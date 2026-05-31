Lexus Race Bike: son para el verano…

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Veraniegas… las bicicletas. Disponible en los concesionarios oficiales de Lexus en Península y Baleares, la Race Bike está especialmente diseñada para clientes que buscan prestaciones excepcionales y una exclusiva experiencia, que pretende trasladar los valores de Lexus al mundo del ciclismo premium con, además, detalles que no se encuentran en una bicicleta Ridley estándar: color ‘Copper Petra’ de Lexus, un acabado especial únicamente fabricado para la marca, junto con un ’branding’ propio que refuerza su diferenciada identidad; incluyendo, además, una garantía ampliable hasta 10 años.

Basada en la Ridley Noah Fast 3.0, del reconocido fabricante belga y concebida como un sofisticado producto «a medida» dirigido a clientes que buscan experiencias exclusivas más allá del automóvil, la Race Bike representa la máxima expresión aerodinámica dentro del universo de Lexus.

Desarrollada junto al equipo profesional ‘Uno-X Mobility’ y validada en competición de alto nivel, esta bicicleta es el resultado de décadas de experiencia en el ciclismo profesional y de una concepción integral del producto, donde cada elemento se ha optimizado para ofrecer velocidad, eficacia y control. Ridley cuenta con su propio túnel de viento, donde desarrolla y optimiza, con precisión milimétrica, cada bicicleta; un entorno que permite simular condiciones reales, reduciendo al máximo la resistencia aerodinámica.

Resultado: la bici más rápida jamás fabricada por Ridley, buscando excepcionales prestaciones dinámicas con el sello de una reputada marca de referencia internacional (30 años de trayectoria productiva) e innovación tecnológica en el sector, desarrollando productos orientados a las carreras. Sinónimo de rendimiento en el ciclismo profesional, las bicicletas Ridley las han utilizado equipos del ‘WorldTour’, compitiendo en grandes vueltas y clásicas emblemáticas.

Con 8 kilos de peso, la Lexus Race Bike, adopta sofisticados elementos: cuadro aero de carbono completo en color bi-tono Sonic Copper / Negro mate, ruedas de carbono DT Swiss ARC 1400 DICUT (29 pulgadas) pudiendo montar neumáticos de hasta 34 milímetros de grosor, ángulo del sillín más vertical para una mejor transferencia de potencia, pedalier más bajo para compensar los neumáticos más anchos y tubo de dirección reducido para poder adoptar una mejor posición aerodinámica.