Porsche Carrera GT: Made in… Salzburgo

La realización… de un sueño. La ciudad austriaca de Salzburgo es conocida por su casco antiguo, su festival, sus Mozartkugeln… y por el diseño de un coche de carreras tan especial: en 1970, Hans Herrmann y Richard Attwood le daban a Porsche su primera victoria absoluta en las 24 Heures du Mans con el icónico 917 rojo y blanco, con el dorsal 23. Los aficionados conocen la impactante imagen de este prototipo para el Campeonato del Mundo de Resistencia como ‘Salzburg Design’. El concesionario “Porsche AlpenstraBe”, situado al sur de la ciudad, preparó dos unidades 917 para la carrera de resistencia en el mágico trazado de La Sarthe, incluido el coche ganador.

Un singular proyecto de puesta a punto oficial de fábrica da continuidad a los colores rojiblancos de Salzburgo: el entusiasta de Porsche, el portorriqueño Víctor Gómez, rediseñó su Carrera GT -modelo 2005-, como parte del programa Sonderwunsch. El vehículo se desmontó completamente, incluso componentes técnicos como el motor V10 se revisaron desde cero, a la vez que se repintaron las piezas de carbono. Posteriormente, a petición del cliente, el youngtimer, originalmente plateado, recibió el famoso diseño de Salzburgo; un desafiante proyecto, ya que la geometría, dimensiones y huecos del Carrera GT son radicalmente distintos a los del 917; así que, hubo que adaptar cuidadosamente el diseño a la ‘morfología’ del coche. La personalización también incluye carbono negro mate, en contraste con la pintura roja y blanca, en las secciones del techo, los pilares delantero y central, las carcasas de los retrovisores, la toma de aire en la sección delantera y el difusor zaguero. Las rejillas de la cubierta del motor están anodizadas en negro mate. Las llantas de aleación se pintaron de negro, manteniendo el diseño original de cinco radios y lucen un escudo de Porsche en color. También los expertos en guarnicionería de Porsche han tapizado muchas superficies del habitáculo con Alcantara en rojo Indian: el salpicadero, los paneles de las puertas, el volante y la consola central; incluso el maletero delantero y el juego de maletas están revestidos en este material tan agradable al tacto, similar al ante, en el llamativo color rojo. Igual que en exterior, el carbono mate se utiliza en el interior como ‘acabado contraste’: en las cubiertas de los asientos, las salidas de aire del salpicadero y en el marco de la instrumentación; para los paneles centrales y laterales, además de los reposacabezas de los asientos, se ha utilizado tejido FIA de color negro del 918 Spyder, es decir, un tejido ignífugo para las carreras.

Factory Re-Commission

Una exclusiva oferta de Porsche dentro del programa Sonderwunsch, donde los expertos del fabricante llevan a cabo revisiones técnicas exhaustivas de vehículos que ya están en manos de sus clientes, incluidos modelos clásicos.

Durante este proceso en fábrica, el coche se pone prácticamente en «condiciones de cero kilómetros», situación que también se documenta debidamente; rediseñando, además, el concepto de color para el exterior y el interior. También existe la opción de reacondicionar el Porsche con colores y materiales exclusivos.

Los clientes tienen la posibilidad de rediseñar completamente el interior y el exterior de su coche o crear modelos únicos altamente personalizados, con la colaboración de los equipos de diseño y desarrollo de Porsche: los expertos comprueban la viabilidad de las ideas del cliente, elaborando los detalles con el interesado; de esta forma, se garantiza que el resultado sea óptimo y que se cumplan los exigentes estándares de calidad de la marca. Los datos actualizados del vehículo se transfieren al archivo de la empresa, para que puedan consultarse.

Porsche Carrera GT

Cuando en 2003 se lanzó al mercado, el Carrera GT era uno de los vehículos de serie más rápidos del mundo: 330 por hora de punta. Su chasis de fibra de carbono y el motor situado en posición central, herencia directa del mundo de las carreras. Porsche desarrolló originalmente el V10 atmosférico para correr las 24 Horas de Le Mans; en el Carrera GT con 5.7 litros de cilindrada y 612 CV de potencia; así que, con estas cifras y una ‘romana’ de sólo 1.380 kilos, huelga decir que el superdeportivo podía presumir de unas prestaciones de ensueño.