estrenado 2026 como el próximo modelo de la ‘NEUE KLASSE’, con posterior producción en China y México; incluso está previsto el regreso del Serie 3 a la planta de Dingolfing.

BMW Serie 3.DL