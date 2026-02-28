iX3. Atemporal… minimalista

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

El nuevo SAV (Sports Activity Vehicle) iX3 eléctrico, abre otro capítulo en BMW: diseño minimalista y carácter atemporal plasmado en un diseño inédito para la marca, transmitiendo fielmente los avances tecnológicos alcanzados.

El revolucionario sistema de visualización y manejo ‘Panoramic iDrive’, viene a redefinir la experiencia del usuario: mientras la arquitectura electrónica zonal, con cuatro ordenadores de alto rendimiento, sienta las bases del vehículo definido por software. También el ‘aplomo dinámico’ se traduce -lo traduce la

Bayerische- en el proceso de frenado más suave jamás logrado por BMW; a la vez que las funciones automatizadas de conducción y estacionamiento, aumentan el confort y la seguridad: asistente de autopista y ciudad, con frenos simbióticos -primicia mundial- proporcionan a los conductores más ayuda que nunca. Para Oliver Zipse, presidente del consejo de administración de BMW AG, «la

Neue Klasse es nuestro mayor proyecto de futuro y supone un enorme salto adelante en tecnología, experiencia de conducción y diseño. Prácticamente todo es nuevo, pero también es más BMW que nuca».