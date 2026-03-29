Citroën C3 Aircross: único… en su segmento

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Rompiendo… moldes. Fiel a la iconoclastia que ha venido protagonizando los momentos estelares del Doble Chevron, el C3 Aircross redefine los estándares de funcionalidad y utilización sencilla en el segmento de los SUV compactos.

Con 4,39 metros de longitud, el modelo logra una proeza de diseño interior: ofrecer una configuración de hasta 7 plazas, sin sacrificar un ápice de maniobrabilidad ni agilidad urbana, manteniendo escrupulosamente su identidad SUV. Esa configuración única del espacio interior del C3 Aircross, es solamente una muestra del espíritu práctico y polivalente, capaz de adaptarse a todo tipo de necesidades, desde el día a día en la ciudad hasta las escapadas familiares de fin de semana: diseño inteligente, manteniendo la compacidad exterior necesaria para estacionar y circular fácilmente, mientras se maximiza el volumen interior. Como buen Chevron, el C3 Aircross se ha diseñado pensando en el bienestar de los usuarios: configuración altamente modular, con asientos y un volumen de maletero puestos al servicio de cualquier situación; destacando especialmente la segunda fila, que ofrece el mayor espacio de su categoría a la altura de las rodillas y los codos ofreciendo, incluso para un vehículo compacto, una prioritaria sensación de amplitud. También se ha aprovechado la altura libre al suelo propia de un SUV para llevar más allá el confort a bordo, haciendo más cómodo el acceso al habitáculo; un cuidado por los detalles complementado por la sobreelevada posición de conducción, que permite disponer de una privilegiada visión de la carretera, además de contar con una singular configuración del salpicadero. La capacidad del maletero oscila entre los 460 litros de la configuración 5 plazas a los 1.600 litros con los asientos traseros plegados. Tampoco la innovación se limita sólo a la habitabilidad, también se adopta un innovador ‘Head-up Display’ en sustitución del tradicional cuadro de instrumentos, proyectando la información clave directamente en el campo de visión del conductor, permitiendo un fácil acceso a los datos sin apartar la vista de la carretera, lo que supone una significativa mejora de la seguridad y confort al volante. En el capítulo de conectividad, el C3 Aircross cuenta con tecnología ‘Connect One’, con un completo abanico de servicios entre los que contemplan la asistencia en caso de emergencia y la llamada de urgencia localizada.