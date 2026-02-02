Daytona: la huella… de Porsche

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

24 horas… en Florida. Porsche lleva 75 años haciendo historia en el automovilismo deportivo: orígenes que se remontan a las 24 Heures du Mans de 1951, en las que un Porsche 356 SL, con preparación oficial y pilotado por un equipo-cliente, se alzó con la victoria en su categoría.

Pasados ocho años -5 de abril de 1959- arrancaría la racha triunfal de Porsche en Daytona. Apenas un par de meses después de la inauguración oficial del impresionante ‘Daytona International Speedway’, se disputaba por primera vez una carrera de coches organizada por ‘United States Auto Club’ (USAC), utilizando una combinación del óvalo de la NASCAR y la pista interior. Inicialmente programada para 1.000 kilómetros, la carrera se interrumpiría tras seis horas con la caída de la noche. Los pilotos argentinos Roberto Mieres y Antonio von Döry se anotaron la victoria a los mandos de un Porsche 718 RSK, por delante de los estadounidenses Bob Said y Art Bunker, también a borde de un Porsche. En la década de 1960, IMSA comienza su historia en Daytona (1962), aunque entonces aún no se disputaban las 24 horas; ese año, y el siguiente, la carrera duró tres horas; las dos temporadas posteriores se cubrió la distancia de 2.000 kilómetros. Finalmente, en 1966, pasaría a convertirse en una carrera de 24 horas. El primer triunfo absoluto de Porsche no se produciría hasta el 4 de febrero de 1968, bajo la inscripción del equipo oficial ‘Porsche System Engineering’, un 907 LH cruzaría como ganador bajo la ajedrezada, con gran ventaja sobre dos coches idénticos. Curiosidad: atendiendo a las instrucciones del entonces Director de Competición de Porsche, Huschke von Hanstein, los pilotos oficiales Jo Siffert, Rolf Stommelen y Hans Herrmann se pusieron al volante del coche líder nº 54 de Vic Elford y Jochem Neerspasch en los últimos compases de la carrera, para rodar cinco vueltas cada uno, con lo que el trío también se proclamaría vencedor, mientras Siffert y Hermann subían al segundo escalón del podio. Los salvajes 70. A principios de esa década, el Porsche 917 KH de John Wyer Engineering marcaba la pauta: luciendo la legendaria decoración de Gulf, los veloces coches de carreras de Weissach ganaban las 24 Horas de Daytona en 1970 y 1971, tras librar emocionantes duelos con Ferrari. En 1972, en una carrera de sólo 6 horas, llegaría el siguiente triunfo de Porsche con el 911 Carrera RSR de Hurley Haywood, mientras su compañero y jefe de Brumos, Peter Gregg, derrotaba a la competencia en 1973; primera victoria del legendario equipo Brumos Porsche, que ha hecho historia en Daytona como ningún otro; en 1975 y 1977 se sucedieron otros éxitos del 911 Carrera RSR. A continuación, se produjo una incomparable racha de victorias que se prolongaría hasta 1987: primero con derivados del 935 y después con el 962, sólo interrumpida por el triunfo de un March en 1984, aunque propulsado por motor Porsche. “Los ingenieros de Porsche tenían entonces una innovadora respuesta para cada problema”; recuerda el cinco veces ganador Hurley Haywood, que pone como ejemplo el 962: “El coche fue la reacción a que IMSA no permitiese el Porsche 956 en Norteamérica porque los pies del piloto quedaban -sobresalían- por delante del eje delantero. Porsche retrasó sin más la posición del asiento, además de alargar la batalla del coche (distancia entre ejes); así nació el 962, uno de los coches de carreras con más éxito de todos los tiempos”. El 917 se encuentra con el 963. De 1985 a 1991, los ganadores condujeron un Porsche 962 con las siglas IMSA en su denominación, Estos éxitos, unidos al triunfo del Kremer-K8 con motor trasero Porsche, darían continuidad a la grandiosa historia de la marca germana en Daytona a finales de los años 80 y en los 90; con otro momento estelar en 2003, y que aún hoy resulta difícil de creer: el 911 GT3 se alzó con la victoria absoluta, quedando por delante de los prototipos de la categoría superior. Durante la larga historia de los prototipos de Daytona, Porsche se inscribe dos veces más en la lista de ganadores como socio motorista en la década de 2000. Al hilo del reglamento técnico común con el Mundial de Resistencia FIA (WEC), Porsche desarrolla junto con sus socios el prototipo híbrido 963, utilizándolo a partir de 2023 con el equipo ‘Porsche Penske Motorsport’, tanto en WEC como en el IMSA. Especialmente en Norteamérica, cosecha grandes éxitos ganando en Daytona en 2024 y 2025; alzándose, también, con todos los títulos en la categoría GTP en ambos años.