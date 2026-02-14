Mercedes-Benz: moldeando… el futuro

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Patrimonio… fuerza motriz. El progreso de Mercedes-Benz está impulsado por una constante visión de futuro. Desde que en 1886 Karl Benz registrase su patente para el automóvil (Motorwagen) y Gottlieb Daimler construyese, poco después, su carruaje motorizado (Motorkutsche), la historia de Mercedes-Benz durante 140 años sólo ha conocido una dirección: hacia adelante.

Desde el legendario viaje de la pionera Bertha Benz hasta los récords de velocidad, la marca ha venido demostrando repetidamente su inquebrantable determinación por ganar y cómo replantea el automóvil constantemente. Ahora, en 2026, el ADN de La Estrella se hace especialmente visible: el año de 140º cumpleaños viene definido por el mayor programa de lanzamiento de producto en la historia de la marca, que arranca con el estreno mundial del nuevo Clase S. Durante los próximos dos años, combinando tradición con innovación, Mercedes-Benz superará los 40 lanzamientos de nuevos modelos; encarnando, cada uno de ellos, la promesa del fabricante: construir los coches más deseados del mundo. Las actuales innovaciones de Mercedes llevan la herencia hacia el futuro: una marca que entiende programáticamente el progreso, centrándose en las necesidades de las personas y de la sociedad, redefiniendo continuamente la movilidad individual. Dos inventores, un solo objetivo: el automóvil; el 29 de enero de 1886, Karl Benz solicitó una patente para su automóvil; poco después, Gottlieb Daimler construyó su carruaje motorizado. Juntos, ambos vehículos formarían el primer eslabón de una ininterrumpida cadena de innovación: desde entonces, Mercedes-Benz… continúa reinventando el automóvil. En 1888, a quien hoy consideraríamos como una ‘influencer’: Bertha Benz, con valentía y previsión, emprendió el primer viaje mundial de larga distancia en automóvil. La aventura de Bertha implicaría, además, superar infinidad de obstáculos en el camino; diminutos, algunos, aunque de lo más impactantes: limpiaba, en plena carretera, un carburador atascado con su pasador de sombrero. Replanteando el automóvil: Wilhelm Maybach diseñaba, en 1900, el Mercedes 35 CV; radicalmente alejado -por las técnicas aplicadas- del principio estructural de un carruaje tirado por caballos, marcando el inicio de una nueva era; lo que también se reflejaba en su nombre: el 35 hp fue el primer Mercedes. Hoy en día, automóviles como el Mercedes-Benz Vision EQXX y el Concept AMG GT XX representan el valor de adoptar nuevos conceptos. El más reciente ejemplo de producción en serie: el nuevo CLA, el modelo firmado por Mercedes-Benz más inteligente y flexible de todos los tiempos. Eficaz rendimiento. Desde los años 20, el compresor ha venido extrayendo más potencia de los motores utilizados por los coches Mercedes-Benz, haciendo que modelos como la Serie S (W 06) sean mundialmente famosos desde 1927 en adelante. Por su rendimiento y eficacia, a lo largo de la dilatada historia de innovación cultivada por el fabricante, numerosos vehículos han redefinido la tecnología de propulsión: un revolucionario concepto de tracción, con tres motores de flujo axial, debutará en la seri 2026 del nuevo Mercedes-AMG GT Coupé eléctrico de 4 puertas, basado en la plataforma de alto rendimiento AMG.EA. Desde la invención del automóvil, destacados vehículos han moldeado la percepción de Mercedes-Benz y sus marcas predecesoras: desde 1886, cada modelo representa, a su manera, las fortalezas de la marca. Una y otra vez, destacan los modelos individuales y sus diversas series, convirtiéndose en iconos automovilísticos que representan, especialmente, lo que define a Mercedes-Benz… la fortaleza innovadora.

Un coche… soñado Con tecnología de competición: el 300 SL (W 198) ‘Alas de Gaviota’ (‘Gullwing’) de 1954, es uno de los iconos más reconocibles, duradero y cautivador, de la Estrella Plateada. El muy codiciado coupé, deriva del deportivo de carreras del mismo nombre, el W 194 de 1952. También el 300 SL se basa en todos los detalles del coche de carreras: los ejes del coche de carreras y del superdeportivo están exactamente separados por 2.400 milímetros; un patrón seguido también por el 190 SL (W 121, 1955 a 1963), igual que el “Pagoda” SL (W 113, 1963 a 1971) y el SLK (R 170, 1996 a 2004).La seguridad de los ocupantes en caso de impacto, ha venido siendo una constante en los catálogos de Mercedes-Benz: las zonas de deformación absorbentes de energía en delanteras y traseras, con una célula rígida para los pasajeros, definen la carrocería de seguridad inventada por Béla Barényi; este hito en la seguridad pasiva, debutaría en 1959 en las berlinas “Fintail” (W 111), el mismo año en el que Mercedes comenzase un programa de sistemáticas pruebas de choque. Si la seguridad es un valor fundamental en Mercedes-Benz, adoptando sistemas activos de asistencia al conductor (MB, Drive Assist…) ayudan a prevenir infinidad de accidentes.Vuelo lunar. Para los amantes de las curiosidades, apuntar que una estrella de Mercedes ha llegado incluso a ‘pisar’ la luna: en 1971, astronautas del Apolo 14 la llevaron consigo al satélite terrestre; hoy en día, forma parte de la colección del Archivo del Grupo Mercedes-Benz. La estrella es la pieza de repuesto más popular para vehículos clásicos de la marca: Mercedes-Benz Classic Original Parts tiene más de 40 diferentes versiones y vende alrededor de 20.000 estrellas anualmente.

El diseño… fascina

Es larga, la lista de vehículos icónicos; en el presente siglo, el CLS de 2004 (coupé de 4 puertas C 219) es uno de los más claros ejemplos. Ya sea el 500 K / 540 K “Autobahnkurier” (W 29, años 30), el 300 SL “Gullwing” (W 198, 1954), el C 111 (1969), el G-Class (1979) o el S-Class de la serie 126 (1979), y muchos otros vehículos desde entonces, demuestran que el diseño perfecto brilla eternamente.

Un ADN traducido en arquitectura: toda la historia de la marca puede experimentarse en el Museo Mercedes-Benz, inaugurado hace 20 años (19 de mayo de 2006). Desde entonces, más de 14 millones de visitantes lo avalan como uno de los museos más populares del mundo del automóvil. Y, como los coches de la marca, es una obra maestra: su arquitectura retoma el principio de la doble hélice, la forma del ADN humano, habida cuenta que el museo cuenta la fascinante historia del ADN Mercedes-Benz; y al hacerlo… proyectándolo al futuro.