Citroën C3 Aircross: único… en su segmento

Rompiendo… moldes. Fiel a la iconoclastia que ha venido protagonizando los momentos estelares del Doble Chevron, el C3 Aircross redefine los estándares de funcionalidad y utilización sencilla en el segmento de los SUV compactos.
Con 4,39 metros de longitud, el modelo logra una proeza de diseño interior: ofrecer una configuración de hasta 7 plazas, sin sacrificar un ápice de maniobrabilidad ni agilidad urbana, manteniendo escrupulosamente su identidad SUV.
Esa configuración única del espacio interior del C3 Aircross, es solamente una muestra del espíritu práctico y polivalente, capaz de adaptarse a todo tipo de necesidades, desde el día a día en la ciudad hasta las escapadas familiares de fin de semana: diseño inteligente, manteniendo la compacidad exterior necesaria para estacionar y circular fácilmente, mientras se maximiza el volumen interior.
Como buen Chevron, el C3 Aircross se ha diseñado pensando en el bienestar de los usuarios: configuración altamente modular, con asientos y un volumen de maletero puestos al servicio de cualquier situación; destacando especialmente la segunda fila, que ofrece el mayor espacio de su categoría a la altura de las rodillas y los codos ofreciendo, incluso para un vehículo compacto, una prioritaria sensación de amplitud. También se ha aprovechado la altura libre al suelo propia de un SUV para llevar más allá el confort a bordo, haciendo más cómodo el acceso al habitáculo; un cuidado por los detalles complementado por la sobreelevada posición de conducción, que permite disponer de una privilegiada visión de la carretera, además de contar con una singular configuración del salpicadero. La capacidad del maletero oscila entre los 460 litros de la configuración 5 plazas a los 1.600 litros con los asientos traseros plegados. Tampoco la innovación se limita sólo a la habitabilidad, también se adopta un innovador ‘Head-up Display’ en sustitución del tradicional cuadro de instrumentos, proyectando la información clave directamente en el campo de visión del conductor, permitiendo un fácil acceso a los datos sin apartar la vista de la carretera, lo que supone una significativa mejora de la seguridad y confort al volante. En el capítulo de conectividad, el C3 Aircross cuenta con tecnología ‘Connect One’, con un completo abanico de servicios entre los que contemplan la asistencia en caso de emergencia y la llamada de urgencia localizada.
DS Nº7… «Primera clase»
Por primera vez desde su creación en junio de 2014, DS Automobiles renueva uno de sus modelos: el DS Nº 7 viene a sustituir al ‘bestseller’ DS 7… ‘a secas’.
El Nº7 reúne la tecnología más avanzada de la marca para conducción cómoda, intuitiva y relajante: ‘Drive Assist 2.0’, ‘Night Vision’, ‘PixelVision’, la pantalla frontal extendida y la conectividad de última generación que mejoran la experiencia a bordo.
También gracias a su plataforma multienergía y marcado perfil aerodinámico, el nuevo DS Nº7 ofrece eficaces versiones eléctricas e híbridas; la versión eléctrica E-Tense FWD Long Range, ofrece hasta 740 kilómetros de autonomía, mientras el Hybrid 145 registra emisiones a partir de 121 gramos de CO2 por kilómetro, dos cifras de referencia en el segmento de militancia.
El Nº7 continúa -modernizándola- la fórmula ganadora del 7, una privilegiada posición premium entre los SUV compactos, con aplicaciones dignas de la categoría superior (desde la comodidad y el espacio interior hasta el maletero) manteniendo dimensiones perfectamente adecuadas para el uso diario: anchura (1,90 metros) y altura (1,63 metros) inalterables, mientras que la longitud aumenta hasta 4,66 metros; estos 7 centímetros de diferencia con respecto al antecesor, corresponden esencialmente a una extensión de la batalla en 5 centímetros (2,79 metros entre ejes), beneficiando -como fácilmente puede suponerse- a la habitabilidad interior.
También el DS Nº7 es el resultado de un sutil equilibrio entre eficacia aerodinámica y optimización del espacio interior. Inspirado en el concepto DS Aero Sport Lounge, la elegante curvatura de su techo, alargada mediante un alerón en la parte superior del portón, se traduce en un Cx de 0,26 sin penalizar un ápice el espacio para la cabeza de los ocupantes de las plazas traseras.
Como en el DS 7, y a pesar de la instalación de la batería bajo el suelo del vehículo en las versiones eléctricas, los ocupantes disfrutan de un amplio espacio para las piernas y, paralelamente, de una excelente visibilidad hacia el exterior del vehículo merced a la gran superficie acristalada.
En comparación con el 7, las puertas traseras se alargan para aumentar la superficie de las ventanillas laterales en un 30%, a la vez que el opcional techo panorámico se agranda en un 40%.
El Nº7 consolida una de las principales fortalezas del DS 7: un generoso maletero, que ofrece hasta 560 litros dependiendo del tren motriz y del equipo de audio (500 litros en configuración mínima). La distribución interior, con su geometría convencional, simplifica instantáneamente el espacio disponible. Normalmente, el Nº7 viene equipado con un suelo del maletero de dos posiciones, consiguiendo una superficie plana cuando se abaten los respaldos 40/20/40 de la banqueta trasera. Incluso con el suelo en posición baja, el cable “modo 3” que se dispensa con las versiones E-Tense sigue conservando su lugar debajo de la zona de carga, liberando así espacio para el equipaje.
Consecuencia: a pesar de la aerodinámica curvatura del techo, los ingenieros de DS Automobiles han logrado mantener -desplazando hacia delante las bisagras del portón- la altura de carga y el ancho entre los pasos de rueda del DS 7, manteniendo la utilidad diaria.
En el frontal, el DS Nº7 incorpora la nueva forma luminosa de la marca inaugurada por el DS Nº8: la ‘DS Light Blade’, con su característica forma de “V”, perfectamente reconocible desde lejos y combinada con la iluminada parrilla ‘DS Luminascreen’. En la zaga, la hoja vertical ‘DS Light Blade’, también perfectamente reconocible de día y de noche, contribuye al rendimiento aerodinámico dirigiendo limpiamente el flujo de aire.
Incluso el DS Nº7 puede personalizarse con un tono diferenciador en negro intenso o con una tonalidad bitono extendida sobre el capó; hay seis tonalidades en la paleta de Nº7: Verde Seda (nuevo), Gris Palladium, Azul Topacio, Blanco Alabastro, Crystal Pearl y Negro Perla.
Ahora, el diámetro de las ruedas alcanza los 740 milímetros, lo que mejora aún más el impacto visual con llantas de hasta 21 pulgadas.