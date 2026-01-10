Toyota: Cada vez mejores…

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Métodos… de carreras. En el proceso de desarrollo de ambos modelos, se emplearon múltiples metodologías aprovechando conocimientos obtenidos en el mundo de la competición: uso de simuladores de conducción para la investigación y desarrollo de vehículos, ahora muy común en el desarrollo y puesta a punto de coches de carreras; así, la utilización de simuladores al inicio del proceso, permitió refinar las características fundamentales del vehículo desde el principio.

Además de usar simuladores en la creación de cada componente, se realizaron exhaustivos ensayos no sólo en pistas de pruebas de la marca, como el ‘Toyota Technical Center Shimoyama’, sino también en circuitos de todo el mundo, incluidos los exigentes Fuji Speedway y Nürburgring, verificando el rendimiento y la durabilidad al límite. También se realizaron pruebas del GR GT en carreteras públicas, garantizando así que el coche ofreciese emoción, facilidad de manejo y tranquilidad en el día a día. Al igual que en otros modelos GR, los GR GT y GR GT3 han sido repetidamente perfeccionados, llevados al límite hasta ‘romper’ y posteriormente mejorados para convertirse en modelos que cumplan con las expectativas de todos los conductores. El sonido, precisamente el sonido —‘musicalidad’, mejor— se convirtió en una de las ‘búsquedas’ más significativas de los ingenieros de Toyota: poner de manifiesto el distintivo sonido del V8 biturbo Así que, el desarrollo del sonido se centró en dos pilares: crear una ‘musicalidad’ que permitiese interactuar con el vehículo y también un sonido que refleje los cambios en la energía térmica. Consecuencia: la estructura del escape ha sido cuidadosamente diseñada para producir un sonido sincronizado con el estado del vehículo. En cuanto a la ‘romana’, la utilización del primer chasis realizado totalmente en aluminio por Toyota, ha sido clave: alta rigidez gracias a la colocación de grandes piezas de aluminio forjado en la propia estructura principal del chasis, optima disposición de extrusiones de aluminio y otros componentes, además del uso de avanzadas tecnologías de unión. Además, los paneles de la carrocería son de aluminio y CFRP. Incluso las estructuras básicas del chasis de aluminio tipo ‘space-frame’, y la suspensión de doble horquilla delantera y trasera, se han desarrollado para que la mayoría de componentes puedan compartirse con la versión ‘racing’ GR GT3.