Topolino Corallo: Fiat… modela la alegría

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Alegre… personalidad. Una familia más colorida. Fiat siempre ha tenido a gala ser una marca colorista; así que, el nuevo tono Corallo celebra esta identidad con un color cálido, optimista y bañado por el sol… inconfundiblemente italiano: el Corallo aporta un toque emocional a la paleta del Topolino.

Una nueva expresión, vibrante y alegre, diseñada para hacer la ciudad más brillante; uniéndose al popular Verde Vita, el Corallo marca la expansión de la familia Topolino: un modelo… dos colores, cada uno con su propia personalidad. La sencillez… del cuadro de instrumentos. Más sencillo, brillante y alegre, el nuevo cuadro de instrumentos digital también vuelve más intuitivo al Topolino, que pasa de 3,5 a 5,7 pulgadas, con área total de 8,3 pulgadas; a la vez que este nuevo cuadro presenta gráficos simplificados, una mayor legibilidad y un lenguaje visual mucho más ligero y amigable. Líder de mercado. En el pasado 20225, el Topolino confirmó su imparable encanto afianzándose en la primera posición del mercado europeo de cuadriciclos, con una más que significativa cuota comercial del 20%. Un liderazgo de lo más natural: ultracompacto, eléctrico, diseñado para una conducción fácil, un estacionamiento sin esfuerzo, bajos costes de funcionamiento y un diseño que hace sonreír en las calles. Gracias fundamentalmente a su recortada longitud -sólo 2,53 metros- y a su extraordinaria maniobrabilidad, el Topolino se adapta perfectamente al ritmo del tránsito rodado ciudadano. Con una velocidad máxima de 45 por hora, y una batería de 5,4 kWh que propicia hasta 75 kilómetros de autonomía, nuestro protagonista se adapta perfectamente a la vida cotidiana: una sencilla recarga en casa y acceso gratuito a las zonas de bajas emisiones (ZBE) y a los centros históricos de las ciudades. En el interior, el Topolino también sorprende por su tamaño y habitabilidad: los asientos escalonados y las amplias superficies acristaladas acaban por crear un interior luminoso y espacioso, que resulta especialmente acogedor, abierto y alegre. En suma, que el Topolino encarna la misión -el espíritu- de Fiat de transformar las ciudades en espacios tan relajantes como divertidos.