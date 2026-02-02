Lexus: 10.000 unidades… para 2026

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Expansión… comercial. El crecimiento en volumen comercial de Lexus en España, se traduce en la consolidación de la marca nipona en el mercado español reafirmando, además, el excelente momento que atraviesa, fruto de una coherente estrategia, una gama alineada con las demandas del cliente y un firme compromiso con la innovación y la excelencia.

A lo largo de 2025, tres modelos se han consolidado como referentes dentro de la gama Lexus: LBX, UX y NX; confirmando así que la estrategia de producto sigue el rumbo adecuado, con un claro enfoque multitecnológico. Otro pilar clave hay que buscarlo en el ‘ecosistema Lexus’, que continúa creciendo, además de en los grandes resultados en posventa y en el resto de las áreas que lo conforman; demostrando que está pensada para acompañar al cliente en cada etapa, con Lexus: seguros, accesorios, KINTO One, Lexus Care, Lexus Select, Lexus Privilege y Lexus Relax. Todo ello, junto a la construcción de una experiencia única de cliente trasladando los valores de la filosofía ‘Omotenashi’, también han sido las claves para el éxito de la marca en el mercado español. De cara a 2026, Lexus se ha fijado el objetivo de las 10.000 unidades vendidas. Un ambicioso objetivo basado en una clara apuesta por la multitecnología, con la inminente llegada de los nuevos modelos eléctricos a la gama RZ y ES en su versión totalmente eléctrica. Por cierto, ya está disponible la pre-reserva online del nuevo sedán de Lexus: una experiencia de 360º que brinda a los clientes una sensación real de explorar el vehículo exterior e interiormente, así como la posibilidad de experimentar su diseño con los nuevos colores exteriores y tapicerías. Disponible con motorizaciones híbridas y eléctricas de última generación, el ES se convierte en la elección definitiva para quienes buscan el mayor confort y la mejor tecnología de Lexus. Disponible a partir del próximo mes de mayo, la pre-reserva permite acceder al exclusivo acabado ‘Signature’. En definitiva, un gran desembarco de modelos eléctricos que vendrán a reforzar la estrategia comercial del fabricante nipón en el mercado español.