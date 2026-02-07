Mini Paul Smith Edition: De la pasarela… a la calle

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Estilos… combinados. El nuevo Mini Paul Smith Edition se convierte en el arte de conjuntar el emblemático diseño del coche con el famoso lenguaje estético “Classic with a Twist”; así, esta edición especial para toda la familia Mini Cooper, cautiva por su aspecto único: los detalles de los vehículos -y su apariencia- no sólo muestran el inconfundible estilo Paul Smith, sino también el espíritu juguetón, optimista e independiente de Mini.

Esta edición especial eléctrica se convierte en el pionero en salir a la calle: tracción delantera, 218 CV y 6,7 segundos para ‘sprintar’ de cero a cien. Detalles deportivos… estilo icónico. El Mini Cooper SE Paul Smith Edition en Midnigth Black confiere a la arquitectura de 3 puertas un aspecto más clásico. El techo, también en negro, llama la atención por su interpretación de las famosas rayas características de Paul Smith: en lugar de los colores habituales, luce rayas en negro brillante y mate. También presenta otro color especialmente desarrollado para esta edición: ‘Inspired White’; mientras el techo, en una exclusiva tonalidad ‘Nottingham Green’ garantiza un aspecto inconfundible, añadiendo un fresco contraste a la pintura exterior. En el lado del conductor, el borde del techo llama especialmente la atención gracias a las coloridas rayas características de Paul Smith. Además de estas dos tonalidades exteriores, todos los modelos Mini Paul Smith Edition están disponibles en el exclusivo color ‘Statement Grey. En contraste con los tres colores de la carrocería, el ‘Nottingham Green’ inspirado en la ciudad natal del diseñador británico, adorna las carcasas de los retrovisores exteriores, la parrilla octogonal del radiador y los tapacubos con las letras ‘Paul Smith’ en todas las variantes de color. Las llantas de aleación (18 pulgadas) ‘Night Flash Spoke Black’, con capa transparente tintada ‘Dark Steel’, acaban por conferir al Mini Paul Smith Edition un aspecto de lo más dinámico. Detalles creativos… humor británico. El interior, idéntico en todas las variantes, cuenta con asientos en azul ‘Nightsade’ y superficies tejidas en negro con motivos a rayas sobre tono, que desprenden una discreta elegancia británica: al abrir la puerta del coche, una proyección luminosa da la bienvenida al conductor con un cordial “Hola”; saludo que se complementa con el mensaje central de Paul Smith “Cada día es un nuevo comienzo”, en el umbral de la puerta. Otro destacado elemento creativo del habitáculo es la banda textil en el radio de las 6 en punto del volante deportivo, con las características rayas Paul Smith; un característico rasgo de diseño que viene a subrayar el estilo inconfundible del diseñador británico. Un dibujo a mano de su característico “conejo” adorna la alfombrilla, lo que enfatiza el sentido del humor británico a la vez que complementa elegantemente el diseño interior del Mini.

Los nuevos modelos John Cooper Works vuelven a ilustrar -revivir- la experiencia de Mini en las carreras, con remarcables resultados en las 24 Horas de Nürburgring… la competición sigue en el ADN de la marca.MN

66 años… ¡bien cumplidos!

Más de seis décadas con “sensaciones de karting”: innovación y diseño único. En Gran Bretaña arrancó la historia de éxito del original Classc Mini en 1959 que, todavía hoy, conquista las carreteras y hacen latir más rápido los corazones.



El 26 de agosto de 1959, la British Motor Corporation desvelaba el primer Mini. Nadia podía imaginar entonces el impacto que tendría, en el mundo del automóvil, el innovador concepto firmado por el brillante ingeniero británico Sir Alec Issigonis. 66 años después del lanzamiento del ahora legendario Classic Mini, la marca echa la vista atrás a décadas de éxitos en competición, innovación visionaria, diseño rompedor y un inconfundible placer de conducción. Tradición y modernidad. Con el relanzamiento de la familia Mini en los últimos dos años, la marca ha vuelto a alinear su pionero diseño y su herencia histórica con el futuro: una nueva y carismática generación del Mini Cooper y del Countryman, el estreno mundial del Aceman -primer crossover para el segmento premium-, y el lanzamiento del nuevo Mini Cabrio… combinando tradición e innovación en el presente.



Así, en su sexagésimo sexto cumpleaños, Mini puede echar la vista atrás con una creciente gama de modelos electrificados, demostrando que la sensación del karting también es posible con este tipo de vehículos.