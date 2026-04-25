Maybach S: lujo… elevado a la Estrella

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Redefinición… del lujo. Una transformación tanto técnica como emocional: un vehículo concebido para ser experimentado como una suerte de oasis de tranquilidad, artesanía y vanguardia tecnológica.

El sistema operativo Mercedes-Benz MB.OS, que debuta en un Maybach, crea una intuitiva experiencia digital, tan elegante como inteligente. A lo largo de sus 140 años -desde la invención del automóvil-, Mercedes-Benz ha venido firmando, en cada época, una serie de icónicas realizaciones: cada Mercedes representa el espíritu pionero, la excelencia y un sentido de pertenencia de «Bienvenido a casa»; y, durante 105 años, Maybach los ha elevado a la dimensión del lujo: tecnología vanguardista y elegante perfección. Para Olu Källenius, presidente de Mercedes-Benz Group AG, «el nombre de Maybach ha sido un referente de excelencia automovilística. Guiados por esta excepcional herencia, el nuevo Mercedes-Maybach Clase S afirma un renovado estándar de exclusividad y confort, fusionando la máxima expresión del lujo con una profunda inteligencia tecnológica». Las claves… Estatus superior: la renovada interpretación, más escultórica, de la parrilla Maybach, ahora un 20% más grande y con marco luminoso, potencia las diferencias con modelos anteriores. También por primera vez, la palabra Maybach se ilumina sutilmente dentro del marco de la parrilla, mientras lo faros de doble estrella se realzan con toques de oro rosa. Todas las llantas forjadas, y con acabado plateado, lucen ahora lo que muy bien podría parecer un pequeño milagro mecánico: una estrella. El rediseñado interior convierte el puesto de conducción en un auténtico salón: alta calidad artesanal, elegante modernidad MBUX Superscreen y gráficos específicos de Maybach; mientras la nueva madera de poro abierto, incluyendo roble antracita, se combina con luz suave, materiales profundos y superficies digitales lisas. Resultado: una calma envolvente, ‘marca de la casa’ en Maybach. Moderna expresión filosófica del lujo: por primera vez, una tapicería sin cuero adorna el habitáculo, incluyendo el nuevo textil «Mirville” de alta calidad y con aspecto de fibra natural, complementado por ribetes blancos profundos, además de un exclusivo gráfico acolchado abierto con puntas de diamante. Un santuario de calma: el nuevo Mercedes-Maybach Clase S ofrece una experiencia de conducción aún más refinada, combinando serenidad, eficacia y potencia sin esfuerzo: motores de 6 y 8 cilindros electrificados, y recién diseñados (en algunos mercados sigue disponible la mecánica V12). Puertas automáticas de confort, asientos traseros ejecutivos, un compartimento frigorífico y copas para champán chapadas en plata de ‘Robbe & Berkimg’. Protección predictiva, soporte intuitivo. Un sofisticado conjunto de sensores combinado con una también innovadora y potente arquitectura informática, permite una avanzada asistencia al volante y a las maniobras de estacionamiento, propiciando viajes fluidos ‘punto a punto’, incluso en densos entornos urbanos. Si nuestro protagonista siempre ha hecho gala de una acusada ‘presencia’ estética, ahora la transmite con mayor fuerza: ampliada parrilla del radiador, salpimentada con detalles iluminados (marco de la propia parrilla, el símbolo de Maybach e incluso la Estrella vertical de Mercedes…) También los elementos dorados rosados en el interior de los faros de doble estrella, añaden un sutil refinamiento. El patrón Maybach, dentro de las tomas de aire, está representado en cromo reluciente; a la vez que los modelos V12, se identifican mediante un nuevo emblema en la parrilla. Un discreto proyector lateral integrado, proyecta -valga la redundancia- la palabra Maybach en el suelo al ‘saludar o despedirse’, un discreto toque de teatralidad. En la zaga, el delicado conjunto de luces esculpidas refleja los motivos estrellados del frontal, mientras que la rediseñada tira bicolor, ahora dividida en cromo y negro brillante, ejemplifica la filosofía de la marca, haciendo que hasta el mínimo detalle merezca la pena ser contemplado (admirado…). Las opcionales puertas traseras ‘de confort’, se abren y cierran suavemente con sólo pulsar un botón en la pantalla MBUX, convirtiendo el acceso a las plazas traseras en un silencioso ritual. En el capítulo motorístico, el techo de gama europeo viene dado por la última evolución del 8 cilindros (M 177 Evo) para la versión Maybach S 680 (640 CV), situándose ahora a la par con el 12 cilindros. La tecnología Mild-Hybrid’ garantiza una entrega ágil y lineal de potencia, con una eficaz recuperación de energía, mientras que dos ejes de equilibrio ‘Lanchester’ aportan un excepcional refinamiento mecánico. En la versión S 580 e, con tecnología híbrida EQ, el 6 cilindros de gasolina responde con mayor inmediatez, ofreciendo una experiencia de conducción más segura, a la vez que se alcanza el centenar de kilómetros de autonomía exclusivamente eléctrica. Las bases de las mejoras hay que buscarlas en un compresor auxiliar eléctrico más potente, una culata optimizada con refinados conductos de admisión y escape, y un adaptado árbol de levas; amén de una mayor optimización del proceso de combustión y el posterior tratamiento de los escapes, junto con un mejorado aislamiento de la rumorosidad y las vibraciones. La variante híbrida enchufable combina este motor de 6 cilindros con un potente motor eléctrico, aumentando sensiblemente la potencia total del sistema con respecto a versiones anteriores.