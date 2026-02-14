BMW i3. Unidades preserie… muniquesas

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Las nuevas líneas productivas entran en funcionamiento preserie en la planta del Grupo BMW en Múnich. En la segunda mitad del presente 2026, arrancará la producción en serie del nuevo i3.

Fase… final. BMW arranca la fase final de preparación para el comienzo de la producción en serie del nuevo i3: “La producción de vehículos preserie es un hito importante para nuestra planta”, afirma Peter Weber, director de la planta del Grupo BMW en Múnich. “Por primera vez, hemos fabricado un BMW i3 íntegramente en nuestra planta, utilizando tecnología productiva de última generación y procesos conectados digitalmente”, apunta Weber. Fuentes de la compañía automovilística señalan que la producción ya funciona en condiciones reales, como es el caso de nuevo taller de pintura y la también nueva zona de montaje. La integración de nuevos modelos comienza con unidades de preserie, es un paso crucial en la preparación de la futura producción en serie. Lo que hace única la planta de Múnich es que, hasta ahora, un equipo de la instalación ha venido trabajando junto con otro equipo de la aledaña planta piloto para montar los primeros vehículos en el Centro de Investigación e Innovación. Aunque las cantidades son aún pequeñas, todas las piezas se suministran a través de los flujos de materiales designados, procesándose en la línea productiva: cada pieza y cada etapa de producción se examina minuciosamente, prestando especial atención a la inspección de homologación de los equipos y herramientas de producción de última hornada, así como su integración digital en los sistemas existentes. Las pruebas del sistema para el futuro modelo ayudan a identificar un mayor potencial de optimización; así, en los próximos meses, se centrarán los esfuerzos en perfeccionar los procesos, basándose en los conocimientos adquiridos. Durante esta inicial fase, también los empleados recibirán formación intensiva: hasta hace poco, utilizando la realidad aumentada y ahora, en las nuevas instalaciones y maquinaria. Consecuencia: la estrecha colaboración entre todas las líneas productivas, garantiza un fluido lanzamiento en serie.