Citroën «Collection»: serie especial C3, C3 Aircross y C4

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Un hito… en los catálogos del «Chevron». La nueva serie especial «Collection», toma el relevo de la propuesta del mismo nombre lanzada para el C4 el pasado año 2025. Ahora posicionada en el corazón del mercado, basada en el acabado Plus, añade un distintivo diseño y un equipamiento cuidadosamente seleccionado.

Firma… distintiva. Los tres modelos «Collection» 2026, comparten una «firma» tan poderosa como perfectamente reconocible: paragolpes delantero y pilar trasero (C3 y C3 Aircros), también en la zona trasera de los protectores laterales (C4) campa a sus anchas la tonalidad «Clips Infra Rouge», aportando un icónico toque de color; un discreto, aunque decido guiño, a la histórica paleta de la marca.

Los tres modelos adoptan llantas de aleación pintadas en negro, aportando un decidido carácter dinámico a cada uno de ellos: de 17 pulgadas «Atacamite» para el C3 y «Aragonite», también de 17 pulgadas, para el C3 Aircross; mientras el C4 monta llantas de 18 pulgadas «Amber».

Las lunas traseras vienen tintadas en todos los modelos, resaltando la silueta y el techo bicolor es opcional (de serie en el C4).

Los C3 Aircross «Collection» lucen una firma gráfica única, que acaba reforzando su carácter y mostrando orgullosamente una pegatina «Aircross» en la parte inferior de la puerta delantera, mientras que el montante de la ventanilla trasera se anima con una pegatina luciendo un motivo degradado.

Desde el primer vistazo, el delicado ambiente interior «Urban Blue» crea una atmósfera contemporánea, refinada y relajante; en el C3 y C3 Aircross, esta tonalidad azul se aplica al asiento y al centro de su respaldo, a la zona tapizada del salpicadero, a los reposabrazos y a los elementos decorativos. En el C4, este ambiente se adopta en los específicos asientos y en los paneles de las puertas. Un pespunte «Infra Rouge» realza el aspecto de las alfombrillas, además de contar con la inscripción C3 y C3 Aircross, y un logo tejido «Collection» para el C4; modelo, este último, que retoma el acabado MAX, adornado con un relieve que reproduce fielmente el símbolo del «Chevron».

El abanico de motorizaciones viene dado por una versión térmica Turbo 100 CV (cambio manual); la versión híbrida de 110 CV (145 CV en el C3 Aircross) monta caja de cambios automática; finalmente, la versión eléctrica de 113 CV (156 CV en el C4) homologa entre 328 y 460 kilómetros de autonomía, y hasta 550 kilómetros en ciclo urbano para el C3 Aircross.