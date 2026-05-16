Lexus TZ: seis… electrificadas plazas

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Rendimiento fluido… espacio ‘panorámico’. Encarnando la nueva visión de marca ‘Lexus Discover’, y el compromiso de ser únicos; así, el TZ está diseñado en torno al concepto «Driving Lounge», una combinación perfecta de un espacio especial y relajado, salpimentado con un rendimiento dinámico capaz de ofrecer una elevada experiencia para todos los ocupantes del vehículo —conductor y pasajeros-.

Un espacio estilo ‘lounge’ donde la concepción «Driving Lounge» acaba por crear un espacio y ambiente que fomentan el disfrute y la conversación, potenciados por un generoso techo panorámico que se extiende por encima de las tres filas de asientos. La sensación de apertura y la atmósfera cómoda reflejan la tranquilidad ‘zen’ que se encuentra en las casas y la arquitectura tradicional japonesa, de forma que la experiencia de movilidad del TZ se centra en su rendimiento dinámico ofreciendo, además, control, confianza al volante y comodidad. También la funcionalidad se combina con un estilo contemporáneo: fino panel de instrumentos e interruptores responsivos ocultos. Para Lexus, la comodidad de todos los pasajeros resulta prioritaria, lo que demuestra el fabricante con el novedoso modo de conducción seleccionable ‘Comfort’, que ajusta los sistemas dinámicos del vehículo para minimizar las perturbaciones en la vía. Simplicidad… y nitidez. En el exterior, el TZ fusiona simplicidad con nitidez, persiguiendo la presencia y el distintivo carácter que son esencialmente «Lexus». Además de refinado y elegante, el diseño presenta detalles aerodinámicos especialmente afinados, que también ahorran energía; asimismo, adopta materiales sostenibles en el interior del habitáculo, incluyendo bambú forjado y aluminio reciclado. En el interior, el TZ enfatiza en un sofisticado ambiente: un «espacio especial» que ofrece comodidad, tranquilidad y elementos premium, basados en el concepto ‘Omotenashi’ (hospitalidad japonesa) y los principios de artesanía ‘Takumi’. La generosa batalla —distancia entre ejes-, el diseño de la suspensión y la instalación de la batería bajo el suelo del SUV, aseguran espacio para acomodar cómodamente 6 asientos distribuidos en tres filas; la segunda con asientos individuales, mientras la tercera ofrece un amplio espacio para la cabeza y piernas de los ocupantes. También la ausencia de depósito de combustible ha permitido colocar los asientos traseros en posición más baja, de forma que incluso los adultos más altos pueden sentarse, acceder y desplazarse con total comodidad. En la parte delantera, los asientos del conductor y del pasajero lucen un diseño de nueva generación: construcción ligera y dividida con módulos separados e integrados en el chasis, que acaba por crear un perfil esbelto y esculpido, además de propiciar mayor soporte y comodidad. Los asientos delanteros, y los de la segunda fila, cuentan con calefacción y ventilación integradas; proporcionando también calefacción en la tercera fila, una aplicación poco común en los SUV de 6 y 7 plazas. El diseño limpio y minimalista de la cabina, también se refleja en el fino panel de instrumentos —tapizado sin costuras— que alberga la innovadora tecnología ‘Lexus Invisible Tech’: una serie de iconos, a modo de interruptores, se iluminan con sólo pasar por encima la mano del conductor o del pasajero; aunque vienen acabados «al ras», los interruptores proporcionan retroalimentación física al operarse; incluso se incluyen interruptores ocultos responsivos en el volante.

La pantalla ‘Digital Cockpit’ (12,3 pulgadas) se sitúa en posición baja y horizontalmente alineada para ampliar el campo de visión del conductor; adicionalmente, puede utilizarse una película polarizada en la pantalla, que ayuda a evitar el deslumbramiento y las reflexiones del parabrisas que podrían ocultar los medidores y la lectura de la información. Sus 5,10 metros de largo y 3,05 de batalla, permiten al TZ ofrecer una capacidad de 6 cómodas plazas y 290 litros de capacidad de maletero con la tercera fila de asientos operativa. El corto voladizo delantero contribuye a facilitar el manejo y distribución del peso (2.630 kilos en orden de marcha) del TZ, mientras que el alargado voladizo zaguero permite más espacio de carga mejorando, eso también, la estabilidad general del vehículo; circunstancia a la que también contribuyen poderosamente la suspensión y la dirección trasera dinámica. La suspensión cuenta con puntales delanteros McPherson y eje multibrazo trasero específicamente desarrollado para el TZ. Por su parte, la dirección trasera dinámica permite que las ruedas zagueras giren hasta 4º grados, ya sea en fase o en sentido contrario al ángulo de las ruedas delanteras, según las situaciones de conducción; mejorando, a velocidades bajas y medias, el trazado en curva, las maniobras y la respuesta de la propia dirección. Para redondear, las capacidades dinámicas de TZ vienen respaldadas por el sistema de tracción total ‘Direct 4’, que distribuye automáticamente el par motor entre ambos ejes dependiendo las condiciones y el modo de conducción seleccionado, proporcionando una aceleración lineal y reactiva, además de un sólido rendimiento en curva.

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