Maserati Grecale: Una joya… cristalina

Materia… y luz. ‘Azzurro Aureo’, el nuevo y exclusivo color diseñado por Fuoriserie; todo un viaje cromático que comienza con el azul de Maserati evolucionando hacia un tono cada vez más puro y fresco, que se aligera gradualmente para evocar el brillo de la nieve y las pistas invernales.

Esta base azul se enriquece con una sutil -aunque penetrante- mica dorada, que recuerda el valor simbólico de las medallas de oro e interpreta los conceptos de excelencia, prestigio y victoria en una refinada clave. El diseño exterior se refuerza merced a las llantas de diseño diamantado ‘Crio’ (21 pulgadas) en aluminio y por las nuevas inserciones de la parrilla frontal pintadas en el color de la carrocería. Idéntica inspiración alpina se refleja en el habitáculo: tapicería Premium Leather Ghiaccio, un tono elegante y ligero que amplifica la sensación de brillo y pureza, junto con acabados exclusivos diseñados para expresar una idea de lujo moderno, esencial y profundamente italiano. Un paquete de accesorios originales Maserati, completa la configuración: tapabujes con logotipos autonivelantes, tapas de válvula de la marca, luz de cortesía personalizada y alfombrillas específicas de la marca, elementos que subrayan el cuidado y refinamiento característicos del Tridente. Esta edición especial Grecale Cristallo, cuenta con tres versiones: Modena, Trofeo y Folgore, conservando todo su exclusivo contenido. La presentación del nuevo modelo coincidió con un singular evento celebrado en la planta de fabricación de Módena, sede histórica de Maserati en Viale Ciro Menotti. El lugar también acogió la trigésimo segunda etapa del Relevo de la Antorcha Olímpica durante su viaje por Italia. Un momento de profundo valor simbólico, donde la tradición, el público y la visión de futuro convergieron en uno de los más emblemáticos lugares en la sugestiva trayectoria histórica del Tridente. También se exhibieron las diez primeras unidades Grecale Cristallo, en la versión Modena. En suma, que Maserati continúa produciendo una completa gama de vehículos exclusivos, perfectamente reconocibles al primer golpe de vista por su acusada personalidad: estilo, tecnología y altas prestaciones Maserati está actualmente disponible en más de 70 mercados internacionales.