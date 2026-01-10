Porsche: «El buen paño… en el arca se vende»

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Tejidos… que albergan sueños. Los emblemáticos estampados: Pasha, Tartán y Pepita vuelven a estar disponibles con la característica calidad de la marca. Porsche ha reeditado estos icónicos tejidos, lo que supone que los habitáculos de muchos deportivos históricos -incluso más recientes-, desde el 356 hasta el 911, pueden volver a lucir su estado original.

Así que, las telas están nuevamente disponibles para pedidos en los Centros Porsche o a través de la tienda online de Porsche.

Diseño… legendario. Si el diseño es un componente fundamental en la leyenda de Porsche, no sólo en el exterior sino también en el interior; tejidos que definen el estilo: Pepita, y los legendarios estampados, como Pasha, Tartán o las rayas diplomáticas, han vuelto a alcanzar… un estatus de culto.

Lamentablemente, hay muchas imitaciones en el mercado que, bien no son adecuadas como tejido para asientos, o bien pierden su aspecto al cabo de poco tiempo. Por eso queremos volver a ofrecer a nuestros clientes una alternativa auténtica y probada»(Ulrike Lutz, Directora de Porsche Classic).

Ahora, estos icónicos patrones vuelven a estar en boga, disponibles en una completa gama de diferentes colores: «Con la reedición de estos tejidos estamos cubriendo una carencia, habida cuenta que la mayoría de los clientes desean restaurar sus coches clásicos históricos o más recientes para recuperen su estado original, en la medida de lo posible —afirma Ulrike Lutz, Directora de Porsche Classic—. En este proyecto era especialmente importante mantener nuestro compromiso de calidad».

Nueva edición… calidad original. Con los tejidos Porsche, el interior puede restaurarse a su estado original, independientemente de si la renovación es necesaria debido al desgaste o porque se haya instalado un habitáculo históricamente incorrecto: el certificado técnico para vehículos Porsche clásicos, sirve como referencia para especificaciones originales.

Así que, como recambios originales Porsche, los nuevos «antiguos» tejidos cumplen los exigentes estándares de calidad como la precisión de los patrones y las combinaciones de colores, tacto, durabilidad y precisión de los patrones, con frecuencia extremadamente complicados: «A menudo, el restaurador sólo tiene que retapizar el asiento del conductor. En estos casos, nuestro objetivo es garantizar que siga combinando con el asiento del acompañante que normalmente seguirá conservando su tapizado de serie»; apunta el Director de Producto Lukas Wergi.

Además, los tejidos recién fabricados se someten a una serie de pruebas: resistencia al fuego, conservación del color, y resistencia a la luz y a la abrasión; lo que los hace ideales —los tejidos— para un amplio abanico de aplicaciones, como fundas de asientos o paneles laterales: están disponibles en tamaño de 1,5 por 2 metros.

Pepita A partir de 1963, Pepita estuvo opcionalmente disponible para los asientos del Porsche 356 y, dos años más tarde, también para el 911 F: consiste en cuadros conectados entre sí por rayas diagonales.



La denominación del estampado tiene su origen en el nombre artístico de la bailarina española del siglo XIX Josefa Durán y Ortega, «Pepita de Oliva».



Christian Dior lo haría famoso y, en 1947, el maestro de la moda francesa presentaba sus diseños utilizando a Pepita para lucir la colección femenina.





Pasha

Inspirado en las banderas ajedrezadas, su diseño Pasha rinde homenaje al mundo de la competición automovilística. Presentado al público en el sur Francia, ‘a bordo’ de un 928 de 1977, y también disponible en los modelos 911, 924 y 944 hasta mediados de la década de 1980, este vibrante y alegre patrón acabo convirtiéndose en uno de los más característicos diseños interiores de Porsche.



Tal cual ‘Las Mil y Una Noches’ su nombre, «Pasha», es toda una evocación a las imágenes de sultanes otomanos —pachás— recostados sobre cómodos cojines de seda y terciopelo.



Hace ya cinco décadas, el equipo de diseño formado por Andrea Lapine y Vlasta Hatter desarrolló el patrón basándose en el legendario póster de Erich Strenger: unos rectángulos de diferentes tamaños, ingeniosamente dispuestos, creaban una sensación de movimiento en el patrón, una producción visual del dinamismo y la elegancia que siempre han distinguido a Porsche. Con el 911 Spirit 70, Porsche ha contribuido a que este material vuelva a utilizarse por primera vez en un vehículo nuevo.