Mini Paul Smith Edition: De la pasarela… a la calle
Dos emblemáticas marcas británicas escriben un nuevo capítulo en su historia de éxito compartida: combinación de estilo británico y un diseño inconfundible
Estilos… combinados. El nuevo Mini Paul Smith Edition se convierte en el arte de conjuntar el emblemático diseño del coche con el famoso lenguaje estético “Classic with a Twist”; así, esta edición especial para toda la familia Mini Cooper, cautiva por su aspecto único: los detalles de los vehículos -y su apariencia- no sólo muestran el inconfundible estilo Paul Smith, sino también el espíritu juguetón, optimista e independiente de Mini.
Esta edición especial eléctrica se convierte en el pionero en salir a la calle: tracción delantera, 218 CV y 6,7 segundos para ‘sprintar’ de cero a cien. Detalles deportivos… estilo icónico. El Mini Cooper SE Paul Smith Edition en Midnigth Black confiere a la arquitectura de 3 puertas un aspecto más clásico. El techo, también en negro, llama la atención por su interpretación de las famosas rayas características de Paul Smith: en lugar de los colores habituales, luce rayas en negro brillante y mate. También presenta otro color especialmente desarrollado para esta edición: ‘Inspired White’; mientras el techo, en una exclusiva tonalidad ‘Nottingham Green’ garantiza un aspecto inconfundible, añadiendo un fresco contraste a la pintura exterior. En el lado del conductor, el borde del techo llama especialmente la atención gracias a las coloridas rayas características de Paul Smith. Además de estas dos tonalidades exteriores, todos los modelos Mini Paul Smith Edition están disponibles en el exclusivo color ‘Statement Grey. En contraste con los tres colores de la carrocería, el ‘Nottingham Green’ inspirado en la ciudad natal del diseñador británico, adorna las carcasas de los retrovisores exteriores, la parrilla octogonal del radiador y los tapacubos con las letras ‘Paul Smith’ en todas las variantes de color. Las llantas de aleación (18 pulgadas) ‘Night Flash Spoke Black’, con capa transparente tintada ‘Dark Steel’, acaban por conferir al Mini Paul Smith Edition un aspecto de lo más dinámico. Detalles creativos… humor británico. El interior, idéntico en todas las variantes, cuenta con asientos en azul ‘Nightsade’ y superficies tejidas en negro con motivos a rayas sobre tono, que desprenden una discreta elegancia británica: al abrir la puerta del coche, una proyección luminosa da la bienvenida al conductor con un cordial “Hola”; saludo que se complementa con el mensaje central de Paul Smith “Cada día es un nuevo comienzo”, en el umbral de la puerta. Otro destacado elemento creativo del habitáculo es la banda textil en el radio de las 6 en punto del volante deportivo, con las características rayas Paul Smith; un característico rasgo de diseño que viene a subrayar el estilo inconfundible del diseñador británico. Un dibujo a mano de su característico “conejo” adorna la alfombrilla, lo que enfatiza el sentido del humor británico a la vez que complementa elegantemente el diseño interior del Mini.
66 años… ¡bien cumplidos!
El 26 de agosto de 1959, la British Motor Corporation desvelaba el primer Mini. Nadia podía imaginar entonces el impacto que tendría, en el mundo del automóvil, el innovador concepto firmado por el brillante ingeniero británico Sir Alec Issigonis. 66 años después del lanzamiento del ahora legendario Classic Mini, la marca echa la vista atrás a décadas de éxitos en competición, innovación visionaria, diseño rompedor y un inconfundible placer de conducción. Tradición y modernidad. Con el relanzamiento de la familia Mini en los últimos dos años, la marca ha vuelto a alinear su pionero diseño y su herencia histórica con el futuro: una nueva y carismática generación del Mini Cooper y del Countryman, el estreno mundial del Aceman -primer crossover para el segmento premium-, y el lanzamiento del nuevo Mini Cabrio… combinando tradición e innovación en el presente.
Así, en su sexagésimo sexto cumpleaños, Mini puede echar la vista atrás con una creciente gama de modelos electrificados, demostrando que la sensación del karting también es posible con este tipo de vehículos.
Cronología
1961: Se lanza el primer Mini Cooper, con un precio de 680 libras esterlinas.
1962: Poco después de que el Mini entrara en producción, la British Motor Corporation fabricaba 200.000 vehículos al año.
1963-64: Se presenta el primer Mini Cooper S.
1964: El piloto Paddy Hopkrik gana espectacularmente el Rallye de Montecarlo al volante de un Mini Cooper S.
1965: Segunda victoria consecutiva de Mini en el Rallye de Montecarlo, con Timo Makinen al volante. También Mini celebra la fabricación de un millón de unidades. Se comercializa la primera transmisión automática en el Mini.
1967: Mini gana el Rallye de Montecarlo por tercera vez.
1972: Mini celebra los tres millones de vehículos producidos.
1981: Caen las cifras de producción a 70.000 vehículos anuales.
1990: Bajo la dirección de la marca Rover, Mini presenta una nueva generación del Cooper. Al principio como edición limitada y más tarde como modelo de serie.
1992: Por primera vez, el Mini también está disponible en versión descapotable.
1994: El Grupo BMW adquiere Rover y, por tanto, también Mini. La adquisición sienta las bases de la marca Mini en su forma actual.
2001: Estreno mundial del primer Mini del Grupo BMW. Inicio de la producción de Mini en la planta de Oxford (Reino Unido). Se presenta la nueva generación Cooper S en el Salón del Automóvil de Tokio (Japón).
2002: Mini alcanza el hito de 100.000 unidades producidas en su planta de Oxford.
2004: Se presenta el Mini Cooper S Descapotable.
2007: Se presentan el Mini One y el Mini Cooper D. El primer Mini Clubman celebra su estreno mundial.
2010: Se presenta el primer Mini Countryman.
2014: Mini presenta por primera vez el Cooper en arquitectura de 5 puertas.
2015: Mini desvela un nuevo logotipo de la marca.
2016: Mini alcanza el hito de 3 millones de unidades producidas en la planta de Oxford.
2020: Comienza la producción de vehículos de serie eléctricos en la planta de Oxford con el Mini Cooper SE.
2021: Nueva edición del Mini 3 y 5 puertas y Mini Cabrio.
2023: El comienzo de una nueva era con el nuevo Mini; presentación de la nueva generación Cooper y del Countryman, ambos disponibles como modelos eléctricos.
2024: Con el Mini Aceman, la marca presenta un modelo completamente nuevo, convirtiéndose en el primer crossover en el segmento premium de la clase de coches pequeños. Mini John Cooper Works y Bulldog Racing celebran la victoria en las 24 Horas de Nürburgring. Presentación del nuevo Cooper 5 puertas y del nuevo Mini Cabrio.
2025: Mini John Cooper Works y Bulldog Racing suben al segundo escalón del podio en las 24 Horas de Nürburgring.