“50 RS” … sobre ruedas

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

También Motorrad, la división motociclista de BMW, se suma a la fiesta del cincuentenario: la R 1300 RS, y sus antecesoras, se han convertido en las perfetas compañeras para viajar, hacer rutas y disfrutar de la conducción deportiva.

Durante décadas -5… precisamente-, la abreviatura «RS» («Rennsport») distinguió las motocicletas de competición de BMW Motorrad; desde la aparición de la R 100 RS, en 1976, las siglas también han venido identificando a las motos de serie como máquinas diseñadas para el doble propósito «Reise und Sport» (viaje y deporte). Como la primera motocicleta de gran serie del mundo, la BMW R 100 RS de 1976 adoptaba un carenado completo montado en el bastidor y desarrollado en el túnel de viento, definiendo así el segmento de las ‘sport-tourer’ tal como hoy lo conocemos. Con la R 1300 RS, presentada el pasado año, BMW Motorrad continúa una tradición de 50 años, ofreciendo una moto de turismo deportivo, con motor bicilíndrico ‘bóxer’ de séptima generación, cuyos genes llevan al futuro las cualidades del consolidado concepto -cilindros planos y opuestos- del fabricante; ya sea para una conducción deportiva en carreteras secundarias, el disfrute dinámico piloto / acompañante o los viajes de larga distancia, la R 1300 RS abre nuevos horizontes en el ‘sport-touring’… como nunca antes: dinámica de conducción significativamente mejorada y una experiencia más deportiva que su predecesora, gracias a un motor, un chasis y una aerodinámica completamente nuevos; sin renunciar por ello a las tradicionales virtudes de las RS: confort en los viajes y capacidad para largas distancias. La versatilidad con la que BMW Motorrad ha venido aplicando el lema «viaje y deporte» en sus motocicletas de serie, queda patente no sólo en los modelos animados por el legendario ‘bóxer’ bicilíndrico (fabricado desde hace 103 años), también en las más recientes mecánicas tetracilíndricas. Así, el concepto RS ha demostrado ser una excelente solución dentro de la Serie K, combinando perfectamente la capacidad para el turismo, el confort en los viajes y el rendimiento deportivo.