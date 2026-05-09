Toyota: revolución… Racing

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Herencia… de carreras. Partiendo del acabado RZ el nuevo GR Yaris Aero Pack monta llantas de aleación (18 pulgadas), neumáticos Michelin Pilot Sport 4S, cuadro de instrumentos digital (12,3 pulgadas), tapicería de cuero sintético con cinturones y pespuntes en rojo y pinzas de freno también en color rojo.

Consecuencia: una evolución que confiere un carácter más enfocado a los amantes de la competición y a la conducción en circuito. Desarrollado para ofrecer el máximo rendimiento en condiciones exigentes, mantiene escrupulosamente el ADN de competición y una intensa experiencia de conducción, incorporando mejoras orientadas a la optimización del comportamiento dinámico y aerodinámico. El acabado Aero Pack, con soluciones específicas para la mejora de la aerodinámica en un modelo de calle, se convierte en el protagonista del GR Yaris 2026; heredando, en su desarrollo, la experiencia deportiva del equipo oficial de Toyota, Gazoo Racing (TGR), en el mundo de los rallyes y los circuitos. Con una funcionalidad real orientada a mejorar el rendimiento dinámico del coche en las condiciones más exigentes, cuenta con hasta seis elementos aerodinámicos que mejoran la estabilidad, tanto en recta como en curva, y también la refrigeración; así, el acabado Aero Pack introduce un capó con toma de aire -herencia Yaris GRMN- que ayuda a disipar el calor del compartimento del motor, mejorando la evacuación y aportando una mayor refrigeración sobre todo a altas velocidades. También aumenta la estabilidad del vehículo merced al rediseñado spoiler frontal, que incrementa la carga aerodinámica reduciendo la elevación del eje delantero, y mejorando la precisión de paso por curva. El alerón trasero ajustable manualmente es otra de las piezas destacables: permite adaptar la carga aerodinámica en función del uso y las condiciones de conducción, ya sea en carretera o en circuito. Paralelamente, un nuevo carenado ha permitido mejorar la aerodinámica inferior, con un también nuevo carenado del depósito de combustible, inspirado en el fondo plano de los depósitos que montan las series Super Taikyu. Por otro lado, se han dispuesto aberturas en las aletas delanteras, que permiten canalizar el flujo de aire, extrayéndolo del interior de los pasos de rueda, y mejorando la sensación de la dirección a alta velocidad y en las frenadas. En el interior, la gran novedad del Yaris GR Aero Pack es el freno de mano vertical -junto al volante-, que se ofrece de serie como una solución de lo más ‘racing’, al estilo del GR Yaris Rallye1 y Rallye2 del Mundial (WRC) de la especialidad; reforzando el enfoque radical y el carácter deportivo del modelo. Otro elemento que refuerza definitivamente la conexión conductor/coche, es la exclusiva disponibilidad de la caja de cambios manual de 6 velocidades. Llantas forjadas… altas prestaciones. Este tipo de llantas (18 pulgadas), que se montan en el escalón de acceso RZ a la gama, mantienen intacto el ADN prestacional del modelo, complementadas con neumáticos Michelín Pilot Sport 4S; las pinzas de freno rojas y el spoiler zaguero en color negro personalizan la imagen exterior del Yaris GR Aero Pack. En el habitáculo, se monta un cuadro de instrumentos digital (12,3 pulgadas), sistema multimedia ‘Toyota Smart Connect+’ (pantalla de 8 pulgadas), climatizador bizonal y asientos tapizados en cuero sintético oscuro, con cinturones de seguridad con pespuntes en rojo; además el salpicadero y la consola central, específicos para este modelo, como los numerosos controles y mandos orientados al conductor, dotan al interior de una mayor exclusividad.