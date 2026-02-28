BMW xDrive. Cuatro décadas… ‘totales’

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Desde 1985, el sistema de tracción inteligente XDrive, firmado por la Bayerische, ha venido evolucionando e incorporándose a cada vez más series de la marca.

Ahora, la tecnología de tracción integral BMW alcanza un hito histórico: lo que comenzó -hace 41 años- con el 325i «Allrad», ha acabado convirtiéndose en el sistema xDrive; una tecnología que define la dinámica y la seguridad de la actual gama, adaptándose con precisión milimétrica a la nueva movilidad. De la mecánica pura a la inteligencia proactiva. Aquel pionero sistema de 1985 basaba su eficacia en una distribución de par fijo (37% delante, 63% detrás) mediante una caja de transferencia mecánica, aunque la verdadera revolución llegaría con la electrónica. En 2003, con el nacimiento de la denominación xDrive en los X5 y X3, el sistema evolucionó sensiblemente merced a un embrague multidisco controlado electrónicamente; configuración que ya permitía que el coche anticipase la pérdida de tracción antes de que ocurriese, distribuyendo el par de forma continua y variable entre ambos ejes para mantener la agilidad dinámica. En los modelos BMW M GmbH, el sistema M xDrive se ha refinado para ofrecer un comportamiento de ‘propulsión trasera’, permitiendo una entrega de potencia extremadamente precisa, incluso en situaciones límite de conducción. Gestión directamente coordinada por el ‘Diferencial M Activo’, garantizando así que el par motor se dirija, en milisegundos. a la rueda con mayor adherencia También se ha reforzado la optimización del sistema con la integración de la propulsión eléctrica: el i5 y el nuevo iX3 utilizan una variante eléctrica que prescinde de conexiones mecánicas; además, el uso de motores independientes permite procesar los cambios en la entrega de potencia con mayor rapidez en comparación con los sistemas térmicos convencionales. Actualmente, la tracción xDrive está disponible en la práctica totalidad de los BMW que se venden en España: desde los compactos hasta los altos de gama, abarcando motorizaciones de combustión, híbridas enchufables y totalmente eléctricas.