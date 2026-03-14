Audi RS 5: pionero híbrido enchufable… de Audi Sport

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Inconfundiblemente… RS. Carrocería ensanchada, faros Matrix LED oscurecidos, escape deportivo RS y detalles interiores específicos.

Por primera vez en Audi Sport, el tren motriz combina un motor V6 Biturbo de 2.9 litros y 510 CV y un motor eléctrico de 130 kW; a lo que se suma una suspensión deportiva RS con amortiguadores de doble válvula y una transmisión Quattro que, con control dinámico del par, permite la vectorización electromecánica del par en el eje trasero, toda una primicia mundial. También el nuevo diferencial central tiene una precarga para permanecer siempre parcialmente bloqueado, gestionando así la distribución del par entre ambos ejes. La distribución transversal del par en el eje trasero se consigue mediante un nuevo diferencial, capaz de modificar el reparto en milisegundos. Resultado: una conducción excepcionalmente ágil. Para Rolf Michl, Director de Audi Sport, “el nuevo buque insignia de la familia A5 es nuestro primer híbrido enchufable de altas prestaciones. La transmisión Quattro con control dinámico del par es el primer sistema electromecánico de vectorización del par del mundo en un coche de producción en serie.” El Audi RS 5 ofrece prestaciones de competición adaptadas a la carretera: nueve centímetros más de anchura que el modelo básico y paragolpes específicos, le confieren un aspecto muy ‘musculoso’. La tridimensional parrilla Singleframe, con rejilla en forma de panal, y las «air curtains» para controlar el flujo de aire se enseñorean del frontal. En la parte trasera, el difusor aerodinámico y los ovalados tubos de escape acabados en color mate del sistema RS garantizan una apariencia marcadamente deportiva. Tanto de día como de noche, los faros Matrix LED oscurecidos, y su firma de luz diurna digital con diseño de bandera a cuadros, refuerzan el poderoso aspecto del coche. Este PHEV de altas prestaciones, pionero RS que cuenta con un sistema de propulsión modular electrificado y tracción Quattro con ‘Dynamic Torque Control’ (control dinámico del par); en su corazón, un optimizado gasolina V6 TFSI biturbo de 2.9 litros y 510 CV (600 Nm de par), combinado con un motor eléctrico (130 kW), una caja de cambios híbrida de 8 velocidades y una transmisión trasera completamente nueva con vectorización electromecánica del par, primicia mundial en un modelo de serie. La potencia total del sistema alcanza los 639 CV (825 Nm de par). Un actuador, engranajes de sobremarcha y un diferencial se combinan para transferir el par entre las ruedas traseras de forma inteligente y prácticamente variable en función de las situaciones de conducción. También una unidad de control recalcula la distribución óptima del par entre las ruedas traseras cada 5 milisegundos; a renglón seguido, el sistema de vectorización del par aplica el reparto inmediato. Así, la vectorización electromecánica del par asegura el disfrute de los clientes merced a una divertida y segura experiencia de conducción. Los dos turbocompresores de geometría variable son, en gran medida, responsables del poderoso empuje: conductos del sistema de sobrealimentación optimizados para altas prestaciones y pérdidas mínimas, lo que se traduce en una rápida respuesta del motor; además, Audi ha mejorado el sistema de suministro de combustible mediante una mayor presión de inyección, lo que aumenta la eficacia, proporcionando mayores prestaciones con menos emisiones. A fin de maximizar la capacidad de respuesta y las prestaciones, los ingenieros de los Cuatro Aros diseñaron desde cero el sistema de admisión: más corto y lo menos restrictivo posible; incluso por primera vez en el RS 5 se utilizan intercoolers agua-aire, lo que reduce las temperaturas de admisión, especialmente en condiciones intensas. Resultado: máxima potencia siempre disponible… con sólo pisar el acelerador. La combinación de estos componentes da como resultado un V6 más potente, que funciona de forma más eficaz y consume hasta un 20% menos de combustible bajo cargas elevadas que su predecesor, con una rapidez de respuesta sin precedentes. En el capítulo dinámico general del RS 5, la precisa interacción entre todos los componentes de la suspensión define las características de conducción: optimización de ambos ejes, suspensión deportiva RS con modernos amortiguadores de doble válvula (reducción del cabeceo y balanceo de la carrocería), dirección con ajustes deportivos RS, llantas de 21 pulgadas con neumáticos específicamente diseñados y potentes frenos, que pueden ser de acero o carbocerámicos. El paquete Audi Sport, de serie en el mercado español para los nuevos RS 5 y RS 5 Avant, supone la máxima expresión de la deportividad: paragolpes delantero y trasero específicos o llantas (21 pulgadas) en negro con acabado diamantado en dos tonos y detalles mate. El escape deportivo RS y la velocidad máxima aumentada a 285 por hora, garantizan un mayor rendimiento; mientras los exclusivos detalles interiores presentan —en primicia— costuras de contraste en verde ‘Serpentine’ y color latón. Este paquete también ofrece un amplio abanico de opciones personalizadas, incluida la pintura metalizada verde ‘Bedford’: los frenos cerámicos RS, con pinzas en color bronce y los elementos en carbono ‘Camuflaje’, completan la decoración exterior. La nueva función ‘Audi driving experience’ se ofrece como equipamiento de serie, permitiendo ver un detallado análisis de las rutas recorridas en la pantalla táctil ‘MM touch’ (14,5 pulgadas); también en circuito puede analizarse, y almacenar, los tiempos por sector, y cuando se utiliza el modo ‘RS torque rear’ el sistema ofrece estadísticas como el ángulo de deriva alcanzado. Por si faltaba algo, con sólo pulsar un botón, la función ‘boost’ manifiesta toda la potencia del coche: durante diez segundos, el sistema híbrido despliega su máxima capacidad de aceleración, lo que resulta ideal para maniobras rápidas de adelantamiento. Una vez activado el modo ‘boost’ la transmisión selecciona automática la relación de cambio óptima, garantizando así una aceleración instantánea, directa y dinámica. En el cuadro de instrumentos, un contador regresivo indica el tiempo restante de los diez segundos de sobrepotencia; finaliado este intervalo, el sistema vuelve al modo de conducción previamente seleccionado.