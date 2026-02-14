Lexus: acelerón… UX

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Clave… de éxito. Uno de los puntales del éxito de Lexus en el mercado español es el UX: un crossover urbano que combina diseño deportivo y una sugestiva dinámica de conducción en cualesquiera condiciones de uso. Ahora, la renovada gama UX se presenta de forma más sencilla y manejable, con hasta cuatro diferentes acabados: Urban, F Sport Legend, F Sport+ y Omotenashi, que permiten al cliente elegir el UX que mejor encaje con su carácter y su día a día.

La gama UX 2026 da un paso adelante en su posicionamiento con la incorporación del acabado F Sport Legend, que viene a reforzar su carácter dinámico, a la vez que amplía la propuesta del modelo con una que, además de ofrecer un atractivo diseño y deportivo, incorpora un gran equipamiento.

La exclusiva estética de la parrilla F Sport, que aporta un toque de deportividad y distinción, diferenciando al acabado F Sport Legend del resto de modelos UX.

Esta parrilla, inspirada en el icónico modelo LS F Sport, luce un diseño con un complejo patrón de malla en acabado negro azabache.

Además, está equipado con unas exclusivas llantas de aleación (18 pulgadas) y cinco radios dobles de gran rigidez, con un revestimiento metálico oscuro, inspiradas, en este caso, en el del coupé deportivo Lexus LC.

Tampoco podía faltar la incorporación, en los laterales del vehículo, del exclusivo emblema F Sport: un emblemático logo que presenta una estilizada “F”, diseñada evocando la primera curva del circuito Fuji Speedway.

Este distinto y deportivo enfoque también se refleja en el habitáculo, concebido como un espacio donde el diseño y un completo equipamiento refuerzan la sensación de exclusividad, elevando la experiencia a bordo.

Entre los destacados elementos interiores destaca la pantalla multimedia (12,3 pulgadas); una generosa pantalla táctil, de alta definición, que ocupa un privilegiado lugar para que la interacción con el conductor resulte fluida y segura mientras de circula. También destaca el cuadro de instrumentos digital (12,3 pulgadas), cuyo diseño viene heredado del emblemático superdeportivo LFA de Lexus. La tapicería de cuero ‘Tahara’, puede elegirse en tres colores (negro, avellana y blanco ceniza); también se ofrecen asientos calefactados, portón trasero con accionamiento eléctrico y volante con ajuste eléctrico.