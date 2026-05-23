Porsche 911 GT3 RS: “Macadamia”… potenciado

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Contrastes… sutiles. El nuevo 911 GT3 RS, firmado por Porsche Sonderwunsch, aúna excepcionales prestaciones, refinado diseño y artesanía sin igual; inspirado en el mundo de la alta costura, luce una configuración «a medida»: colores intensos y detalles cuidadosamente seleccionados que le confieren una destacada presencia en carretera.

Un ambicioso proyecto que se llevó a cabo en estrecha colaboración entre Centro Porsche Ginebra y Porsche Sonderwunsch en Zuffenhausen, un revelador ejemplo de la amplitud —y profundidad— de las opciones de personalización que ofrece el fabricante germano. El objetivo estuvo, desde el principio, meridianamente claro: crear un automóvil que capturase los sutiles matices de la alta costura con, eso también, el característico rendimiento dinámico de un 911 GT3 RS. Resultado: una deliberada tensión entre la ingeniería automovilística sin concesiones y una estética cálida y sobria; con especial atención a la interacción entre las marcadas líneas del ‘nueveonce’, los elementos de carbono visto y los tonos metálicos seleccionados; así que, en lugar de adornos llamativos, todo se articula sutilmente mediante la luz, la textura y los reflejos; eligiéndose un color Macadamia metalizado intenso de la paleta ‘Paint to Sample’, combinado con elementos de carbono y barniz transparente impregnado con pigmentos marrones, exclusivamente desarrollados para este proyecto. Una serie de detalles singulares realzan el aspecto exterior: alerón zaguero en carbono tintado y sutilmente acentuado por la inscripción «Weissach» en los laterales, junto con el nombre «Porsche» en color naranja aportando un discreto toque de color. También aparece otro detalle anaranjado en los anillos decorativos de los faros LED. En el interior se mantiene idéntica filosofía de diseño: una paleta de tonos marrones y naranjas cuidadosamente equilibrada; el cuero marón ‘Truffle’ y el tejido ‘Race-Tex’ constituyen la base, con costuras de contraste en naranja. Culto artesanal. Cuidado hasta en sus mínimos detalles, el programa Sonderwunsch adopta componentes específicamente creados para este proyecto, dando forma a un modelo verdaderamente único, basado en el moderno 911 GT3 RS de serie que, por su lenguaje estético, singularidad y esmero puesto en su realización, surgen evidentes paralelismos con la alta costura: el exterior y el interior elegantemente armonizados hasta lograr una interacción coherente entre materiales, colores… y superficies.