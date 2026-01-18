Defender V8 Classic: la renovación… de un icono

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Sugestivas… creaciones. Land Rover Classic, el servicio oficial de restauración y personalización para el Classic Defender, puede crear ahora un Classic Defender V8 a juego con cualquier combinación de color y tapicería del último Defender OCTA, héroe de extremo rendimiento 4x4.

Disponible en las típicas carrocerías 90 / 110 Station Wagon o 90 Soft Top, la inspiración del Defender OCTA añade cinco nuevos colores exteriores a la paleta de nuestro protagonista, para personalizar el Classic Defender V8: Petra Copper, Faroe Green y Sargasso Blue -exclusivos del OCTA-, además del Narvik Black, y del lujoso y roquero 4x4 OCTA Black y Patagonia White; las tonalidades Borasco Grey, Carpathian Grey y Charente Grey, ya estaban disponibles en la paleta del Classic Defender V8.abrics’ Cada unidad del Classic Defener V8 pasa alrededor de 300 horas en el taller de pintura, desde la meticulosa preparación hasta la adaptación del tono y el pulido final; todos los colores están disponibles en acabado brillante o en un satinado especialmente desarrollado para igualar el esplendor de la opcional película protectora mate del Deender OCTA. También por primera vez en el Classic Defender, las nuevas opciones interiores a juego con el Defender OCTA incluyen el poliuretano ligero ‘Ultrafabrics’ en Khaki Green, Light Cloud y Lunar, junto con la piel similar a la anilina ‘Burnt Sienna’; además, a juego con el Defender OCTA Black, también está disponible la piel Ebony. Los clientes tienen la posibilidad de elegir asientos deportivos Recaro, tapizados a mano y con calefacción, incluso colaborar con el equipo de diseño de Land Rover Classic para reproducir fielmente la distribución de los colores en el volante, las palancas de cambios, el salpicadero y el tapizado de techos y puertas. Entre las opciones adicionales exclusivamente desarrolladas para el Classic Defender V8 se incluye una parrilla en negro brillante, que imita la del Defender OCTA, maximizando el área abierta para optimizar la refrigeración, y la inscripción ‘Chopped Carbon Fibre’ en el capó: “El Defender OCTA es el Defender más dinámico y resistente jamás fabricado, mientras que el Classic Defender V8 sigue siendo un modelo con mucho carácter y muy solicitado -apunta Dominic Elms, Director de Land Rover Classic-, hemos observado un gran interés entre nuestros clientes por encargar un Classic Defender V8 a juego, lo que ha inspirado a nuestro equipo de Works Bespoke a trabajar con tecnologías innovadoras de pinturas y materiales para crear el definitivo binomio Defender”. Tampoco es necesario tener un Defender OCTA para encargar un Classic Defender V8 a juego: merced al programa Works Bespoke de Land Rover Classic, el equipo de especialistas del fabricante original crea vehículos individualizados por encargo; basada, cada unidad, en un vehículo donante de 2012-2016, totalmente restaurado, rediseñado y sensiblemente mejorado con la adopción V8 de 5.0 litros y 405 CV. Todos los Classic Defender V8 disponen de transmisión automática ZF de 8 velocidades con modo deportivo, que garantiza prestaciones épicas y respuestas suaves. Incluso la experiencia de conducción mejora aún más gracias al concurso del sistema de suspensión especialmente desarrollado: muelles, amortiguadores y barras estabilizadoras personalizadas; además de una dirección revisada, frenos mejorados, con discos sobredimensionados de 335 y 300 milímetros (delanteros / traseros) y pinzas de 4 pistones. Se incluyen mejoras opcionales en infoentretenimiento, un Crystal Lighting Pack y una selección de cinco estilos de llantas distribuidos en once acabados diferentes, incluidas versiones de 16 y 18 pulgadas, así como accesorios ‘aventureros’ y una exclusiva personalización. El precio base, antes de impuestos, del Classic Defender V8 es de 190.000 libras (217.816 euros), con un año de garantía sin límite de kilometraje.

Defender Rallye. Aventura… dakariana La leyenda del Dakar Stéphane Peterhansel (Mika Metge), Rokas Baciuska (Oriol Vidal) y Sara Price (Sean Berriman), pilotos mundialistas altamente reconocidos se han encargado de pilotar el debut del Land Rover Defender en ‘las arenas’ dakarianas, el D7X-R que ha competido en la nueva categoría ‘Stock’ para vehículos fabricados en serie.Para la ocasión, el Defender Dakar D7X-R amplía su batalla, eleva el puesto de conducción, nueva suspensión y mejora la refrigeración para soportar la dureza del trazado y las condiciones meteorológicas; manteniendo la esencia técnica del Defender OCTA: la carrocería del Dakar D7X-R comparte línea de producción del Defender en la vanguardista planta eslovaca de JLR (Jaguar Land-Rover) de Nitra, con la misma arquitectura de carrocería D7x, así como la transmisión y el driveline del OCTA, la versión más potente del Defender hasta la fecha; incluso adopta el mismo V8 biturbo de 4.4 litros (alrededor de 400 / 405 CV), que funciona con un avanzado combustible sostenible.

Works Bespoke

Servicio responsable de que los encargos del Classic Defender V8 puedan fabricarse en las variantes 90 / 110 Station Wagon o 90 Soft Top, con una amplia gama de opciones. Cada una de las unidades se renovará y actualizará en ingeniería para optimizar el rendimiento, incluyendo el motor V8 de 5.0 litros y 405 CV, unido a un cambio automático de 8 velocidades.

